Netflix și eBay dau afară aproximativ 2.000 de angajați, iar concedierile din tech se înmulțesc

Ce posturi dispar la Netflix și eBay

Netflix renunță la aproximativ 1.000 de angajați, echivalentul a circa 6% din personalul său global. Sunt afectate în special echipele de produs, tehnologie, juridic și resurse umane, potrivit unui mesaj intern consultat de Reuters. Este cea mai amplă rundă de concedieri a companiei din 2022 încoace.

Ted Sarandos și Greg Peters, cei doi directori executivi, le-au transmis angajaților că afacerea rămâne solidă, dar că trebuie să aleagă mai atent unde alocă oamenii și banii. Restructurarea de la Netflix vine pe fondul unei competiții tot mai intense pentru timpul publicului, inclusiv din partea YouTube și TikTok.

La eBay, noua rundă vizează tot aproximativ 1.000 de posturi, adică în jur de 9% din personal. Un reprezentant al companiei a confirmat concedierile pentru Reuters. Acestea se adaugă celor aproximativ 800 de locuri de muncă eliminate în februarie, ducând totalul celor două runde din 2026 la circa 1.800 de posturi.

Conducerea eBay invocă simplificarea operațiunilor și direcționarea resurselor către activitățile care cresc mai repede. Compania mizează, între altele, pe articole de lux autentificate, obiecte de colecție și produse recondiționate. Reducerea echipelor are loc, așadar, în paralel cu investițiile în anumite categorii ale platformei.

Concedierile din tech cresc, deși totalul din SUA scade

Potrivit raportului Challenger, Gray & Christmas, companiile din tehnologie au anunțat 165.925 de reduceri de posturi în primele nouă luni din 2026, cu 54% peste aceeași perioadă din 2025. Sectorul reprezintă 29% din totalul reducerilor anunțate de angajatorii americani monitorizați, cea mai mare pondere dintre industriile analizate.

La nivelul tuturor sectoarelor, totalul a fost de 573.195 de posturi, în scădere cu 39%. Chiar și fără sectorul guvernamental, care influențează puternic comparația, reculul este de 15%. Raportul urmărește reduceri anunțate de companii, nu numărul persoanelor care au intrat deja în șomaj.

Inteligența artificială apare tot mai des în explicațiile angajatorilor. În același raport, AI a fost invocată pentru 120.136 de reduceri de posturi, aproximativ 21% din totalul anunțat în toate industriile analizate. Cifra nu se referă exclusiv la sectorul tehnologic.