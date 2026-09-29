Compania din Cupertino, obligată să plătească 5,7 miliarde de dolari pentru tehnologia de vibrații din iPhone și Apple Watch. Răspunsul Apple la acuzații

Taction a dat Apple în judecată în urmă cu cinci ani

Taction Technology, companie care dezvoltă tehnologii haptice pentru căști și headseturi de gaming, a deschis procesul împotriva Apple în 2021. Compania susținea că Apple a folosit fără licență două dintre brevetele sale în sistemul Taptic Engine.

Este vorba despre brevetele americane 10,659,885 și 10,820,117, care acoperă tehnologii pentru transductoare tactile bazate pe vibrații. Acestea permit unei persoane să simtă fizic reacția unui dispozitiv atunci când primește o notificare, când este apăsat un buton sau când are loc o altă interacțiune.

Apple a respins acuzațiile și a susținut că brevetele Taction nu sunt valabile și că propria tehnologie este diferită. În 2023, un judecător federal din San Diego a decis inițial că Apple nu a încălcat brevetele. Cazul a fost însă reluat după ce Curtea de Apel a Statelor Unite pentru Circuitul Federal a intervenit și a redeschis disputa.

Procesul a ajuns astfel din nou în fața unui juriu în septembrie 2026, iar de această dată verdictul a fost favorabil companiei Taction.

Taptic Engine a apărut pentru prima dată pe Apple Watch

Sistemul haptic al Apple a fost introdus odată cu prima generație Apple Watch, lansată în 2014. De atunci, compania a extins și îmbunătățit tehnologia, iar mecanismul a ajuns să fie folosit pe scară largă în produsele sale, inclusiv pe iPhone.

Haptica este responsabilă pentru senzațiile de vibrație pe care o persoană le simte atunci când interacționează cu un dispozitiv. În cazul telefoanelor, aceste vibrații pot însoți notificările, apăsarea unor comenzi sau diferite acțiuni ale sistemului de operare.

Taction a susținut că îmbunătățirile aduse de Apple sistemului Taptic Engine au ajuns să folosească invențiile protejate de brevetele sale. Compania a acuzat Apple că a beneficiat comercial de tehnologia respectivă fără să obțină autorizația necesară.