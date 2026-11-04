Orașele din România în care apartamentele au ajuns să coste o avere. Unde este cel mai scump metrul pătrat
Prețurile apartamentelor diferă considerabil de la un oraș la altul, iar românii care vor să cumpere o locuință trebuie să pregătească bugete tot mai mari în anumite zone ale țării. Un clasament realizat pe baza a peste 50.000 de anunțuri imobiliare arată că, în Cluj-Napoca, metrul pătrat al unui apartament cu două camere costă de aproape cinci ori mai mult decât în Petroșani. Diferențe importante există și între cartierele aceluiași oraș, în special în București.
Cel mai scump oraș pentru cumpărarea unui apartament
Potrivit datelor colectate din anunțurile imobiliare publicate în cele 45 de zile anterioare datei de 28 octombrie 2026, Cluj-Napoca ocupă primul loc în clasamentul celor 72 de localități analizate.
Prețul cerut pentru un apartament cu două camere ajunge la 3.419 euro pe metru pătrat. Astfel, o locuință de 50 de metri pătrați ar costa aproximativ 170.950 de euro, fără eventualele cheltuieli suplimentare.
Pe locul al doilea se află Voluntari, din județul Ilfov, cu 2.759 euro pe metru pătrat, urmat de Baciu, din județul Cluj, cu 2.471 euro. În București, prețul de referință este de 2.141 euro pe metru pătrat, cu aproximativ 60% mai mic decât în Cluj-Napoca.
Clasamentul localităților cu cele mai scumpe apartamente
Datele VDI arată că nu doar marile municipii au prețuri ridicate. Localități precum Sinaia, Dumbrăvița sau Ștefăneștii de Jos depășesc pragul de 2.300 de euro pe metru pătrat.
|Loc
|Localitate
|Preț cerut €/m²
|1
|Cluj-Napoca
|3.419 €
|2
|Voluntari
|2.759 €
|3
|Baciu
|2.471 €
|4
|Sinaia
|2.373 €
|5
|Dumbrăvița
|2.363 €
|6
|Ștefăneștii de Jos
|2.318 €
|7
|Florești
|2.308 €
|8
|Otopeni
|2.291 €
|9
|Brașov
|2.259 €
|10
|Cisnădie
|2.205 €
|11
|Sibiu
|2.144 €
|12
|Craiova
|2.143 €
Valorile reprezintă prețurile solicitate de vânzători pentru apartamentele cu două camere, nu sumele finale plătite după negociere.
Ce apartament poți cumpăra cu 100.000 de euro
Diferențele devin și mai evidente atunci când este analizată suprafața care poate fi cumpărată cu același buget. În Cluj-Napoca, 100.000 de euro sunt suficienți pentru aproximativ 29,2 metri pătrați. În Petroșani, unde prețul mediu analizat este de 736 euro pe metru pătrat, aceeași sumă ar permite cumpărarea a aproximativ 135,9 metri pătrați.
Practic, bugetul necesar pentru o garsonieră mică în Cluj-Napoca poate acoperi costul unei locuințe de peste patru ori mai spațioase în Petroșani.
Desigur, calculele sunt orientative și nu includ taxele notariale, comisioanele sau eventualele lucrări de renovare.
Cartierul din București unde metrul pătrat se apropie de 5.000 de euro
Cele mai ridicate prețuri la nivel de cartier apar în Capitală. Herăstrău conduce clasamentul, cu 4.957 de euro pe metru pătrat, urmat de Floreasca, unde prețul ajunge la 4.054 euro, și Grozăvești, cu 3.866 euro.
La prețul de referință din Herăstrău, un apartament cu două camere și o suprafață de 50 de metri pătrați ar costa aproximativ 247.850 de euro.
Apartamentele noi sunt mai scumpe. Unde se înregistrează cea mai mare diferență
În Ploiești, apartamentele din blocurile construite după anul 2000 sunt scoase la vânzare cu aproximativ 2.082 de euro pe metru pătrat, comparativ cu 1.313 euro pentru cele din clădirile mai vechi. Practic, diferența ajunge la aproximativ 59%.
În privința investițiilor pentru închiriere, Galați are cea mai scurtă perioadă teoretică de recuperare a prețului, de 13,8 ani, în timp ce în Baciu aceasta ajunge la 26 de ani. Calculele nu includ taxele, perioadele fără chiriași sau întreținerea locuinței.
Unde au crescut cel mai mult prețurile apartamentelor
Timișoara se remarcă printr-o creștere anuală de 11% a prețurilor cerute direct de proprietari, până la 1.928 de euro pe metru pătrat, în septembrie 2026. Tot aici, numărul anunțurilor noi publicate de proprietari a crescut cu 21,1% față de august, ajungând la 278.
La polul opus, Bacăul a înregistrat o scădere lunară de 24,8% a ofertelor noi.
În total, analiza a inclus 50.553 de apartamente scoase la vânzare, dintre care 22.321 cu două camere. Acestea au fost folosite pentru compararea prețurilor între localități, astfel încât diferențele să fie cât mai relevante pentru cumpărători.