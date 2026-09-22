Volkswagen taie încă 50.000 de locuri de muncă și accelerează restructurarea. Criză în industria auto germană: „Nu avem nicio clipă de pierdut”

Volkswagen accelerează concedierile. Până la 100.000 de locuri de muncă ar putea dispărea

Thomas Schaefer, directorul general al mărcii Volkswagen, a anunțat luni, 21 septembrie, că producătorul german va intensifica programul de reducere a costurilor, după ce măsurile convenite în 2024 nu au reușit să stabilizeze situația companiei. În cadrul unei întâlniri cu angajații, organizată la sediul central din Wolfsburg, acesta a declarat că grupul nu mai are timp de pierdut și că următorii pași vor fi discutați împreună cu reprezentanții salariaților.

Noul plan prevede eliminarea a încă 50.000 de posturi, pe lângă reducerile de personal convenite anterior. Astfel, numărul total al locurilor de muncă vizate de restructurarea grupului ar putea ajunge la aproximativ 100.000 la nivel mondial. Reducerile suplimentare fac parte din programul Future Plan 2030, aprobat la începutul lunii septembrie. Compania intenționează să simplifice structura organizațională, să reducă numărul modelelor și să își adapteze capacitatea de producție la cererea actuală. Mai multe detalii despre planul Volkswagen de eliminare a până la 100.000 de locuri de muncă au fost prezentate anterior pe Playtech.

Viitorul mai multor fabrici germane rămâne incert, inclusiv al unor unități care produc automobile electrice. Volkswagen analizează utilizări alternative pentru uzinele care ar putea rămâne fără modele alocate în următorii ani. Situația amplifică îngrijorările angajaților, în condițiile în care numeroase comunități germane depind economic de activitatea constructorului auto și de rețeaua sa de furnizori.

Profitul Volkswagen se prăbușește. Porsche contribuie la pierderile grupului

Problemele financiare au devenit și mai evidente vineri, 18 septembrie, când Volkswagen și-a redus estimările privind marja de profit operațional pentru întregul an 2026. Compania anticipează acum o marjă de cel mult 1%, comparativ cu intervalul de 4%–5,5% estimat anterior. Revizuirea reflectă deteriorarea condițiilor comerciale din China, costurile suplimentare generate de restructurare și dificultățile întâmpinate de marca Porsche.

Grupul a anunțat și o depreciere contabilă de aproximativ șase miliarde de euro legată de Porsche AG, unul dintre producătorii care au contribuit în mod tradițional la profitabilitatea sa. Marca de automobile sport este afectată de scăderea cererii în China, de tarifele comerciale din Statele Unite și de costurile asociate schimbărilor de strategie în domeniul electrificării. În paralel, Porsche analizează posibilitatea eliminării a peste 4.000 de posturi suplimentare, după cum a relatat recent Playtech într-un material despre noul val de concedieri pregătite de Porsche.

Reacția investitorilor nu a întârziat să apară. Luni, acțiunile Volkswagen au scăzut cu aproximativ 1,1%, în timp ce titlurile Porsche au înregistrat un declin de 1,6%. Totodată, Volkswagen a fost exclusă din indicele bursier Euro Stoxx 50, care reunește unele dintre cele mai importante companii listate din zona euro.

Proteste în Germania. Angajații Volkswagen, BMW și Bosch cer protejarea locurilor de muncă

Anunțurile privind restructurarea au provocat proteste în mai multe orașe din Germania. Angajații Volkswagen, BMW și Bosch au ieșit în stradă luni, 21 septembrie, pentru a cere măsuri de protejare a locurilor de muncă și a unităților de producție. Nemulțumirile vizează concedierile anunțate, posibilitatea relocării unor activități industriale și riscul închiderii anumitor fabrici.