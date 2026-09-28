Noi scumpiri se văd la orizont pentru români. Unde se așteaptă cele mai mari creșteri de prețuri până în noiembrie

Potrivit datelor INS, 33% dintre managerii chestionați se așteaptă ca prețurile să crească în următoarele trei luni și numai 1% anticipează scăderi. Rezultă astfel un sold conjunctural de +32%.

Atenție însă la semnificația cifrei: nu înseamnă că prețurile vor crește cu 32%. Soldul conjunctural arată diferența dintre procentul celor care estimează o evoluție pozitivă și al celor care se așteaptă la una negativă. Este, practic, un indicator al direcției în care managerii cred că se îndreaptă piața, nu o prognoză privind procentul efectiv de scumpire.

Pentru consumator, semnalul important este că mult mai mulți comercianți se așteaptă la majorări decât la reduceri.

Construcțiile dau cel mai puternic semnal de scumpire

O tendință și mai pronunțată apare în construcții. Managerii anticipează o relativă stabilitate a volumului producției, cu un sold conjunctural de -5%, dar prețurile lucrărilor au un sold de +33%.

Pentru românul care construiește o casă, renovează un apartament sau contractează lucrări, aceasta nu este o veste bună. Dacă firmele își majorează tarifele, costurile pot ajunge în final la client.

Scumpirile din construcții pot avea efecte și asupra pieței imobiliare. Costurile mai mari suportate de dezvoltatori pentru lucrări și materiale pot pune presiune pe prețurile locuințelor noi, deși prețul final al unui apartament depinde și de cerere, teren, finanțare, taxe și marjele dezvoltatorilor.

Industria poate transmite scumpirile mai departe

Și managerii din industria prelucrătoare se așteaptă la creșterea prețurilor produselor, soldul conjunctural fiind de +21%.