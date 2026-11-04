Musk a spart milioane pe alegerile intermediare din Texas, dar poporul a vrut altceva. Ce urmează pentru Big Tech și centrele de date

Pe ce s-au dus banii lui Musk

Documentele de finanțare analizate de The Texas Tribune arată două donații ale lui Musk, de 75 și 83 de milioane de dolari, către Senate Leadership Fund, o organizație care sprijină candidații republicani pentru Senat. Aceasta a transferat ulterior sume identice către Texas PAC, grupul implicat în promovarea lui Paxton și în reclamele împotriva lui Talarico.

Sprijinul financiar a ajuns și în cursa pentru guvernator. Conform Houston Chronicle, Musk a donat 5 milioane de dolari campaniei lui Abbott, după o contribuție anterioară de 500.000 de dolari. Așadar, miliardarul a susținut financiar republicanii în ambele competiții pierdute.

Miza pentru Elon Musk depășește preferințele politice. Hinojosa a declarat în campanie că vrea să verifice dacă stimulentele acordate companiilor sale respectă condițiile convenite cu statul, inclusiv cele privind angajarea texanilor. Aplicarea acestei promisiuni ar putea aduce o examinare mai atentă a relației dintre afacerile miliardarului și autorități.

Ce propune Hinojosa pentru centrele de date

În programul său oficial, Hinojosa cere un moratoriu asupra noilor centre de date, menținut până când legislativul adoptă reguli care să protejeze locuitorii. Ea susține și eliminarea facilităților fiscale generoase pentru aceste proiecte, precum și implicarea comunităților în deciziile privind amplasarea lor.

Într-un interviu acordat televiziunilor KTAB/KRBC, candidata a explicat că protecțiile ar trebui să acopere apa, costurile electricității, drepturile de proprietate și calitatea aerului. Propunerea privește proiectele noi și condițiile în care acestea pot primi aprobări. Nu reprezintă un anunț de închidere a centrelor care funcționează deja.

Aceste nemulțumiri existau înaintea votului. Am explicat pe Playtech cum centrele de date au devenit un motiv de opoziție față de extinderea industriei AI, pe fondul îngrijorărilor legate de resursele locale și de distribuirea beneficiilor economice.

Abbott blocase deja unele aprobări, dar disputa continuă

Presiunea publică îl determinase și pe Abbott să intervină înaintea alegerilor. Într-un ordin anunțat oficial în septembrie, guvernatorul republican a cerut autorității de mediu să oprească emiterea permiselor pentru centre de date până la finalizarea verificărilor privind proiectele. Printre aspectele urmărite se aflau impactul asupra rețelei electrice și utilizarea apei.