Istoricul clipboardului rezolvă această problemă prin păstrarea mai multor elemente copiate. În loc să fie disponibil doar ultimul fragment, Windows poate afișa o listă cu texte, imagini și alte informații copiate recent. Astfel, nu mai este necesară revenirea la documentul sau pagina din care a fost preluat fiecare fragment.

Funcția este disponibilă atât în Windows 10, cât și în Windows 11. Există însă o diferență importantă față de clipboardul obișnuit: istoricul nu este activat automat în toate configurațiile. Dacă opțiunea nu a fost pornită înainte de copierea informațiilor, Windows nu poate recupera retroactiv elementele care nu au fost salvate.

Cum activezi istoricul clipboardului în Windows 10 și Windows 11

Activarea funcției durează doar câteva secunde și nu necesită instalarea unui program suplimentar. Cea mai rapidă metodă este folosirea combinației de taste Windows + V.

La prima apăsare a acestor taste, sistemul poate afișa un mesaj prin care solicită activarea istoricului clipboardului. Este suficientă selectarea opțiunii de activare, după care Windows va începe să păstreze elementele copiate.

Funcția poate fi pornită și din meniul de setări. În Windows 11, trebuie accesată secțiunea Settings, apoi System și Clipboard. Acolo se găsește opțiunea Clipboard history, care trebuie activată. În Windows 10, traseul este similar: Settings, System și Clipboard, urmat de pornirea istoricului.

După activare, fiecare text sau imagine copiată prin Ctrl+C ori prin comanda Copy poate apărea în istoricul clipboardului. Pentru a vedea lista, trebuie apăsate simultan tastele Windows + V. Pe ecran va apărea o fereastră mică în care sunt afișate elementele salvate recent.

Cum recuperezi un text copiat anterior și cum păstrezi elementele importante

După deschiderea istoricului cu Windows + V, este suficient să fie selectat fragmentul dorit. Windows îl va introduce în aplicația activă, în poziția în care se află cursorul. Metoda funcționează, de exemplu, în Word, Notepad, câmpuri de text din browser sau în aplicații de mesagerie.