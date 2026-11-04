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Bucură-ți copilul de Black Friday: Carrefour oferă cupoane de până la 50% la jucării, valabile până pe 18 noiembrie

Bucură-ți copilul de Black Friday: Carrefour oferă cupoane de până la 50% la jucării, valabile până pe 18 noiembrie
Carrefour oferă cupoane de până la 50% la jucării, valabile până pe 18 noiembrie
Iulia Kelt
de Iulia Kelt
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Vestea bună a perioadei se referă la faptul că Black Friday aduce la Carrefour o campanie dedicată celor care caută jucării și cadouri pentru copii, dar și produse pentru joacă și activități în aer liber. Așadar, de ce să nu te asiguri încă de pe acum că ai tot ceea ce îți trebuie pentru perioada Crăciunului?

Concret, pe 5 și 6 noiembrie, Carrefour organizează o adevărată cuponiadă: reducerile ajung până la 50%, iar avantajul este oferit sub forma unor cupoane de cumpărături, tipărite direct pe bonul fiscal. Cupoanele pot fi folosite ulterior, între 7 și 18 noiembrie, în magazinele Carrefour, dar și online, dacă n-ai chef să ieși din casă sau e vremea prea urâtă.

Unul dintre detaliile absolut esențiale ale campaniei este că oferta pentru jucării nu se limitează la produsele cu preț întreg. Cuponul se aplică, practic, întregii game de jucării, indiferent de valoarea acestora, inclusiv celor care se află deja în alte promoții. Campania cuprinde inclusiv produse din categoria de puericultură, biciclete, trotinete și articole sportive, astfel încât oferta să nu se rezume doar la jucăriile clasice.

Black Friday cuponiada

Black Friday cuponiada

Cum funcționează cuponiada de jucării Carrefour, de fapt

Campania se întâmplă, așa cum am menționat deja, pe 5 și 6 noiembrie, iar cupoanele de cumpărături sunt tipărite pe bonul fiscal. Reducerea poate ajunge până la 50%, iar pentru întreaga gamă de jucării se aplică indiferent de prețul produsului. Sunt incluse aici și jucăriile care beneficiază deja de alte promoții, un detaliu care îți permite să iei în calcul și produsele aflate deja la ofertă.

Este important de știut că aceste cupoane nu trebuie folosite în aceeași zi în care sunt primite. Perioada de utilizare este 7-18 noiembrie, iar acestea pot fi valorificate în toate formatele Carrefour, indiferent de magazinul în care au fost emise. De exemplu, un cupon primit într-un hypermarket poate fi folosit ulterior într-un magazin Carrefour Market sau Express, dacă asta ai în proximitatea locuinței.

Campania este disponibilă în toate formatele de magazin: hypermarket, Market și Express, iar oferta poate fi accesată și online, pe carrefour.ro și prin Bringo. Astfel, nu este necesară o vizită într-un anumit tip de magazin pentru a participa la campanie, iar cupoanele pot fi folosite în perioada anunțată în rețeaua Carrefour.

Ce jucării poți găsi în campanie

Printre produsele prezentate de Carrefour se numără setul de bucătărie 2 în 1 Carrefour Smart & Fun, destinat celor mici care se bucură de jocurile de rol. Pentru copiii pasionați de mașinuțe, Speed Truck este o valiză în formă de camion care include 10 mașini și poate deveni atât un obiect de joacă, cât și o soluție pentru depozitarea lor.

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Oferta cuprinde și setul de joacă Peppa Pig, cu tematică de ciclism, pentru cei mici care urmăresc aventurile personajului din animația pentru copii. Cei care preferă construcțiile au la dispoziție setul LEGO Technic Bugatti Chiron, inspirat de hypercarul Bugatti.

Campania se aplică întregii game de jucării, indiferent de valoare, inclusiv produselor care au deja alte reduceri. În plus, în perioada promoțională sunt incluse articole din categoria de puericultură, biciclete, trotinete, însă și produse sportive.

Black Friday Cuponiada Supereroi

Black Friday Cuponiada Supereroi

Pe lângă jucării și articolele dedicate copiilor, Carrefour aduce la un loc în magazine și pe platformele din dotare produse din numeroase categorii. Oferta include alimente de la producători români, articole pentru casă, produse de îngrijire personală, electrocasnice, electronice, papetărie și textile.

Pentru familiile care au mai multe cumpărături de făcut, posibilitatea de a găsi aceste categorii în același loc poate fi un avantaj. Lista poate include atât produse esențiale în gospodărie, cât și cadouri pentru copii sau articole pentru activități în aer liber. Carrefour garantează că prin astfel de inițiative urmărește să susțină puterea de cumpărare a românilor și bugetele caselor.

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