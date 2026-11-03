Impozitul pentru balcoanele închise, explicat pe înțelesul tuturor. Ce trebuie să știe proprietarii și ce pregătesc primăriile
Balcoanele închise cu termopan au devenit o problemă pentru mii de proprietari după apariția informațiilor potrivit cărora lucrările realizate fără autorizație ar putea atrage sancțiuni și chiar majorări ale impozitului. Situația este însă mai nuanțată: simplul fapt că un balcon este închis nu înseamnă automat că proprietarul va plăti un impozit dublu. Miza este, în primul rând, dacă lucrarea a fost făcută legal și dacă modificarea locuinței apare corect în acte.
De ce apare problema impozitului pentru balcoanele închise
Pe înțelesul tuturor, sunt două probleme diferite. Prima ține de urbanism: dacă pentru închiderea balconului era necesară o autorizație, iar proprietarul nu a avut-o, lucrarea poate avea o situație juridică neclară.
A doua ține de fiscalitate. Impozitul pe locuință se stabilește în funcție de caracteristicile imobilului, iar modificarea suprafeței relevante fiscal poate influența suma datorată. Tocmai de aici a apărut temerea că închiderea balconului ar putea aduce automat taxe mult mai mari.
Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, a încercat însă să liniștească proprietarii.
„Românii nu vor plăti taxe înzecite și nici nu li se va dubla impozitul pentru balcoanele închise!”, a transmis ministrul.
El a explicat că intenția autorităților este găsirea unei formule prin care proprietarii să își poată pune documentele în ordine, nu aplicarea automată a unor sancțiuni.
„Scopul statului trebuie să fie acela de a-i ajuta pe oameni să-și pună actele în ordine, nu de a-i vâna cu amenzi”, a mai spus Alexandru Stoica.
Ministerul invocă un răgaz până în august 2027 pentru identificarea unei soluții și intenționează să trimită Parlamentului propuneri pentru modificarea legislației.
Ce se întâmplă la Iași cu balcoanele închise
La Iași, problema a ajuns deja pe masa administrației locale. Primarul Mihai Chirica a anunțat că două angajate ale municipalității au fost desemnate pentru elaborarea unui regulament destinat balcoanelor existente care au fost închise fără autorizație.
Scopul ar fi crearea unei căi prin care situația acestora să poată fi reglementată, acolo unde condițiile urbanistice permit acest lucru. Regulamentul este însă în pregătire și nu reprezintă, deocamdată, o procedură deja adoptată.
Discuția are loc în același timp cu pregătirea taxelor locale pentru 2027. Proiectul pus în dezbatere publică la Iași ia în calcul o rată a inflației de 7,3%. Astfel, Mihai Chirica spune că nu susține însă creșteri suplimentare ale poverii fiscale.
„N-aș mai crește taxele și impozitele pentru că poporul nu mai suportă. Dimpotrivă, ar trebui să facem o paritate perfectă atunci când aplicăm inflația la taxe și impozite, să aplicăm inflația și la salarii și pensii”, a declarat primarul Iașului.
Oradea caută o procedură pentru intrarea în legalitate
Și Oradea încearcă să rezolve problema printr-o procedură locală. Municipalitatea a precizat că simplul fapt că un proprietar are balconul închis nu determină automat o majorare cu 100% a impozitului.
Primăria pregătește o procedură prin care balcoanele închise fără autorizație să poată intra în legalitate, dar numai acolo unde regulile urbanistice permit acest lucru.
Proiectul ar urma să treacă prin consultare publică, iar administrația estimează că va ajunge în Consiliul Local în ianuarie 2027. Până atunci, municipalitatea le recomandă proprietarilor să aștepte clarificarea procedurii.
Cu alte cuvinte, primăriile încearcă să găsească soluții de regularizare înainte de aplicarea unor consecințe fiscale sau administrative, nu să considere automat fiecare balcon închis drept motiv pentru dublarea impozitului.
Ce se întâmplă dacă ai cumpărat apartamentul cu balconul deja închis
Aceasta este una dintre cele mai complicate situații. La Timișoara, reprezentanții asociațiilor de locatari atrag atenția că există proprietari care au cumpărat apartamente în care balconul era deja închis și care nu știu dacă fostul proprietar obținuse documentele necesare.
Mai mult, președintele Federației Asociațiilor de Locatari Timișoara, Petru Olariu, susține că unele închideri au fost realizate chiar în cadrul programelor de reabilitare termică derulate de autorități, inclusiv cu fonduri europene.
Din acest motiv, organizația cere modificarea sau eliminarea prevederilor care ar putea conduce la sancționarea proprietarilor.
Ministrul Dezvoltării a recunoscut existența unor asemenea situații. El a arătat că, atunci când balcoanele au fost modificate în cadrul lucrărilor de anvelopare derulate de primării, nu ar fi normal ca problemele administrative să fie transferate ulterior asupra locatarilor.
Trebuie să plătești acum o „taxă pe balcon”?
În acest moment, formularea „taxă pe balcon” poate induce în eroare. Nu există o taxă separată, generală, pe care fiecare român cu balcon închis cu termopan să trebuiască să o achite automat.
Problema privește situația juridică a lucrării, eventuala modificare a datelor locuinței relevante pentru impozitare și regimul aplicabil construcțiilor realizate fără documentele necesare.
Pentru proprietari, cea mai importantă schimbare care se pregătește este tocmai posibilitatea de a-și clarifica mai simplu actele. Iașiul lucrează la propriul regulament, Oradea pregătește o procedură de intrare în legalitate, iar Ministerul Dezvoltării promite modificări legislative la nivel național.
Prin urmare, proprietarii nu ar trebui să pornească de la ideea că un balcon închis înseamnă automat impozit dublu. Regulile concrete sunt încă în curs de clarificare, iar procedurile locale anunțate la Iași și Oradea nu sunt încă definitive.