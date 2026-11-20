Ce faci în București în weekendul 27–29 noiembrie 2026. Se deschid marile târguri de Crăciun, iar Capitala găzduiește concerte, spectacole și o expoziție internațională de artă
Ultimul weekend din noiembrie aduce schimbarea de decor în București. Orașul începe să îmbrace hainele de sărbătoare, iar agenda evenimentelor devine tot mai bogată, odată cu deschiderea marilor târguri de Crăciun. Concertele, premierele cinematografice, spectacolele de teatru și expozițiile de artă completează oferta de petrecere a timpului liber.
Mai mult, apropierea minivacanței de 1 Decembrie reprezintă un motiv în plus pentru a descoperi atracțiile Capitalei. Indiferent dacă îți dorești o ieșire romantică, o seară cu prietenii sau câteva ore de distracție alături de familie, weekendul 27–29 noiembrie 2026 vine cu numeroase alternative.
Se deschid marile târguri de Crăciun din București
Principalul eveniment al weekendului este deschiderea Târgului de Crăciun din Piața Constituției, programată pentru vineri, 27 noiembrie 2026. Organizat de Primăria Municipiului București, prin ARCUB, evenimentul se va desfășura până pe 27 decembrie, iar accesul va fi gratuit.
Ediția din acest an va include 133 de căsuțe, un brad luminos de 30 de metri, o roată panoramică, un carusel, preparate tradiționale, produse artizanale și concerte. Pentru cei mici, organizatorii pregătesc inclusiv întâlniri cu Moș Crăciun și ateliere de creație.
O altă destinație este West Side Christmas Market, din Parcul Drumul Taberei, programat în perioada 26 noiembrie – 27 decembrie 2026. Târgul reprezintă o alternativă pentru cei care preferă atmosfera de sărbătoare într-un parc, departe de agitația centrului Capitalei.
Tot în Sectorul 6, la Opera Comică pentru Copii, se desfășoară târgul „Poveste de Crăciun”. Ediția din 2026 include un patinoar acoperit, activități interactive și spații special amenajate pentru copii. Accesul în grădină este gratuit, însă anumite atracții sunt contra cost. Vineri, târgul este deschis între orele 16:00 și 21:00, iar sâmbătă și duminică, între 10:00 și 21:00.
Dacă plănuiești și o escapadă în afara Capitalei, poți consulta calendarul târgurilor de Crăciun din România în 2026.
Concerte în București în weekendul 27–29 noiembrie 2026
Vineri, 27 noiembrie, Guess Who își prezintă albumul „Tot Ce Audio Vol. 1” la Arenele Romane, într-un cort încălzit. Materialul discografic reunește 14 piese și colaborări cu artiști precum Smiley, Connect-R, Misha Miller și Macanache.
Sâmbătă, 28 noiembrie, Moonlight Breakfast susține concertul „Christmas Magic” la 14th Lane. Spectacolul este împărțit în două acte, primul dedicat muzicii acustice și atmosferei sărbătorilor, iar cel de-al doilea ritmurilor electro-pop. Accesul începe la ora 19:30, iar concertul la 21:30.
Duminică, 29 noiembrie, Jurjak revine pe scena clubului Quantic pentru lansarea celui de-al cincilea album al său, „Cosmic Blues”. Evenimentul este programat de la ora 19:00.
În aceeași seară, de la ora 21:00, Andia susține concertul „Între lumi” la Hard Rock Cafe. Artista este cunoscută pentru melodii precum „Sfârșitul lumii”, „La nevedere” și „Slăbiciuni”. Biletele anunțate de organizator costă 119 sau 159 de lei, în funcție de categoria de acces.
Spectacole de teatru, operă și circ pentru toate vârstele
În zilele de 27 și 28 noiembrie, de la ora 19:00, Sala Mare a ARCUB găzduiește spectacolul „Five Kinds of Silence”, o producție a Teatrului Național Sloven din Nova Gorica. Montarea regizată de Maša Pelko abordează un subiect sensibil: violența domestică și consecințele tăcerii în fața abuzurilor.
Opera Națională București are, la rândul său, trei spectacole programate în acest weekend. Vineri, de la ora 18:30, se va juca „Nabucco”, de Giuseppe Verdi, iar sâmbătă, la aceeași oră, „Elixirul dragostei”, de Gaetano Donizetti. Duminică, de la ora 19:30, este programat spectacolul „Callas”, cu Oana Pellea.
Pentru familiile cu copii, Circul Metropolitan București prezintă „Winter Wonderland”, o producție care reunește peste 80 de artiști, acrobații, dans, comedie și muzică live, cu participarea specială a Alexandrei Căpitănescu.
Reprezentațiile din weekend sunt programate astfel: vineri, la ora 19:00, sâmbătă, la ora 18:00, și duminică, la ora 11:00.
Expoziție dedicată lui El Greco și premieră de film românesc
Unul dintre cele mai importante evenimente culturale ale finalului de an are loc la Muzeul Național de Artă al României. Începând cu 27 noiembrie 2026, publicul va putea vizita expoziția internațională „El Greco. Migrantul – De la icoana bizantină la expresionismul internațional”.
Proiectul expozițional reunește lucrări provenite din colecțiile unor importante instituții culturale europene, printre care Muzeul Prado din Madrid și Muzeul Picasso din Paris. Alături de operele lui El Greco, vor fi expuse creații semnate de Tițian, Tintoretto, Cézanne și Picasso. Expoziția va putea fi vizitată până pe 28 februarie 2027.
Dacă preferi cinematograful, tot pe 27 noiembrie intră în cinematografele din România „Lumina”, noul lungmetraj al regizorului Marian Crișan. Filmul îmbină aventura cu elemente de thriller și urmărește povestea unui copil care se pierde într-o pădure din Munții Apuseni.
Mai multe despre culisele producției poți afla din interviul exclusiv acordat Playtech de Marian Crișan și Andrei Voicu.
Înainte de a pleca de acasă, verifică disponibilitatea biletelor, eventualele modificări de program și restricțiile de circulație din centrul Capitalei. Pentru și mai multe idei de petrecere a timpului liber, consultă calendarul evenimentelor din București în luna noiembrie 2026.