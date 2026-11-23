„Țara noastră va fi traversată foarte rapid de un ciclon care s-a generat în Marea Adriatică”, a declarat meteorologul.

Scăderea temperaturilor favorizează transformarea ploilor în lapoviță și ninsoare, mai întâi în nord și în zonele montane.

Informarea ANM actualizată luni este valabilă până marți, 24 noiembrie, la ora 20:00. La munte și în nordul Moldovei vor predomina ninsorile. În Maramureș, Transilvania și în zonele deluroase, ploile se vor transforma treptat în precipitații mixte, în timp ce în restul țării vor fi mai ales ploi.

Stratul de zăpadă estimat în informarea generală este de 10–20 de centimetri la munte și, pe alocuri, de 2–6 centimetri în zonele deluroase din centrul și nordul țării. În intervenția de duminică, Florinela Georgescu precizase că acumulările pot depăși izolat chiar 25 de centimetri.

Cod portocaliu de viscol la altitudini mari

Avertizările actualizate luni prevăd viscol puternic în Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini de peste 1.700 de metri. Codul portocaliu acoperă intervalul 23 noiembrie, ora 10:00 – 24 noiembrie, ora 10:00, prin două mesaje succesive.

În aceste zone, vântul va avea rafale de 100–120 km/h, iar vizibilitatea poate scădea sub 50 de metri. După expirarea codului portocaliu, marți rămâne o atenționare cod galben de ninsori viscolite în Carpații Meridionali și local în Carpații Orientali, până la ora 20:00.

Vântul se intensifică și în regiunile joase. Luni sunt vizate zone din Oltenia, Muntenia, Transilvania, Moldova și Dobrogea, unde rafalele pot atinge 50–70 km/h.

Răcirea se resimte luni mai ales în jumătatea de nord a țării, apoi se extinde marți și în sud. Temperaturile vor coborî sub valorile obișnuite pentru această perioadă.