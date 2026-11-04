Anthropic dezvoltă FlashProve, un sistem care poate demonstra ce model AI a generat un răspuns

Cum poate FlashProve să verifice identitatea unui model AI

Sistemul se bazează pe conceptul de „inferență demonstrabilă” (provable inference). Mai exact, FlashProve urmărește să genereze o dovadă criptografică prin care poate fi confirmat că un anumit răspuns a fost produs de un model AI identificat.

Ideea seamănă cu semnăturile criptografice folosite în e-mail, care permit verificarea expeditorului unui mesaj. În cazul FlashProve, dovada ar trebui să confirme originea unui rezultat chiar și atunci când cineva încearcă să prezinte un model drept altul.

Un aspect important este că sistemul ar trebui să funcționeze inclusiv atunci când tentativa de substituire vine chiar din partea companiei care dezvoltă și operează modelul. De exemplu, un furnizor ar putea înlocui un model avansat cu unul mai ieftin, fără să informeze clienții, pentru a reduce costurile de funcționare. Într-o altă situație, ar putea folosi un model mai performant decât cel declarat pentru a obține rezultate mai bune în teste sau evaluări.

FlashProve ar oferi o metodă prin care astfel de diferențe să poată fi detectate, dacă sistemul este adoptat și implementat corespunzător.

De ce ar conta verificarea modelului folosit de companii

Anthropic vede posibile aplicații și dincolo de serviciile oferite direct de laboratoarele AI. Sistemul ar putea ajuta la verificarea afirmațiilor făcute de companii sau dezvoltatori care susțin că au folosit un anumit model pentru o activitate importantă.

Un exemplu ar fi o firmă de software care declară că a verificat securitatea unei biblioteci de cod cu ajutorul unui model AI avansat, specializat în securitate cibernetică. Într-un alt caz, o companie ar putea susține că un plan de afaceri a fost analizat și aprobat de un model cu anumite capacități.

Fără o metodă independentă de verificare, persoanele care primesc astfel de informații nu au o modalitate sigură de a confirma ce sistem a fost folosit în realitate. FlashProve ar putea furniza o dovadă tehnică a identității modelului, în loc ca publicul să fie nevoit să se bazeze doar pe declarațiile furnizorului.