Mașinile electrice de lux care pierd zeci de mii de euro după doar un an. Mercedes EQS pierde aproape 37.000 de euro
Deprecierea începe din momentul în care o mașină nouă este scoasă din showroom, însă diferența dintre prețul de achiziție și valoarea de pe piața second-hand poate deveni uriașă în cazul modelelor electrice premium. Unele dintre cele mai scumpe mașini electrice pierd zeci de mii de euro într-un interval de mai puțin de un an, chiar și atunci când au parcurs doar câteva mii de kilometri.
O comparație realizată pe baza prețurilor de listă din Europa și a unor anunțuri actuale pentru mașini înmatriculate în ultimele 12 luni arată cât de mare poate fi diferența. Trebuie precizat că valorile de pe piața second-hand sunt prețuri solicitate în anunțuri, nu neapărat sumele la care mașinile sunt vândute efectiv. Echiparea și opționalele pot modifica, de asemenea, valoarea unui exemplar.
Lotus Eletre pierde peste 30.000 de euro
Lotus Eletre 600 Sport SE avea un preț de bază de aproximativ 129.990 de euro. Un exemplar înmatriculat în martie 2026 și cu mai puțin de 6.000 de kilometri la bord este listat acum la aproximativ 99.950 de euro.
Diferența ajunge la circa 30.040 de euro, ceea ce reprezintă o depreciere de aproximativ 23,1% raportat la prețul inițial. Eletre este un model relativ nou, cu peste 600 CP și o poziționare premium, însă diferența dintre prețul unei mașini noi și cel cerut pentru un exemplar aproape nou este deja de ordinul zecilor de mii de euro.
Situația devine și mai interesantă atunci când este privită prin prisma kilometrilor parcurși. Exemplarul luat în calcul a trecut de prima perioadă de utilizare cu mai puțin de 6.000 de kilometri, însă valoarea sa a coborât cu peste 30.000 de euro față de prețul de listă.
Audi e-tron GT și Mercedes EQS pierd peste 30% din valoare
Audi e-tron GT quattro avea un preț de pornire de aproximativ 108.900 de euro în Germania. Pe piața europeană este listat un exemplar înmatriculat în iunie 2026, care are aproximativ 600 de kilometri, la 72.990 de euro.
Asta înseamnă o diferență de aproximativ 35.910 euro față de prețul de listă, echivalentul unei scăderi de aproximativ 33%. Practic, mașina este aproape nouă din punctul de vedere al rulajului, dar prețul solicitat este cu mai mult de o treime sub cel al unui exemplar nou.
Un caz similar apare în cazul Mercedes EQS 450 4MATIC. Modelul avea un preț de listă de aproximativ 114.906 euro, fără opționale. Un exemplar înmatriculat în decembrie 2025, cu aproximativ 33.000 de kilometri, este oferit acum la 77.990 de euro.
Diferența dintre cele două valori este de aproximativ 36.916 euro, ceea ce înseamnă o depreciere de 32,1%. În cazul unui model care poate ajunge la un preț mult mai mare după adăugarea echipamentelor opționale, diferența față de suma plătită inițial poate fi și mai mare.
EQS este unul dintre exemplele în care prețul ridicat al unei mașini electrice de lux nu se transferă integral către piața second-hand. După mai puțin de un an, valoarea solicitată pentru un exemplar rulat este considerabil mai mică decât prețul de listă.
BMW i7 pierde aproape 38.000 de euro
BMW i7 xDrive60 avea un preț de pornire de aproximativ 139.900 de euro pe piața germană. Un exemplar înmatriculat în ianuarie 2026 și care a parcurs aproximativ 18.400 de kilometri este listat la 101.990 de euro.
Diferența ajunge la aproximativ 37.910 euro, adică 27,1% din prețul inițial. În cazul automobilelor premium, echiparea poate influența considerabil suma plătită de primul proprietar. Un model configurat cu numeroase opționale poate costa mult peste prețul de bază, însă aceste costuri suplimentare nu se recuperează întotdeauna atunci când mașina este revândută.
Pentru BMW i7, exemplul arată că deprecierea nu trebuie să depășească pragul de 30% pentru ca pierderea financiară să fie foarte mare. La un preț de pornire apropiat de 140.000 de euro, o scădere de 27,1% înseamnă aproape 38.000 de euro într-un interval de aproximativ un an.
Maserati GranTurismo Folgore pierde cel mai mult în bani
Cea mai mare diferență în valoare dintre modelele analizate apare în cazul Maserati GranTurismo Folgore. Versiunea electrică avea un preț de bază de aproximativ 196.440 de euro în Europa.
Un exemplar înmatriculat în ianuarie 2026, cu aproximativ 3.000 de kilometri, este listat acum la 139.900 de euro. Diferența dintre cele două valori este de 56.540 de euro, ceea ce reprezintă aproximativ 28,8% din prețul inițial.
În termeni absoluți, aceasta este cea mai mare pierdere dintre modelele analizate. Aproape 57.000 de euro separă prețul de listă al mașinii noi de suma solicitată pentru exemplarul rulat.
Toate cele cinci modele au în comun două caracteristici: sunt electrice și se află în zona premium, cu prețuri de pornire foarte ridicate. Deprecierea poate fi influențată de evoluția rapidă a tehnologiei, de apariția unor modele noi cu autonomie sau sisteme de încărcare îmbunătățite și de reducerile aplicate de producători pentru mașinile noi.
Pentru primul proprietar, combinația dintre un preț de achiziție ridicat și deprecierea rapidă poate însemna pierderi de zeci de mii de euro într-un singur an. Pentru cine caută o mașină premium electrică pe piața second-hand, aceeași evoluție poate însemna accesul la modele foarte scumpe la un preț semnificativ mai mic decât cel de showroom.