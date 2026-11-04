Orașele din România în care apartamentele au ajuns să coste o avere. Unde este cel mai scump metrul pătrat

Prețul cerut pentru un apartament cu două camere ajunge la 3.419 euro pe metru pătrat. Astfel, o locuință de 50 de metri pătrați ar costa aproximativ 170.950 de euro, fără eventualele cheltuieli suplimentare.

Pe locul al doilea se află Voluntari, din județul Ilfov, cu 2.759 euro pe metru pătrat, urmat de Baciu, din județul Cluj, cu 2.471 euro. În București, prețul de referință este de 2.141 euro pe metru pătrat, cu aproximativ 60% mai mic decât în Cluj-Napoca.

Clasamentul localităților cu cele mai scumpe apartamente

Datele VDI arată că nu doar marile municipii au prețuri ridicate. Localități precum Sinaia, Dumbrăvița sau Ștefăneștii de Jos depășesc pragul de 2.300 de euro pe metru pătrat.

Loc Localitate Preț cerut €/m² 1 Cluj-Napoca 3.419 € 2 Voluntari 2.759 € 3 Baciu 2.471 € 4 Sinaia 2.373 € 5 Dumbrăvița 2.363 € 6 Ștefăneștii de Jos 2.318 € 7 Florești 2.308 € 8 Otopeni 2.291 € 9 Brașov 2.259 € 10 Cisnădie 2.205 € 11 Sibiu 2.144 € 12 Craiova 2.143 € Sursa: datele clasamentului pentru 72 de localități, anunțuri imobiliare colectate în cele 45 de zile până la 28 octombrie 2026. Prețurile sunt exprimate în euro pe metru pătrat, pentru apartamente cu două camere, și reprezintă sume solicitate, nu prețuri finale de tranzacționare.

Valorile reprezintă prețurile solicitate de vânzători pentru apartamentele cu două camere, nu sumele finale plătite după negociere.

Ce apartament poți cumpăra cu 100.000 de euro

Diferențele devin și mai evidente atunci când este analizată suprafața care poate fi cumpărată cu același buget. În Cluj-Napoca, 100.000 de euro sunt suficienți pentru aproximativ 29,2 metri pătrați. În Petroșani, unde prețul mediu analizat este de 736 euro pe metru pătrat, aceeași sumă ar permite cumpărarea a aproximativ 135,9 metri pătrați.

Practic, bugetul necesar pentru o garsonieră mică în Cluj-Napoca poate acoperi costul unei locuințe de peste patru ori mai spațioase în Petroșani.

Desigur, calculele sunt orientative și nu includ taxele notariale, comisioanele sau eventualele lucrări de renovare.