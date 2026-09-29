Mașinile electrice de lux care pierd zeci de mii de euro după doar un an. Mercedes EQS pierde aproape 37.000 de euro

Lotus Eletre pierde peste 30.000 de euro

Lotus Eletre 600 Sport SE avea un preț de bază de aproximativ 129.990 de euro. Un exemplar înmatriculat în martie 2026 și cu mai puțin de 6.000 de kilometri la bord este listat acum la aproximativ 99.950 de euro.

Diferența ajunge la circa 30.040 de euro, ceea ce reprezintă o depreciere de aproximativ 23,1% raportat la prețul inițial. Eletre este un model relativ nou, cu peste 600 CP și o poziționare premium, însă diferența dintre prețul unei mașini noi și cel cerut pentru un exemplar aproape nou este deja de ordinul zecilor de mii de euro.

Situația devine și mai interesantă atunci când este privită prin prisma kilometrilor parcurși. Exemplarul luat în calcul a trecut de prima perioadă de utilizare cu mai puțin de 6.000 de kilometri, însă valoarea sa a coborât cu peste 30.000 de euro față de prețul de listă.

Audi e-tron GT și Mercedes EQS pierd peste 30% din valoare

Audi e-tron GT quattro avea un preț de pornire de aproximativ 108.900 de euro în Germania. Pe piața europeană este listat un exemplar înmatriculat în iunie 2026, care are aproximativ 600 de kilometri, la 72.990 de euro.

Asta înseamnă o diferență de aproximativ 35.910 euro față de prețul de listă, echivalentul unei scăderi de aproximativ 33%. Practic, mașina este aproape nouă din punctul de vedere al rulajului, dar prețul solicitat este cu mai mult de o treime sub cel al unui exemplar nou.

Un caz similar apare în cazul Mercedes EQS 450 4MATIC. Modelul avea un preț de listă de aproximativ 114.906 euro, fără opționale. Un exemplar înmatriculat în decembrie 2025, cu aproximativ 33.000 de kilometri, este oferit acum la 77.990 de euro.

Diferența dintre cele două valori este de aproximativ 36.916 euro, ceea ce înseamnă o depreciere de 32,1%. În cazul unui model care poate ajunge la un preț mult mai mare după adăugarea echipamentelor opționale, diferența față de suma plătită inițial poate fi și mai mare.