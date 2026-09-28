Noi scumpiri se văd la orizont pentru români. Unde se așteaptă cele mai mari creșteri de prețuri până în noiembrie
Românii nu ar trebui să se aștepte la o ieftinire generală în următoarele luni. Managerii companiilor din principalele sectoare economice estimează o relativă stabilitate a activității în perioada septembrie-noiembrie 2026, însă prețurile ar urma să continue să crească în industrie, construcții și comerț. Pentru populație, acest lucru se poate traduce prin presiuni suplimentare asupra bugetului, de la cumpărăturile obișnuite până la renovarea sau construirea unei locuințe.
Prețurile din magazine ar putea continua să crească
Unul dintre cele mai importante semnale pentru populație vine din comerțul cu amănuntul, adică exact sectorul care include o mare parte dintre magazinele de unde românii își fac cumpărăturile.
Potrivit datelor INS, 33% dintre managerii chestionați se așteaptă ca prețurile să crească în următoarele trei luni și numai 1% anticipează scăderi. Rezultă astfel un sold conjunctural de +32%.
Atenție însă la semnificația cifrei: nu înseamnă că prețurile vor crește cu 32%. Soldul conjunctural arată diferența dintre procentul celor care estimează o evoluție pozitivă și al celor care se așteaptă la una negativă. Este, practic, un indicator al direcției în care managerii cred că se îndreaptă piața, nu o prognoză privind procentul efectiv de scumpire.
Pentru consumator, semnalul important este că mult mai mulți comercianți se așteaptă la majorări decât la reduceri.
Construcțiile dau cel mai puternic semnal de scumpire
O tendință și mai pronunțată apare în construcții. Managerii anticipează o relativă stabilitate a volumului producției, cu un sold conjunctural de -5%, dar prețurile lucrărilor au un sold de +33%.
Pentru românul care construiește o casă, renovează un apartament sau contractează lucrări, aceasta nu este o veste bună. Dacă firmele își majorează tarifele, costurile pot ajunge în final la client.
Scumpirile din construcții pot avea efecte și asupra pieței imobiliare. Costurile mai mari suportate de dezvoltatori pentru lucrări și materiale pot pune presiune pe prețurile locuințelor noi, deși prețul final al unui apartament depinde și de cerere, teren, finanțare, taxe și marjele dezvoltatorilor.
Industria poate transmite scumpirile mai departe
Și managerii din industria prelucrătoare se așteaptă la creșterea prețurilor produselor, soldul conjunctural fiind de +21%.
Acest sector este important pentru consumator chiar dacă efectul nu se vede întotdeauna imediat. Industria produce bunuri sau componente care ajung ulterior în magazine ori sunt folosite de alte companii. Dacă prețurile producătorilor cresc, o parte dintre costurile suplimentare pot fi transferate mai departe în lanțul comercial și, în cele din urmă, către cumpărător.
În același timp, producția industrială este estimată să rămână relativ stabilă, cu un sold de -1%.
Ce se întâmplă cu locurile de muncă
Veștile sunt diferite de la un sector la altul. În industria prelucrătoare, managerii anticipează o scădere moderată a numărului de salariați, indicatorul fiind de -6%. Asta nu înseamnă că numărul angajaților din industrie va scădea automat cu 6%, ci că opiniile managerilor înclină mai mult spre reducerea personalului decât spre angajări.
În construcții este anticipată o relativă stabilitate, cu -1%. Comerțul este sectorul care oferă un semnal mai bun pentru cei care caută un loc de muncă. Managerii se așteaptă la o creștere moderată a numărului de salariați, soldul conjunctural ajungând la +7%.
Și serviciile s-ar putea scumpi
În sectorul serviciilor, cifra de afaceri este estimată să rămână relativ stabilă, la fel și numărul angajaților. Prețurile de vânzare sau de facturare ar urma însă să crească moderat, soldul conjunctural fiind de +14%.
Imaginea generală pentru perioada septembrie-noiembrie este, așadar, una de stabilitate a activității economice, dar nu și a prețurilor.
Pentru români, aceasta este diferența care contează cel mai mult. Faptul că firmele nu se așteaptă la o scădere puternică a activității este un semnal de stabilitate, însă anticiparea unor prețuri mai mari în comerț, construcții, industrie și servicii arată că presiunea asupra bugetelor gospodăriilor poate continua în această toamnă.