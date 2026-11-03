Cercetătorii au descoperit o slăbiciune ascunsă a celulelor canceroase. Noua strategie ar putea proteja țesuturile sănătoase

Cum funcționează noua strategie împotriva cancerului

Cercetarea se concentrează asupra unei căi de semnalizare celulară numite WNT, care controlează procese esențiale precum dezvoltarea, multiplicarea și diferențierea celulelor. Atunci când această cale devine hiperactivă, poate contribui la apariția și dezvoltarea tumorilor.

Activitatea anormală a sistemului WNT este întâlnită în aproape toate cancerele colorectale, în peste jumătate dintre cancerele mamare și în proporții importante din alte tipuri de cancer, inclusiv cele hepatice, pulmonare și de prostată.

Problema este că această cale biologică joacă un rol important și în funcționarea normală a organismului. Inhibarea ei fără o selecție atentă poate produce efecte nedorite asupra celulelor sănătoase.

Cercetătorii de la Weill Cornell Medicine au observat însă că unele celule tumorale prezintă o particularitate genetică: au pierdut gena responsabilă de producerea enzimei TNKS1. În mod obișnuit, această enzimă poate fi suplinită de o alta, numită TNKS2, astfel încât celula continuă să funcționeze.

Această situație creează însă o dependență. Dacă TNKS2 este blocată într-o celulă canceroasă care nu mai dispune de TNKS1, mecanismul biologic care susține dezvoltarea tumorii poate fi perturbat semnificativ.

În schimb, celulele sănătoase care păstrează ambele enzime ar putea tolera mai bine inhibarea selectivă a TNKS2.

Un compus experimental a redus dezvoltarea anumitor celule tumorale

Pentru a testa această ipoteză, echipa coordonată de profesorul Lukas Dow a dezvoltat un inhibitor experimental care acționează preferențial asupra enzimei TNKS2.