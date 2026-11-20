Se deschid marile târguri de Crăciun din București

Principalul eveniment al weekendului este deschiderea Târgului de Crăciun din Piața Constituției, programată pentru vineri, 27 noiembrie 2026. Organizat de Primăria Municipiului București, prin ARCUB, evenimentul se va desfășura până pe 27 decembrie, iar accesul va fi gratuit.

Ediția din acest an va include 133 de căsuțe, un brad luminos de 30 de metri, o roată panoramică, un carusel, preparate tradiționale, produse artizanale și concerte. Pentru cei mici, organizatorii pregătesc inclusiv întâlniri cu Moș Crăciun și ateliere de creație.

O altă destinație este West Side Christmas Market, din Parcul Drumul Taberei, programat în perioada 26 noiembrie – 27 decembrie 2026. Târgul reprezintă o alternativă pentru cei care preferă atmosfera de sărbătoare într-un parc, departe de agitația centrului Capitalei.

Tot în Sectorul 6, la Opera Comică pentru Copii, se desfășoară târgul „Poveste de Crăciun”. Ediția din 2026 include un patinoar acoperit, activități interactive și spații special amenajate pentru copii. Accesul în grădină este gratuit, însă anumite atracții sunt contra cost. Vineri, târgul este deschis între orele 16:00 și 21:00, iar sâmbătă și duminică, între 10:00 și 21:00.

Dacă plănuiești și o escapadă în afara Capitalei, poți consulta calendarul târgurilor de Crăciun din România în 2026.

Concerte în București în weekendul 27–29 noiembrie 2026

Vineri, 27 noiembrie, Guess Who își prezintă albumul „Tot Ce Audio Vol. 1” la Arenele Romane, într-un cort încălzit. Materialul discografic reunește 14 piese și colaborări cu artiști precum Smiley, Connect-R, Misha Miller și Macanache.

Sâmbătă, 28 noiembrie, Moonlight Breakfast susține concertul „Christmas Magic” la 14th Lane. Spectacolul este împărțit în două acte, primul dedicat muzicii acustice și atmosferei sărbătorilor, iar cel de-al doilea ritmurilor electro-pop. Accesul începe la ora 19:30, iar concertul la 21:30.