Cum folosești istoricul clipboardului în Windows și cum recuperezi textele copiate anterior
Windows are o funcție utilă care poate salva mai multe texte, linkuri și imagini copiate, astfel încât acestea să poată fi accesate ulterior. Istoricul clipboardului este disponibil în Windows 10 și Windows 11, dar trebuie activat înainte de a putea fi folosit. Funcția poate fi de ajutor atunci când un text copiat este înlocuit accidental de altul sau când este nevoie să revii la o informație folosită anterior.
Ce este istoricul clipboardului și cum funcționează
Clipboardul este spațiul temporar în care Windows păstrează informațiile copiate sau decupate. În mod obișnuit, atunci când este copiat un text nou, acesta îl înlocuiește pe cel anterior. Din acest motiv, dacă un fragment important a fost copiat, iar apoi a fost folosită comanda Ctrl+C pentru altceva, primul conținut nu mai poate fi accesat prin metoda obișnuită.
Istoricul clipboardului rezolvă această problemă prin păstrarea mai multor elemente copiate. În loc să fie disponibil doar ultimul fragment, Windows poate afișa o listă cu texte, imagini și alte informații copiate recent. Astfel, nu mai este necesară revenirea la documentul sau pagina din care a fost preluat fiecare fragment.
Funcția este disponibilă atât în Windows 10, cât și în Windows 11. Există însă o diferență importantă față de clipboardul obișnuit: istoricul nu este activat automat în toate configurațiile. Dacă opțiunea nu a fost pornită înainte de copierea informațiilor, Windows nu poate recupera retroactiv elementele care nu au fost salvate.
Cum activezi istoricul clipboardului în Windows 10 și Windows 11
Activarea funcției durează doar câteva secunde și nu necesită instalarea unui program suplimentar. Cea mai rapidă metodă este folosirea combinației de taste Windows + V.
La prima apăsare a acestor taste, sistemul poate afișa un mesaj prin care solicită activarea istoricului clipboardului. Este suficientă selectarea opțiunii de activare, după care Windows va începe să păstreze elementele copiate.
Funcția poate fi pornită și din meniul de setări. În Windows 11, trebuie accesată secțiunea Settings, apoi System și Clipboard. Acolo se găsește opțiunea Clipboard history, care trebuie activată. În Windows 10, traseul este similar: Settings, System și Clipboard, urmat de pornirea istoricului.
După activare, fiecare text sau imagine copiată prin Ctrl+C ori prin comanda Copy poate apărea în istoricul clipboardului. Pentru a vedea lista, trebuie apăsate simultan tastele Windows + V. Pe ecran va apărea o fereastră mică în care sunt afișate elementele salvate recent.
Cum recuperezi un text copiat anterior și cum păstrezi elementele importante
După deschiderea istoricului cu Windows + V, este suficient să fie selectat fragmentul dorit. Windows îl va introduce în aplicația activă, în poziția în care se află cursorul. Metoda funcționează, de exemplu, în Word, Notepad, câmpuri de text din browser sau în aplicații de mesagerie.
Istoricul este util mai ales atunci când sunt copiate succesiv mai multe informații din surse diferite. Un link, o adresă de e-mail, un paragraf sau un număr de telefon pot fi recuperate fără să fie nevoie de revenirea la pagina inițială.
Pentru elementele care trebuie păstrate mai mult timp, Windows oferă și posibilitatea fixării acestora. În lista deschisă prin Windows + V, lângă fiecare element există un meniu cu opțiuni suplimentare. Prin selectarea funcției Pin, fragmentul respectiv rămâne disponibil chiar și după ștergerea celorlalte elemente din istoric.
Există și câteva limite. Clipboardul păstrează un număr limitat de elemente, iar istoricul obișnuit este șters la repornirea sistemului, cu excepția conținutului fixat. În plus, informațiile sensibile, precum parolele sau datele bancare, nu ar trebui păstrate intenționat în clipboard. Dacă istoricul nu era activat în momentul copierii unui text, acesta nu poate fi recuperat ulterior prin această funcție.