Cât costă să mănânci la Târgul de Crăciun din Budapesta. „Sunt mari prețurile, în comparație cum sunt la noi”
Un langoș de aproximativ 98 de lei, gulaș în pâine la 74 de lei și o porție de ciolan de porc de 104 lei sunt câteva dintre prețurile găsite de reporterii Observator la Târgul de Crăciun din Budapesta. Vizitatorii apreciază decorurile și atmosfera, dar unii spun că mâncarea și băuturile sunt prea scumpe. Există și o alternativă mai accesibilă: un preparat cu preț fix, de aproximativ 23 de lei.
Cât costă preparatele și băuturile de la tarabe
La unul dintre standurile vizitate, un langoș era afișat la 6.900 de forinți, echivalentul a aproximativ 98 de lei în conversia prezentată de Observator. Prețurile diferă însă în funcție de produs: o turistă româncă intervievată în târg a spus că plătise aproximativ 60 de lei pentru o variantă cu pui și bacon.
„La tarabe, cred că magia începe să coste. Langoș, 6.900 de forinți, cel de aici. Uite prețul, transformat în lei. 98 de lei. Aproape 100 de lei un langoș. Cam scump”, a relatat reporterul Iulia Pop pentru Observator.
În reportaj au fost prezentate și următoarele prețuri, exprimate aproximativ în lei:
- gulaș servit în pâine – 74 de lei;
- porție de ciolan de porc – 104 lei;
- kürtős – aproape 60 de lei;
- ciocolată caldă premium – până la 65 de lei.
Sumele reprezintă exemplele găsite de echipa de reportaj, nu un tarif unic pentru toate standurile. Dacă alegi un preparat consistent, un desert și o băutură, cheltuiala poate crește rapid. Folosind valorile prezentate, gulașul, un kürtős și ciocolata caldă premium ar însuma aproximativ 199 de lei.
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Ce spun turiștii despre prețurile din Budapesta
Printre vizitatorii intervievați se află turiști din Israel, care au venit să vadă târgul, dar au ezitat în fața unor produse. Aceștia au apreciat amenajarea, însă au considerat ridicat prețul cerut pentru ciocolata Dubai.
„Am venit din Israel să vedem Târgul de aici. E foarte frumos, frumos decorat, dar prețurile sunt un pic mari. De exemplu, am vrut să cumpărăm ciocolată Dubai și costă 20 de dolari. E puțin cam scump”, au spus aceștia.
Și turiști americani din Tennessee au descris prețurile drept „foarte scumpe”, deși s-au declarat încântați de atmosferă și de amabilitatea oamenilor. Întrebați separat despre vin, au indicat un preț de cinci dolari.
O româncă a ales un langoș cu pui și bacon, pentru care a plătit „vreo 60 de lei”. Întrebată cum i se par tarifele, aceasta a răspuns: „Sunt mari, în comparație cum sunt la noi, dar na”.
Există și un preparat de aproximativ 23 de lei
Există și o opțiune pentru vizitatorii care vor să mănânce fără să aleagă produsele mai scumpe. Comercianții trebuie să ofere un preparat la preț fix, echivalentul a aproximativ 23 de lei, potrivit informațiilor prezentate de Observator.
Există totuși și o variantă pentru cei care nu vor să cheltuiască atât. Comercianții trebuie să aibă și un preparat la preț fix: aproximativ 23 de lei. E drept, opțiunile sunt mai simple, dar măcar ai și o alternativă.
Un localnic intervievat a pus prețurile ridicate inclusiv pe seama costurilor pentru închirierea spațiilor comerciale. Acesta a criticat raportul dintre experiența oferită și banii ceruți.
„Dacă te duci în Viena, prețurile sunt ca aici, dar ai parte de o experiență mai bună. Aici, ca să fiu sincer, nu recomand să veniți. Mâncarea nu e cea mai bună și prețurile sunt foarte mari. Este scump și pentru că prețul pentru închiriere a spațiului este foarte, foarte mare”, a spus el.
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Afacerile din apropiere folosesc nemulțumirile pentru a atrage clienți
Unii antreprenori din zonă promovează o altă variantă: vizitatorii să se bucure de decorurile târgului, dar să cumpere mâncarea sau băuturile din localurile apropiate. Prețurile de la standuri au devenit astfel un argument în reclamele lor.
Un mesaj prezentat în reportaj îi îndeamnă pe turiști să cumpere ciocolata caldă dintr-un local aflat lângă târg și apoi să revină printre decorurile de sărbători.
„Dacă nu vrei să cheltuiești 10 euro pentru o ciocolată caldă, vino la Flatty, suntem fix aproape de târg. Ia o ciocolată caldă, vino la Târgul de Crăciun și bucură-te”, este îndemnul antreprenorului.