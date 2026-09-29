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TEHNOLOGIE

Compania din Cupertino, obligată să plătească 5,7 miliarde de dolari pentru tehnologia de vibrații din iPhone și Apple Watch. Răspunsul Apple la acuzații

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Compania din Cupertino, obligată să plătească 5,7 miliarde de dolari pentru tehnologia de vibrații din iPhone și Apple Watch. Răspunsul Apple la acuzații
iPhone 18 / imagine ilustrativă / Foto: Playtech

Apple a primit un verdict uriaș într-un proces privind tehnologia haptică folosită în iPhone și Apple Watch. Un juriu federal din San Diego a decis că Taptic Engine, sistemul prin care dispozitivele Apple produc vibrații pentru notificări, apăsări și alte interacțiuni, încalcă două brevete deținute de compania Taction Technology. Apple a fost obligată să plătească 5,721 miliarde de dolari, însă compania spune că va contesta decizia.

Verdictul a fost pronunțat pe 25 septembrie 2026, după un proces început la 14 septembrie. Cei șapte jurați au deliberat timp de două zile. Cazul este important și prin valoarea despăgubirilor, fiind descris de Reuters drept cel mai mare verdict de acest tip obținut într-un proces privind tehnologia haptică.

Taction a dat Apple în judecată în urmă cu cinci ani

Taction Technology, companie care dezvoltă tehnologii haptice pentru căști și headseturi de gaming, a deschis procesul împotriva Apple în 2021. Compania susținea că Apple a folosit fără licență două dintre brevetele sale în sistemul Taptic Engine.

Este vorba despre brevetele americane 10,659,885 și 10,820,117, care acoperă tehnologii pentru transductoare tactile bazate pe vibrații. Acestea permit unei persoane să simtă fizic reacția unui dispozitiv atunci când primește o notificare, când este apăsat un buton sau când are loc o altă interacțiune.

Apple a respins acuzațiile și a susținut că brevetele Taction nu sunt valabile și că propria tehnologie este diferită. În 2023, un judecător federal din San Diego a decis inițial că Apple nu a încălcat brevetele. Cazul a fost însă reluat după ce Curtea de Apel a Statelor Unite pentru Circuitul Federal a intervenit și a redeschis disputa.

Procesul a ajuns astfel din nou în fața unui juriu în septembrie 2026, iar de această dată verdictul a fost favorabil companiei Taction.

Taptic Engine a apărut pentru prima dată pe Apple Watch

Sistemul haptic al Apple a fost introdus odată cu prima generație Apple Watch, lansată în 2014. De atunci, compania a extins și îmbunătățit tehnologia, iar mecanismul a ajuns să fie folosit pe scară largă în produsele sale, inclusiv pe iPhone.

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Haptica este responsabilă pentru senzațiile de vibrație pe care o persoană le simte atunci când interacționează cu un dispozitiv. În cazul telefoanelor, aceste vibrații pot însoți notificările, apăsarea unor comenzi sau diferite acțiuni ale sistemului de operare.

Taction a susținut că îmbunătățirile aduse de Apple sistemului Taptic Engine au ajuns să folosească invențiile protejate de brevetele sale. Compania a acuzat Apple că a beneficiat comercial de tehnologia respectivă fără să obțină autorizația necesară.

Juriul a considerat că Apple a încălcat anumite revendicări din ambele brevete. În același timp, nu a stabilit că încălcarea a fost făcută în mod intenționat. Acest detaliu este important în contextul procesului, deoarece verdictul nu a constatat o încălcare deliberată a drepturilor Taction.

Apple contestă verdictul și suma de 5,7 miliarde de dolari

Apple nu este de acord nici cu verdictul, nici cu valoarea despăgubirilor. Compania a anunțat că va face apel și susține că Taptic Engine este fundamental diferit de tehnologia Taction.

„Apple nu folosește tehnologia Taction și vom face apel”, a transmis compania după verdict. Apple a mai susținut că propriile teste ale produselor sale, prezentate în timpul procesului, au confirmat diferențele dintre cele două tehnologii.

Asta înseamnă că suma de 5,7 miliarde de dolari nu trebuie privită ca un caz închis. Verdictul juriului poate fi contestat prin procedurile ulterioare, iar surse juridice au atras deja atenția că despăgubirile acordate în procesele de brevete pot fi modificate în etapele de după verdict.

Cazul este unul dintre numeroasele litigii de proprietate intelectuală în care Apple a fost implicată în ultimii ani. În noiembrie 2025, compania a fost obligată să plătească 634 de milioane de dolari către producătorul de dispozitive medicale Masimo, după un alt proces privind brevetele referitoare la tehnologia de măsurare a oxigenului din sânge.

Pentru moment, Apple se pregătește să conteste decizia, iar disputa privind tehnologia care face iPhone-ul și Apple Watch-ul să „răspundă” prin vibrații este departe de a fi încheiată.

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