Cum poţi afla dacă maşina ta a fost rechemată în fabrică pentru erori. Varianta simplă pentru şoferi

Potrivit informațiilor transmise de instituție, secțiunea „Campanii de rechemare” are rolul de a facilita accesul utilizatorilor către informațiile oficiale furnizate de reprezentanții mărcilor auto din România.

Procesul este simplu. Șoferii trebuie să selecteze marca autoturismului deținut și să urmeze pașii indicați după redirecționarea către platforma producătorului sau a reprezentantului acestuia.

Cum funcționează verificarea

RAR explică faptul că această facilitate reprezintă o legătură directă între proprietarul mașinii și sursele oficiale ale producătorilor.

„Această facilitate este o interfață între utilizatorul final al mașinii și paginile oficiale ale reprezentanților din România ai mărcilor auto. Utilizatorii trebuie să selecteze marca de autovehicul dorită și să urmeze instrucțiunile de pe site-ul care se deschide. Pentru majoritatea mărcilor există posibilitatea interogării online a eventualelor campanii de rechemare, dar în unele cazuri informațiile pot fi accesate doar prin contactarea unui atelier din rețeaua producătorului. În aceste cazuri, am adăugat mesaje de informare și atenționare a utilizatorilor”, se arată în comunicatul RAR.

Astfel, în funcție de producător, verificarea poate fi realizată direct online sau prin contactarea unui service autorizat din rețeaua oficială.

Campaniile de rechemare au vizat probleme tehnice importante

Existența acestei secțiuni vine după ce, la începutul lunii iulie 2025, Registrul Auto Român a atras atenția asupra unor campanii de rechemare care vizau mai multe mărci și modele fabricate în perioada 1998-2019.

La acel moment, instituția avertiza că anumite vehicule prezentau defecțiuni tehnice grave care necesitau intervenții în service. Printre problemele semnalate se aflau inclusiv neconformități la sistemele de airbag.

În contextul respectiv, autoritatea le-a recomandat proprietarilor să verifice situația mașinilor pe platformele oficiale ale producătorilor sau să se adreseze atelierelor autorizate pentru informații suplimentare.