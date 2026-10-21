Netflix pierde teren la bursă, deși a câștigat miliarde de dolari. Problemele gigantului de streaming sunt mai serioase decât par

Potrivit publicației Deadline, acțiunile Netflix au scăzut în tranzacțiile de după închiderea bursei, marți, 20 octombrie 2026, după ce compania și-a redus estimările privind veniturile din publicitate și a prezentat perspective financiare sub așteptările analiștilor. Reacția negativă a pieței a venit în ciuda unor rezultate trimestriale solide, ceea ce arată cât de mari au devenit așteptările investitorilor.

Netflix raportează venituri de aproape 13 miliarde de dolari, dar investitorii sunt nemulțumiți

În trimestrul al treilea din 2026, Netflix a înregistrat venituri de 12,87 miliarde de dolari, în creștere cu 12% față de aceeași perioadă a anului precedent. Rezultatul s-a situat la nivelul estimărilor analiștilor de pe Wall Street.

Profitul pe acțiune a ajuns la 0,87 dolari, comparativ cu 0,59 dolari în trimestrul al treilea din 2025, depășind așteptările pieței. Cu toate acestea, investitorii s-au concentrat asupra perspectivelor pentru următoarele luni, considerate mai puțin încurajatoare.

Netflix estimează venituri de 13,4 miliarde de dolari pentru ultimul trimestru al anului, ceea ce ar reprezenta o creștere anuală de aproximativ 12%. Pentru întregul 2026, compania anticipează încasări de 51,1 miliarde de dolari, cu 13% mai mult decât în 2025.

Deși cifrele indică o afacere profitabilă, prognoza anuală se situează ușor sub consensul analiștilor și aproape de limita inferioară a intervalului comunicat anterior de companie.

Una dintre cele mai importante probleme este publicitatea. Netflix estimează acum că va obține venituri de 2,7 miliarde de dolari din reclame în 2026, față de cele 3 miliarde de dolari anticipate anterior.

Diferența de 300 de milioane de dolari reflectă dificultățile companiei de a-și dezvolta suficient de rapid produsele publicitare. Conducerea Netflix a explicat că anumite funcționalități destinate agenților de publicitate au fost implementate mai lent decât era planificat.

Situația apare într-un moment în care compania încearcă să își diversifice sursele de venit. În ultimii ani, Netflix a introdus abonamente mai ieftine, susținute prin reclame, și a analizat inclusiv posibilitatea unui serviciu de streaming gratuit, finanțat integral din publicitate.

Concedieri masive și schimbări importante în conducerea Netflix

Problemele financiare și presiunea investitorilor au fost însoțite de schimbări majore în interiorul companiei. Netflix a anunțat recent eliminarea a aproximativ 1.000 de locuri de muncă, echivalentul a aproape 6% din personal.

Este cea mai amplă restructurare realizată de gigantul american din 2022. Măsura afectează mai multe departamente, inclusiv tehnologia, dezvoltarea produselor, resursele umane și activitățile juridice.

Decizia privind concedierea a aproape 1.000 de angajați Netflix vine într-un moment în care compania încearcă să reducă anumite cheltuieli și să redirecționeze investițiile către domeniile considerate esențiale pentru creștere.

Restructurările au ajuns și la nivelul conducerii. Bela Bajaria, unul dintre cei mai importanți executivi responsabili de strategia de conținut, a părăsit compania, iar Peter Rice a fost adus pentru a coordona această direcție.

Ted Sarandos, co-director executiv al Netflix, a recunoscut recent că ritmul de creștere a numărului de ore vizionate nu este atât de rapid pe cât și-ar dori.

Aceasta este una dintre cele mai importante provocări ale companiei. Netflix nu mai trebuie doar să atragă abonați noi, ci și să îi convingă pe cei existenți să petreacă mai mult timp urmărind filmele și serialele disponibile.

Netflix pierde teren în fața YouTube, în timp ce abonamentele devin mai scumpe

Concurența din industria streamingului este tot mai puternică, iar YouTube reprezintă una dintre cele mai mari provocări pentru Netflix. Platforma deținută de Google domină consumul de streaming pe televizoarele din Statele Unite, menținându-și poziția de lider de aproximativ trei ani.

În același timp, Netflix concurează cu Disney+, HBO Max, Amazon Prime Video și alte servicii care investesc masiv în producții originale și evenimente transmise în direct.

Compania încearcă să compenseze presiunile asupra creșterii prin majorarea tarifelor. În 2026, Netflix a scumpit abonamentele în Statele Unite, deși aceste modificări nu au fost aplicate automat și în România.

Potrivit scrisorii trimestriale adresate acționarilor, reacția abonaților la majorările de preț a fost în concordanță cu estimările companiei. Netflix consideră că utilizatorii continuă să perceapă serviciul drept unul valoros, chiar dacă plătesc mai mult.

Există însă și motive de optimism. Producțiile internaționale au devenit tot mai importante pentru platformă, iar conținutul în alte limbi decât engleza reprezintă acum peste o treime din totalul vizionărilor, comparativ cu mai puțin de 10% în trecut.

Seriale precum „Plastic Beauty”, „The Secret Woman” și „The Perfect Lie” se îndreaptă spre performanțe record pe piețele din Japonia, Danemarca și Țările de Jos. Totodată, „Facing El Chapo” ar putea deveni al doilea cel mai urmărit titlu mexican de pe platformă.

Netflix are în prezent aproximativ 325 de milioane de abonați la nivel global, însă dimensiunea impresionantă a serviciului nu garantează automat o creștere accelerată.

Acțiunile companiei au pierdut aproximativ 40% din valoare în ultimul an, pe fondul îngrijorărilor legate de evoluția audienței, cheltuielile ridicate și perspectivele de dezvoltare.

Pentru Netflix, următoarea etapă va fi decisivă. Compania trebuie să demonstreze că poate transforma investițiile în producții originale, publicitate și noi tehnologii într-o creștere sustenabilă a veniturilor și a timpului petrecut de utilizatori pe platformă. Rezultatele financiare rămân solide, dar mesajul transmis de Wall Street este clar: investitorii așteaptă mai mult decât profituri mari, vor și perspective de creștere convingătoare.