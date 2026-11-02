Ultima ora
Black Friday 2026 vine cu un avertisment ANPC – ce trebuie să știe consumatorii înainte să se arunce la achiziții
METEO - VREME - ANM

Unde va ninge puternic în următoarele zile. Stratul de zăpadă ajunge la 20 cm, iar mai multe județe sunt sub avertizare

Unde va ninge puternic în următoarele zile. Stratul de zăpadă ajunge la 20 cm, iar mai multe județe sunt sub avertizare
Zonele din România în care zăpada va ajunge la 20 cm (Foto: Profimedia)
Diana Dumitrache
de Diana Dumitrache
Google Urmărește pe Google

Vremea se înrăutățește în mare parte din sudul și sud-estul țării, iar la munte sunt așteptate ninsori consistente. Meteorologii au emis luni dimineață șase avertizări cod galben și portocaliu pentru ploi abundente, intensificări ale vântului și ninsori, valabile în mai multe etape până miercuri, 4 noiembrie. Bucureștiul se află, de asemenea, printre zonele vizate.

Cuprins
  1. Zăpadă de până la 20 cm la peste 1.700 de metri
  2. Cod portocaliu în Constanța. Ploile pot ajunge la 90 l/mp
  3. Noi avertizări intră în vigoare marți
  4. Ninsorile vor fi viscolite pe creste

Zăpadă de până la 20 cm la peste 1.700 de metri

Prima avertizare cod galben de ploi abundente este valabilă de luni, 2 noiembrie, ora 10:00, până marți, 3 noiembrie, la aceeași oră.

Sunt vizate județele Călărași, Ialomița, Tulcea, Brăila, Buzău, Vrancea, Galați, Prahova, Dâmbovița și Ilfov, precum și municipiul București. În aceste zone va ploua, iar cantitățile de apă vor ajunge la 25-35 l/mp și, izolat, vor depăși 40 l/mp.

La munte, precipitațiile se transformă în ninsoare. La altitudini de peste 1.700 de metri din Carpații de Curbură și estul Carpaților Meridionali sunt prognozate precipitații predominant sub formă de ninsoare.

Stratul de zăpadă care se va depune va avea, în general, între 10 și 20 de centimetri.

Cod portocaliu în Constanța. Ploile pot ajunge la 90 l/mp

Cea mai severă avertizare vizează județul Constanța, aflat sub cod portocaliu. Aici sunt prognozate cantități de apă de 40-60 l/mp, iar local acumulările pot ajunge la 80-90 l/mp. În același interval, cea mai mare parte a Munteniei și Dobrogei se află sub cod galben de vânt.

Rafalele vor atinge temporar viteze de 50-70 km/h, ceea ce poate amplifica senzația de frig și poate crea probleme în trafic, în special în timpul ploilor abundente.

Vezi și:
Când ninge în București, conform AccuWeather. Prognoza meteo pentru noiembrie, influențată de ciclonul care aduce o răcire bruscă în România
Două Coduri galbene pentru marți și miercuri. Județele unde sunt așteptate ploi și vânt puternic

Noi avertizări intră în vigoare marți

Episodul de vreme rea nu se încheie marți dimineață. De la ora 10:00 intră în vigoare noi avertizări pentru precipitații importante cantitativ.

Sub cod galben se vor afla județele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița și Ilfov, precum și Bucureștiul. Meteorologii estimează cantități de apă de 25-30 l/mp și, izolat, de peste 40 l/mp.

Constanța rămâne sub cod portocaliu, iar ploile vor continua să aducă între 40 și 60 l/mp.

Totodată, în cea mai mare parte a Munteniei și Dobrogei va rămâne în vigoare avertizarea cod galben de vânt, cu intensificări temporare de 50-70 km/h.

Ninsorile vor fi viscolite pe creste

Vremea rece și precipitațiile vor continua până miercuri, 4 noiembrie, ora 20:00. În Oltenia, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei va ploua moderat cantitativ, iar acumulările vor fi, în general, de 20-50 l/mp.

La munte, la altitudini de peste 1.700 de metri, precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare, iar până la finalul episodului se va depune, în general, un strat de 5-15 centimetri.

Vântul va continua să sufle cu putere în sud și sud-est, iar miercuri intensificările se vor resimți și în regiunile estice. Vitezele vor ajunge, în general, la 40-50 km/h.

Condițiile cele mai dificile vor fi însă pe crestele montane, unde rafalele vor atinge 60-80 km/h și vor viscoli ninsoarea. Astfel, cei care intenționează să călătorească spre zonele montane în următoarele zile trebuie să țină cont nu doar de stratul nou de zăpadă, ci și de vântul puternic și vizibilitatea care poate scădea considerabil.

Cum arată noile cupoane de pensii, ce se schimbă concret și cine le primește primul. Pensionarii reacționează: „Grafica era importantă!”
Revista presei
Femeia.ro
Diana Buzoianu a dezvăluit ce a luat acasă după plecarea de la Ministerul Mediului. „Nu m-am putut despărți de ea”
Hit.ro
TikTok atacă piața Google Maps și a serviciilor de plăți
Romania TV
Wow! Wow! Wow! Marian Drăgulescu a slăbit 9 kilograme în mai puțin de o lună: În sfârșit putem să punem ținutele alea suple pe noi. Am ajuns de la L la S
Hope.ro
The New York Times descoperă România dincolo de legenda lui Dracula. Satele Transilvaniei și Castelul Peleș, mai fascinante decât ficțiunea
Adevarul
Hackerii au transformat congelatoarele din sute de supermarketuri franceze în arme. Pentagonul investighează atacuri similare în bazele militare americane
Playsport.ro
Chivu, artist al revenirilor de la 0-2. A reușit o nouă minune cu Inter, de data aceasta cu...
Caloria.ro
Auchan dă startul Black Friday 2026: peste 2.500 de produse cu reduceri de până la 60% în magazine și pe auchan.ro
Zooland.ro
Auchan dă startul Black Friday 2026: peste 2.500 de produse cu reduceri de până la 60% în magazine și pe auchan.ro