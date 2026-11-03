Impozitul pentru balcoanele închise, explicat pe înțelesul tuturor. Ce trebuie să știe proprietarii și ce pregătesc primăriile

A doua ține de fiscalitate. Impozitul pe locuință se stabilește în funcție de caracteristicile imobilului, iar modificarea suprafeței relevante fiscal poate influența suma datorată. Tocmai de aici a apărut temerea că închiderea balconului ar putea aduce automat taxe mult mai mari.

Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, a încercat însă să liniștească proprietarii.

„Românii nu vor plăti taxe înzecite și nici nu li se va dubla impozitul pentru balcoanele închise!”, a transmis ministrul.

El a explicat că intenția autorităților este găsirea unei formule prin care proprietarii să își poată pune documentele în ordine, nu aplicarea automată a unor sancțiuni.

„Scopul statului trebuie să fie acela de a-i ajuta pe oameni să-și pună actele în ordine, nu de a-i vâna cu amenzi”, a mai spus Alexandru Stoica.

Ministerul invocă un răgaz până în august 2027 pentru identificarea unei soluții și intenționează să trimită Parlamentului propuneri pentru modificarea legislației.

Ce se întâmplă la Iași cu balcoanele închise

La Iași, problema a ajuns deja pe masa administrației locale. Primarul Mihai Chirica a anunțat că două angajate ale municipalității au fost desemnate pentru elaborarea unui regulament destinat balcoanelor existente care au fost închise fără autorizație.

Scopul ar fi crearea unei căi prin care situația acestora să poată fi reglementată, acolo unde condițiile urbanistice permit acest lucru. Regulamentul este însă în pregătire și nu reprezintă, deocamdată, o procedură deja adoptată.

Discuția are loc în același timp cu pregătirea taxelor locale pentru 2027. Proiectul pus în dezbatere publică la Iași ia în calcul o rată a inflației de 7,3%. Astfel, Mihai Chirica spune că nu susține însă creșteri suplimentare ale poverii fiscale.