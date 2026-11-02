Unde va ninge puternic în următoarele zile. Stratul de zăpadă ajunge la 20 cm, iar mai multe județe sunt sub avertizare

Sunt vizate județele Călărași, Ialomița, Tulcea, Brăila, Buzău, Vrancea, Galați, Prahova, Dâmbovița și Ilfov, precum și municipiul București. În aceste zone va ploua, iar cantitățile de apă vor ajunge la 25-35 l/mp și, izolat, vor depăși 40 l/mp.

La munte, precipitațiile se transformă în ninsoare. La altitudini de peste 1.700 de metri din Carpații de Curbură și estul Carpaților Meridionali sunt prognozate precipitații predominant sub formă de ninsoare.

Stratul de zăpadă care se va depune va avea, în general, între 10 și 20 de centimetri.

Cod portocaliu în Constanța. Ploile pot ajunge la 90 l/mp

Cea mai severă avertizare vizează județul Constanța, aflat sub cod portocaliu. Aici sunt prognozate cantități de apă de 40-60 l/mp, iar local acumulările pot ajunge la 80-90 l/mp. În același interval, cea mai mare parte a Munteniei și Dobrogei se află sub cod galben de vânt.

Rafalele vor atinge temporar viteze de 50-70 km/h, ceea ce poate amplifica senzația de frig și poate crea probleme în trafic, în special în timpul ploilor abundente.

Noi avertizări intră în vigoare marți

Episodul de vreme rea nu se încheie marți dimineață. De la ora 10:00 intră în vigoare noi avertizări pentru precipitații importante cantitativ.

Sub cod galben se vor afla județele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița și Ilfov, precum și Bucureștiul. Meteorologii estimează cantități de apă de 25-30 l/mp și, izolat, de peste 40 l/mp.