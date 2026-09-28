Fraudă de 95 de milioane de euro la o bancă din Italia. Escrocii ar fi folosit AI pentru a imita vocea unui avocat
Fideuram, divizia de private banking a grupului italian Intesa Sanpaolo, a transferat 95 de milioane de euro în conturi din străinătate după ce fraudatori s-au dat drept persoane cu funcții înalte. Aproximativ 53 de milioane de euro au fost recuperate, însă circa 36 de milioane rămân dispărute, potrivit a două surse apropiate situației, citate de Reuters.
Un mesaj atribuit directorului general a declanșat transferurile
Frauda a început în februarie, când Paolo Molesini, pe atunci președintele Fideuram, a primit un mesaj pe WhatsApp care părea trimis de Carlo Messina, directorul general al Intesa Sanpaolo. Expeditorul îi cerea ajutor urgent pentru o tranzacție în străinătate, au relatat sursele Reuters.
Mesajul a fost urmat de un apel care părea să vină de la un partener cu funcție înaltă al unei importante firme de avocatură. Persoana de la telefon a confirmat instrucțiunea, iar sursele citate de Reuters spun că fraudatorii au folosit inteligența artificială pentru a reproduce vocea avocatului.
Molesini a considerat solicitarea autentică și a cerut departamentului financiar să facă o serie de transferuri. Banii au ajuns în conturi din străinătate, în principal din China și Hong Kong. Relatarea descrie astfel o fraudă în care instrucțiunea falsă a fost pusă în aplicare din interiorul băncii.
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Cât din suma transferată a fost recuperat
Fideuram a observat nereguli în transferuri și a alertat băncile și autoritățile din mai multe țări. Prin cooperarea autorităților din China, Portugalia și Italia, au fost recuperate aproximativ 53 de milioane de euro.
Aproximativ 36 de milioane de euro rămân dispărute. Sursele au afirmat că fondurile care nu au putut fi localizate au trecut printr-o rețea de conturi din străinătate și au fost convertite în criptomonede. Cifrele comunicate sunt aproximative și nu explică integral diferența dintre suma transferată, cea recuperată și cea încă dispărută.
Intesa Sanpaolo și Fideuram au refuzat să comenteze cazul pentru Reuters. Informațiile despre desfășurarea fraudei și recuperarea banilor provin de la cele două surse apropiate situației, nu dintr-o prezentare publică a băncii.
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Ce se știe despre anchetă și plecarea lui Molesini
Nici Molesini, nici alți directori ai Fideuram nu sunt anchetați, potrivit informațiilor obținute de Reuters. Una dintre surse a spus că procurorii din Milano îl suspectează de fraudă informatică pe un cetățean străin care locuiește în afara Europei.
Molesini a demisionat din funcția de președinte al Fideuram în martie, invocând motive personale. Banca nu a oferit atunci alte explicații despre plecarea sa.
Într-un alt caz din Italia, petrecut anul trecut, fraudatori au imitat cu ajutorul inteligenței artificiale vocea unui ministru. Omul de afaceri Massimo Moratti a fost convins să transfere aproape un milion de euro într-un cont din străinătate, însă banii au fost recuperați.