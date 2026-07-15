Valul de aer tropical care a adus temperaturi de până la 45 de grade în Italia și Franța ajunge în România. Când începe canicula

România nu va înregistra temperaturi la fel de ridicate, însă aerul tropical va determina o creștere vizibilă a maximelor de la o zi la alta. În același timp, instabilitatea atmosferică nu va dispărea complet, astfel că zilele foarte calde vor alterna cu perioade în care pot apărea ploi torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului.

Când începe canicula în România

Primele efecte ale masei de aer tropical vor fi resimțite de miercuri, când temperaturile vor începe să crească, iar disconfortul termic va deveni tot mai accentuat. De joi, vremea caniculară se va extinde în special în vestul țării, pe măsură ce aerul foarte cald va avansa dinspre centrul și vestul Europei.

Specialiștii explică faptul că acest episod este legat de prezența unui anticiclon de origine africană. Acesta transportă aer fierbinte din nordul Africii spre bazinul Mării Mediterane, iar ulterior masa de aer tropical ajunge în estul continentului.

În București, temperaturile maxime vor fi inițial cuprinse între 30 și 33 de grade Celsius. Din cauza umidității ridicate, temperatura resimțită poate fi însă mai mare. Vineri și sâmbătă, maximele ar putea ajunge la 34-35 de grade Celsius, iar disconfortul termic va deveni accentuat.

Regiunile în care vor fi cele mai ridicate temperaturi

Cele mai mari valori sunt așteptate în Banat și Crișana. Potrivit prognozei pentru intervalul 13-26 iulie, mediile temperaturilor maxime vor ajunge în aceste regiuni la aproximativ 33-34 de grade Celsius. În Oltenia sunt prognozate valori de 32-33 de grade, în timp ce în Muntenia maximele vor urca spre 31-32 de grade Celsius.

În Transilvania, Maramureș, Moldova și Dobrogea, temperaturile vor rămâne inițial apropiate de valorile normale pentru această perioadă. O încălzire ușoară este așteptată și în aceste regiuni spre finalul intervalului de prognoză.

Chiar dacă temperaturile vor crește, vremea nu va deveni stabilă în întreaga țară. Meteorologii estimează că în aproape toate regiunile vor exista zile cu averse, furtuni și intensificări ale vântului, fenomene care se vor alterna cu perioadele de căldură accentuată.