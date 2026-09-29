Cât costă un covrig pe Aeroportul Otopeni. Prețul i-a revoltat pe călători: „O mână de făină cu un strop de apă”

„Aeroportul Otopeni: covrig de 2,5 lei în oraș la Luca. Peste tot sunt lucrurile mai scumpe în aeroporturi, și în special aici, dar un markup de 540% e probabil record mondial”, a scris acesta.

Dacă folosim strict cele două prețuri menționate în postare, diferența este într-adevăr uriașă. Un produs de 16 lei este de șase ori mai scump decât unul de 2,5 lei. Raportat la prețul de 2,5 lei, majorarea este de 500%, nu de 540%. Cu alte cuvinte, la fiecare 2,5 lei plătiți în exemplul din oraș corespund 16 lei în aeroport.

„Oare ce spun străinii?”

Postarea a generat numeroase reacții, iar mulți dintre cei care au comentat au făcut comparația cu prețurile obișnuite din București.

„Oare ce spun străinii care tranzitează pe Otopeni, 3 euro un covrig?”, a întrebat un utilizator.

Altul a ironizat prețul:

„Seamănă cu cei de la Luca, Matei etc. Dar, de fapt, ce vedem noi deasupra e foiță de aur…”.

Un alt comentariu rezumă situația într-o singură frază:

„La Aeroportul Internațional Otopeni sunt prețuri internaționale”.

Prețurile mai ridicate în aeroporturi nu reprezintă o particularitate românească. Spațiile comerciale din asemenea zone funcționează în condiții diferite de magazinele și restaurantele obișnuite, iar costurile comerciale și avantajul unei clientele aflate deja după filtrele de securitate se pot reflecta în prețurile finale. Pentru călător, însă, explicațiile economice contează mai puțin atunci când trebuie să plătească 16 lei pentru un covrig.

Unii călători spun că nu mai cumpără nimic din aeroport

Scumpirea alimentelor și băuturilor îi determină pe unii pasageri să își schimbe obiceiurile înainte de zbor.

„De aia îmi cumpăr eu înainte de a intra în aeroport ceva de gustat. Nu ar trebui să mai cumpere nimeni”, a comentat o persoană. „Sunt peste 5 ani de când refuz să mai cumpăr ceva din Aeroportul Henri Coandă”, a adăugat un alt utilizator.

Iar altcineva a reacționat și mai tranșant la prețul produsului: „O mână de făină cu un strop de apă… Nesimțirea e maximă!”.