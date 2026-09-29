Volkswagen pregătește cea mai mare rechemare de la Dieselgate. Aproape 4 milioane de mașini ar putea avea o problemă la direcție

Un singur șurub poate afecta funcționarea direcției

Problema se află la unul dintre șuruburile care fixează caseta de direcție. În anumite condiții de mediu, mai ales după expunere îndelungată la umezeală și sare folosită pe șosele în timpul iernii, componenta poate coroda. Dacă degradarea avansează suficient, șurubul se poate rupe, iar fixarea sistemului de direcție poate fi afectată. În scenariul cel mai grav, șoferul ar putea pierde controlul asupra direcției.

În Statele Unite, problema a dus deja la o campanie pentru 208.724 de automobile. Sunt vizate Volkswagen Tiguan din anul-model 2018, Volkswagen Atlas din 2018 și 2019 și Audi Q3 din anii-model 2019-2021. Documentele asociate campaniei arată că șurubul din partea dreaptă care fixează caseta de direcție de subcadru poate coroda și se poate rupe. Reparația constă în înlocuirea componentei și este realizată gratuit.

Volkswagen s-a confruntat și în acest an cu alte campanii de service. Playtech a relatat anterior despre zeci de mii de Volkswagen Jetta și Taos chemate în service, după identificarea unei probleme care putea provoca stingerea completă a panoului de instrumente în mers.

Golf, Tiguan, Caddy, Audi Q3 și modele Seat sunt pe listă

În Europa, lista este semnificativ mai amplă. Potrivit datelor autorității germane Kraftfahrt-Bundesamt, printre modelele Volkswagen vizate se numără Tiguan, Touran, Golf, Golf Variant și Caddy, construite în diferite intervale între septembrie 2013 și iulie 2024. Numai în cazul mărcii Volkswagen este vorba despre aproximativ 2,16 milioane de automobile la nivel mondial.

La Audi, problema afectează Q3 produse între 31 octombrie 2017 și 23 mai 2024. Aproape 700.000 de exemplare ar putea fi vizate la nivel global. Seat are, de asemenea, două modele pe lista autorităților germane: Ateca și Tarraco, produse între aprilie 2016 și septembrie 2024. Datele KBA citate de presa germană indică peste 66.000 de automobile Seat potențial afectate în campania deja documentată, în timp ce informațiile obținute de Handelsblatt indică un impact mai larg la nivelul grupului.

Handelsblatt relatează că și peste un milion de automobile Skoda ar putea fi implicate, ceea ce ar ridica amploarea totală a operațiunii spre patru milioane de vehicule. La momentul apariției primelor informații, autoritățile germane nu publicaseră însă o listă completă a modelelor Skoda, motiv pentru care cifra de aproape patru milioane trebuie privită ca estimarea actuală a dimensiunii întregii campanii, nu ca un total definitiv confirmat pentru fiecare marcă.

Pentru proprietarii din România, existența unei campanii globale nu înseamnă automat că fiecare exemplar al modelelor menționate este afectat. Dacă ai un automobil care se încadrează în perioadele de producție vizate, poți verifica seria de șasiu prin rețeaua oficială a producătorului sau prin instrumentele prezentate de Registrul Auto Român. Playtech a explicat anterior cum poți afla dacă mașina ta face obiectul unei campanii de rechemare.