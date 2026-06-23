Cum poţi afla dacă maşina ta a fost rechemată în fabrică pentru erori. Varianta simplă pentru şoferi
Tot mai mulți proprietari de autoturisme sunt atenți la siguranța vehiculelor pe care le conduc, mai ales după numeroasele campanii de rechemare anunțate în ultimii ani de producătorii auto. Unele dintre aceste acțiuni au vizat probleme tehnice importante, inclusiv componente esențiale pentru siguranța ocupanților. Pentru a veni în sprijinul șoferilor, Registrul Auto Român pune la dispoziție o modalitate simplă prin care poate fi verificat dacă un autovehicul face obiectul unei campanii de rechemare.
Secțiunea specială disponibilă pe site-ul RAR
Registrul Auto Român a reamintit recent că pe site-ul oficial al instituției există o secțiune dedicată campaniilor de rechemare inițiate de producătorii auto. Aceasta poate fi accesată de către orice proprietar de vehicul care dorește să afle dacă mașina sa este inclusă într-o astfel de acțiune.
Potrivit informațiilor transmise de instituție, secțiunea „Campanii de rechemare” are rolul de a facilita accesul utilizatorilor către informațiile oficiale furnizate de reprezentanții mărcilor auto din România.
Procesul este simplu. Șoferii trebuie să selecteze marca autoturismului deținut și să urmeze pașii indicați după redirecționarea către platforma producătorului sau a reprezentantului acestuia.
Cum funcționează verificarea
RAR explică faptul că această facilitate reprezintă o legătură directă între proprietarul mașinii și sursele oficiale ale producătorilor.
„Această facilitate este o interfață între utilizatorul final al mașinii și paginile oficiale ale reprezentanților din România ai mărcilor auto. Utilizatorii trebuie să selecteze marca de autovehicul dorită și să urmeze instrucțiunile de pe site-ul care se deschide.
Pentru majoritatea mărcilor există posibilitatea interogării online a eventualelor campanii de rechemare, dar în unele cazuri informațiile pot fi accesate doar prin contactarea unui atelier din rețeaua producătorului. În aceste cazuri, am adăugat mesaje de informare și atenționare a utilizatorilor”, se arată în comunicatul RAR.
Astfel, în funcție de producător, verificarea poate fi realizată direct online sau prin contactarea unui service autorizat din rețeaua oficială.
Campaniile de rechemare au vizat probleme tehnice importante
Existența acestei secțiuni vine după ce, la începutul lunii iulie 2025, Registrul Auto Român a atras atenția asupra unor campanii de rechemare care vizau mai multe mărci și modele fabricate în perioada 1998-2019.
La acel moment, instituția avertiza că anumite vehicule prezentau defecțiuni tehnice grave care necesitau intervenții în service. Printre problemele semnalate se aflau inclusiv neconformități la sistemele de airbag.
În contextul respectiv, autoritatea le-a recomandat proprietarilor să verifice situația mașinilor pe platformele oficiale ale producătorilor sau să se adreseze atelierelor autorizate pentru informații suplimentare.
RAR recomandă șoferilor să nu ignore aceste notificări
Instituția subliniază că pagina dedicată campaniilor de rechemare va continua să fie actualizată pe măsură ce apar informații noi sau sunt identificate alte mărci pentru care pot fi oferite date relevante utilizatorilor.
„Pagina va fi constant actualizată, pe măsură ce vom identifica noi mărci auto sau în cazul mărcilor pentru care producătorul nu a pus încă la dispoziție un website pentru verificarea campaniilor de rechemare (..) Recomandarea noastră este să nu ignorați posibilitatea ca vehiculul pe care îl conduceți să fie inclus într-o campanie de rechemare, chiar dacă presupusa problemă tehnică vi se pare nesemnificativă”, subliniază RAR.
Mesajul autorității vine în contextul în care unele defecțiuni aparent minore pot necesita verificări și remedieri pentru a elimina eventualele riscuri tehnice.
Reparațiile sunt suportate de producător
Un aspect important pentru proprietarii de autoturisme este că intervențiile efectuate în cadrul unei campanii de rechemare nu sunt suportate financiar de către aceștia.
Conform informațiilor prezentate de Registrul Auto Român, toate reparațiile și operațiunile necesare pentru remedierea neconformităților identificate sunt realizate gratuit, costurile fiind acoperite de producătorul mărcii.
Această regulă se aplică în situațiile în care lucrările efectuate vizează exclusiv componenta pentru care a fost inițiată campania de rechemare.