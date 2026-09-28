Fraudă de 95 de milioane de euro la o bancă din Italia. Escrocii ar fi folosit AI pentru a imita vocea unui avocat

Mesajul a fost urmat de un apel care părea să vină de la un partener cu funcție înaltă al unei importante firme de avocatură. Persoana de la telefon a confirmat instrucțiunea, iar sursele citate de Reuters spun că fraudatorii au folosit inteligența artificială pentru a reproduce vocea avocatului.

Molesini a considerat solicitarea autentică și a cerut departamentului financiar să facă o serie de transferuri. Banii au ajuns în conturi din străinătate, în principal din China și Hong Kong. Relatarea descrie astfel o fraudă în care instrucțiunea falsă a fost pusă în aplicare din interiorul băncii.

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Cât din suma transferată a fost recuperat

Fideuram a observat nereguli în transferuri și a alertat băncile și autoritățile din mai multe țări. Prin cooperarea autorităților din China, Portugalia și Italia, au fost recuperate aproximativ 53 de milioane de euro.

Aproximativ 36 de milioane de euro rămân dispărute. Sursele au afirmat că fondurile care nu au putut fi localizate au trecut printr-o rețea de conturi din străinătate și au fost convertite în criptomonede. Cifrele comunicate sunt aproximative și nu explică integral diferența dintre suma transferată, cea recuperată și cea încă dispărută.

Intesa Sanpaolo și Fideuram au refuzat să comenteze cazul pentru Reuters. Informațiile despre desfășurarea fraudei și recuperarea banilor provin de la cele două surse apropiate situației, nu dintr-o prezentare publică a băncii.

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