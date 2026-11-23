„La tarabe, cred că magia începe să coste. Langoș, 6.900 de forinți, cel de aici. Uite prețul, transformat în lei. 98 de lei. Aproape 100 de lei un langoș. Cam scump”, a relatat reporterul Iulia Pop pentru Observator.

În reportaj au fost prezentate și următoarele prețuri, exprimate aproximativ în lei:

gulaș servit în pâine – 74 de lei;

porție de ciolan de porc – 104 lei;

kürtős – aproape 60 de lei;

ciocolată caldă premium – până la 65 de lei.

Sumele reprezintă exemplele găsite de echipa de reportaj, nu un tarif unic pentru toate standurile. Dacă alegi un preparat consistent, un desert și o băutură, cheltuiala poate crește rapid. Folosind valorile prezentate, gulașul, un kürtős și ciocolata caldă premium ar însuma aproximativ 199 de lei.

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Ce spun turiștii despre prețurile din Budapesta

Printre vizitatorii intervievați se află turiști din Israel, care au venit să vadă târgul, dar au ezitat în fața unor produse. Aceștia au apreciat amenajarea, însă au considerat ridicat prețul cerut pentru ciocolata Dubai.

„Am venit din Israel să vedem Târgul de aici. E foarte frumos, frumos decorat, dar prețurile sunt un pic mari. De exemplu, am vrut să cumpărăm ciocolată Dubai și costă 20 de dolari. E puțin cam scump”, au spus aceștia.

Și turiști americani din Tennessee au descris prețurile drept „foarte scumpe”, deși s-au declarat încântați de atmosferă și de amabilitatea oamenilor. Întrebați separat despre vin, au indicat un preț de cinci dolari.

O româncă a ales un langoș cu pui și bacon, pentru care a plătit „vreo 60 de lei”. Întrebată cum i se par tarifele, aceasta a răspuns: „Sunt mari, în comparație cum sunt la noi, dar na”.

Există și un preparat de aproximativ 23 de lei

Există și o opțiune pentru vizitatorii care vor să mănânce fără să aleagă produsele mai scumpe. Comercianții trebuie să ofere un preparat la preț fix, echivalentul a aproximativ 23 de lei, potrivit informațiilor prezentate de Observator.