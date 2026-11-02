Unde va ninge puternic în următoarele zile. Stratul de zăpadă ajunge la 20 cm, iar mai multe județe sunt sub avertizare
Vremea se înrăutățește în mare parte din sudul și sud-estul țării, iar la munte sunt așteptate ninsori consistente. Meteorologii au emis luni dimineață șase avertizări cod galben și portocaliu pentru ploi abundente, intensificări ale vântului și ninsori, valabile în mai multe etape până miercuri, 4 noiembrie. Bucureștiul se află, de asemenea, printre zonele vizate.
Zăpadă de până la 20 cm la peste 1.700 de metri
Prima avertizare cod galben de ploi abundente este valabilă de luni, 2 noiembrie, ora 10:00, până marți, 3 noiembrie, la aceeași oră.
Sunt vizate județele Călărași, Ialomița, Tulcea, Brăila, Buzău, Vrancea, Galați, Prahova, Dâmbovița și Ilfov, precum și municipiul București. În aceste zone va ploua, iar cantitățile de apă vor ajunge la 25-35 l/mp și, izolat, vor depăși 40 l/mp.
La munte, precipitațiile se transformă în ninsoare. La altitudini de peste 1.700 de metri din Carpații de Curbură și estul Carpaților Meridionali sunt prognozate precipitații predominant sub formă de ninsoare.
Stratul de zăpadă care se va depune va avea, în general, între 10 și 20 de centimetri.
Cod portocaliu în Constanța. Ploile pot ajunge la 90 l/mp
Cea mai severă avertizare vizează județul Constanța, aflat sub cod portocaliu. Aici sunt prognozate cantități de apă de 40-60 l/mp, iar local acumulările pot ajunge la 80-90 l/mp. În același interval, cea mai mare parte a Munteniei și Dobrogei se află sub cod galben de vânt.
Rafalele vor atinge temporar viteze de 50-70 km/h, ceea ce poate amplifica senzația de frig și poate crea probleme în trafic, în special în timpul ploilor abundente.
Noi avertizări intră în vigoare marți
Episodul de vreme rea nu se încheie marți dimineață. De la ora 10:00 intră în vigoare noi avertizări pentru precipitații importante cantitativ.
Sub cod galben se vor afla județele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița și Ilfov, precum și Bucureștiul. Meteorologii estimează cantități de apă de 25-30 l/mp și, izolat, de peste 40 l/mp.
Constanța rămâne sub cod portocaliu, iar ploile vor continua să aducă între 40 și 60 l/mp.
Totodată, în cea mai mare parte a Munteniei și Dobrogei va rămâne în vigoare avertizarea cod galben de vânt, cu intensificări temporare de 50-70 km/h.
Ninsorile vor fi viscolite pe creste
Vremea rece și precipitațiile vor continua până miercuri, 4 noiembrie, ora 20:00. În Oltenia, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei va ploua moderat cantitativ, iar acumulările vor fi, în general, de 20-50 l/mp.
La munte, la altitudini de peste 1.700 de metri, precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare, iar până la finalul episodului se va depune, în general, un strat de 5-15 centimetri.
Vântul va continua să sufle cu putere în sud și sud-est, iar miercuri intensificările se vor resimți și în regiunile estice. Vitezele vor ajunge, în general, la 40-50 km/h.
Condițiile cele mai dificile vor fi însă pe crestele montane, unde rafalele vor atinge 60-80 km/h și vor viscoli ninsoarea. Astfel, cei care intenționează să călătorească spre zonele montane în următoarele zile trebuie să țină cont nu doar de stratul nou de zăpadă, ci și de vântul puternic și vizibilitatea care poate scădea considerabil.