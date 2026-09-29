Volkswagen pregătește cea mai mare rechemare de la Dieselgate. Aproape 4 milioane de mașini ar putea avea o problemă la direcție
Grupul Volkswagen se confruntă cu una dintre cele mai mari campanii de rechemare din ultimul deceniu, după descoperirea unei probleme aparent banale, dar cu potențiale consecințe grave: un șurub care fixează caseta de direcție se poate coroda și, în anumite condiții, se poate rupe. Potrivit informațiilor publicate de Carscoops, campania ar putea ajunge la aproape patru milioane de vehicule din întreaga lume și ar include modele Volkswagen, Audi, Skoda și Seat.
Dimensiunea exactă a rechemării este încă în curs de clarificare. Autoritățile germane confirmă aproximativ 2,86 milioane de vehicule Volkswagen și Audi, în timp ce Handelsblatt relatează că, odată incluse automobilele Skoda și Seat, numărul total ar putea urca spre patru milioane. Dacă această estimare se confirmă, ar fi una dintre cele mai ample acțiuni de acest tip pentru grup după scandalul Dieselgate.
Un singur șurub poate afecta funcționarea direcției
Problema se află la unul dintre șuruburile care fixează caseta de direcție. În anumite condiții de mediu, mai ales după expunere îndelungată la umezeală și sare folosită pe șosele în timpul iernii, componenta poate coroda. Dacă degradarea avansează suficient, șurubul se poate rupe, iar fixarea sistemului de direcție poate fi afectată. În scenariul cel mai grav, șoferul ar putea pierde controlul asupra direcției.
În Statele Unite, problema a dus deja la o campanie pentru 208.724 de automobile. Sunt vizate Volkswagen Tiguan din anul-model 2018, Volkswagen Atlas din 2018 și 2019 și Audi Q3 din anii-model 2019-2021. Documentele asociate campaniei arată că șurubul din partea dreaptă care fixează caseta de direcție de subcadru poate coroda și se poate rupe. Reparația constă în înlocuirea componentei și este realizată gratuit.
Volkswagen s-a confruntat și în acest an cu alte campanii de service. Playtech a relatat anterior despre zeci de mii de Volkswagen Jetta și Taos chemate în service, după identificarea unei probleme care putea provoca stingerea completă a panoului de instrumente în mers.
Golf, Tiguan, Caddy, Audi Q3 și modele Seat sunt pe listă
În Europa, lista este semnificativ mai amplă. Potrivit datelor autorității germane Kraftfahrt-Bundesamt, printre modelele Volkswagen vizate se numără Tiguan, Touran, Golf, Golf Variant și Caddy, construite în diferite intervale între septembrie 2013 și iulie 2024. Numai în cazul mărcii Volkswagen este vorba despre aproximativ 2,16 milioane de automobile la nivel mondial.
La Audi, problema afectează Q3 produse între 31 octombrie 2017 și 23 mai 2024. Aproape 700.000 de exemplare ar putea fi vizate la nivel global. Seat are, de asemenea, două modele pe lista autorităților germane: Ateca și Tarraco, produse între aprilie 2016 și septembrie 2024. Datele KBA citate de presa germană indică peste 66.000 de automobile Seat potențial afectate în campania deja documentată, în timp ce informațiile obținute de Handelsblatt indică un impact mai larg la nivelul grupului.
Handelsblatt relatează că și peste un milion de automobile Skoda ar putea fi implicate, ceea ce ar ridica amploarea totală a operațiunii spre patru milioane de vehicule. La momentul apariției primelor informații, autoritățile germane nu publicaseră însă o listă completă a modelelor Skoda, motiv pentru care cifra de aproape patru milioane trebuie privită ca estimarea actuală a dimensiunii întregii campanii, nu ca un total definitiv confirmat pentru fiecare marcă.
Pentru proprietarii din România, existența unei campanii globale nu înseamnă automat că fiecare exemplar al modelelor menționate este afectat. Dacă ai un automobil care se încadrează în perioadele de producție vizate, poți verifica seria de șasiu prin rețeaua oficială a producătorului sau prin instrumentele prezentate de Registrul Auto Român. Playtech a explicat anterior cum poți afla dacă mașina ta face obiectul unei campanii de rechemare.
Reparația este simplă, dar campania poate deveni foarte costisitoare
Soluția tehnică nu presupune înlocuirea întregii casete de direcție. Volkswagen spune că șurubul vulnerabil va fi înlocuit cu unul care are o protecție mai bună împotriva coroziunii. Operațiunea ar trebui să dureze până la aproximativ o oră, iar costurile intervenției sunt suportate de producător. Audi a precizat că, până la momentul confirmării campaniei în Germania, nu existau cazuri cunoscute de persoane rănite sau pagube suplimentare provocate de această problemă.
Amploarea acțiunii poate crea însă probleme logistice. Presa germană relatează că Volkswagen s-ar putea confrunta inițial cu un număr insuficient de șuruburi din versiunea finală, rezistentă la coroziune. În unele situații, service-urile ar putea instala temporar o altă piesă, urmând ca automobilul să revină ulterior pentru montarea componentei definitive.
Comparația cu scandalul Dieselgate ține în primul rând de dimensiunea rechemării. Dieselgate, izbucnit în 2015, a avut o natură complet diferită și a implicat utilizarea unor programe software care manipulau testele de emisii ale automobilelor diesel. Criza a vizat aproximativ 11 milioane de vehicule și a generat amenzi, despăgubiri și costuri de ordinul miliardelor pentru Volkswagen.
Actuala campanie este una de siguranță și presupune o intervenție tehnică relativ simplă, însă numărul uriaș de automobile potențial implicate o transformă într-una dintre cele mai importante rechemări din istoria recentă a grupului. Dacă ai un Golf, Tiguan, Touran, Caddy, Audi Q3, Seat Ateca sau Tarraco din perioadele menționate, verifică seria VIN înainte de a presupune că mașina ta este sau nu inclusă în campanie.