Cât costă un covrig pe Aeroportul Otopeni. Prețul i-a revoltat pe călători: „O mână de făină cu un strop de apă”
Scumpirile din ultimii ani se văd aproape peste tot, de la cumpărăturile zilnice și facturi până la mesele luate în oraș. Există însă locuri în care diferența de preț devine greu de ignorat. Aeroporturile sunt cunoscute pentru tarifele mai mari la apă, cafea și mâncare, însă o fotografie făcută recent pe Aeroportul Henri Coandă Otopeni a reaprins discuțiile despre cât de mult poate ajunge să coste un produs extrem de simplu: covrigul.
Covrigul, produs de lux pe Aeroportul Otopeni
Fotografia distribuită pe Facebook arată un preț de 16 lei pentru un covrig simplu sau cu mac. Autorul postării a comparat suma cu aproximativ 2,5 lei, cât spune că ar costa un produs similar cumpărat în oraș de la o patiserie cunoscută.
„Aeroportul Otopeni: covrig de 2,5 lei în oraș la Luca. Peste tot sunt lucrurile mai scumpe în aeroporturi, și în special aici, dar un markup de 540% e probabil record mondial”, a scris acesta.
Dacă folosim strict cele două prețuri menționate în postare, diferența este într-adevăr uriașă. Un produs de 16 lei este de șase ori mai scump decât unul de 2,5 lei. Raportat la prețul de 2,5 lei, majorarea este de 500%, nu de 540%. Cu alte cuvinte, la fiecare 2,5 lei plătiți în exemplul din oraș corespund 16 lei în aeroport.
„Oare ce spun străinii?”
Postarea a generat numeroase reacții, iar mulți dintre cei care au comentat au făcut comparația cu prețurile obișnuite din București.
„Oare ce spun străinii care tranzitează pe Otopeni, 3 euro un covrig?”, a întrebat un utilizator.
Altul a ironizat prețul:
„Seamănă cu cei de la Luca, Matei etc. Dar, de fapt, ce vedem noi deasupra e foiță de aur…”.
Un alt comentariu rezumă situația într-o singură frază:
„La Aeroportul Internațional Otopeni sunt prețuri internaționale”.
Prețurile mai ridicate în aeroporturi nu reprezintă o particularitate românească. Spațiile comerciale din asemenea zone funcționează în condiții diferite de magazinele și restaurantele obișnuite, iar costurile comerciale și avantajul unei clientele aflate deja după filtrele de securitate se pot reflecta în prețurile finale. Pentru călător, însă, explicațiile economice contează mai puțin atunci când trebuie să plătească 16 lei pentru un covrig.
Unii călători spun că nu mai cumpără nimic din aeroport
Scumpirea alimentelor și băuturilor îi determină pe unii pasageri să își schimbe obiceiurile înainte de zbor.
„De aia îmi cumpăr eu înainte de a intra în aeroport ceva de gustat. Nu ar trebui să mai cumpere nimeni”, a comentat o persoană.
„Sunt peste 5 ani de când refuz să mai cumpăr ceva din Aeroportul Henri Coandă”, a adăugat un alt utilizator.
Iar altcineva a reacționat și mai tranșant la prețul produsului: „O mână de făină cu un strop de apă… Nesimțirea e maximă!”.
Apa și mâncarea pot umfla serios bugetul unei călătorii
Problema devine mai vizibilă pentru o familie. Trei covrigi la prețul fotografiat ar costa 48 de lei. Dacă se adaugă apă, cafea sau alte produse cumpărate înainte de îmbarcare, o gustare aparent banală poate deveni rapid o cheltuială importantă.
Iar contrastul este cu atât mai mare într-o perioadă în care românii resimt deja scumpirile alimentelor și serviciilor.
Faptul că produsele sunt mai scumpe în aeroport nu mai surprinde aproape pe nimeni. Ceea ce provoacă reacții este însă proporția diferenței. Când un produs asociat în România cu una dintre cele mai ieftine gustări ajunge la 16 lei bucata, banalul covrig începe să fie privit, cel puțin prin prisma prețului, aproape ca un produs premium.