O săptămână cu frig și ninsori în România. Regiunile în care zăpada ar putea ajunge joi și vineri
Săptămâna 23–29 noiembrie aduce o răcire accentuată, precipitații mixte și viscol la munte. ANM a actualizat luni avertizările: la peste 1.700 de metri în Carpații Meridionali și de Curbură, rafalele pot ajunge la 100–120 km/h. Spre finalul săptămânii, un alt ciclon ar putea aduce ninsori inclusiv în Oltenia și în vestul Munteniei.
Ciclonul din Marea Adriatică aduce ploi, lapoviță și ninsoare
Răcirea este asociată cu trecerea rapidă a unui ciclon format în Marea Adriatică. Florinela Georgescu, director de prognoză în cadrul ANM, a explicat duminică, la Digi24, că acesta va aduce precipitații în toate regiunile țării.
„Țara noastră va fi traversată foarte rapid de un ciclon care s-a generat în Marea Adriatică”, a declarat meteorologul.
Scăderea temperaturilor favorizează transformarea ploilor în lapoviță și ninsoare, mai întâi în nord și în zonele montane.
Informarea ANM actualizată luni este valabilă până marți, 24 noiembrie, la ora 20:00. La munte și în nordul Moldovei vor predomina ninsorile. În Maramureș, Transilvania și în zonele deluroase, ploile se vor transforma treptat în precipitații mixte, în timp ce în restul țării vor fi mai ales ploi.
Stratul de zăpadă estimat în informarea generală este de 10–20 de centimetri la munte și, pe alocuri, de 2–6 centimetri în zonele deluroase din centrul și nordul țării. În intervenția de duminică, Florinela Georgescu precizase că acumulările pot depăși izolat chiar 25 de centimetri.
Cod portocaliu de viscol la altitudini mari
Avertizările actualizate luni prevăd viscol puternic în Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini de peste 1.700 de metri. Codul portocaliu acoperă intervalul 23 noiembrie, ora 10:00 – 24 noiembrie, ora 10:00, prin două mesaje succesive.
În aceste zone, vântul va avea rafale de 100–120 km/h, iar vizibilitatea poate scădea sub 50 de metri. După expirarea codului portocaliu, marți rămâne o atenționare cod galben de ninsori viscolite în Carpații Meridionali și local în Carpații Orientali, până la ora 20:00.
Vântul se intensifică și în regiunile joase. Luni sunt vizate zone din Oltenia, Muntenia, Transilvania, Moldova și Dobrogea, unde rafalele pot atinge 50–70 km/h.
Răcirea se resimte luni mai ales în jumătatea de nord a țării, apoi se extinde marți și în sud. Temperaturile vor coborî sub valorile obișnuite pentru această perioadă.
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Maxime apropiate de zero grade în nordul Moldovei
Temperaturile vor continua să scadă spre mijlocul săptămânii. Florinela Georgescu a anunțat posibilitatea unor maxime de numai minus 1 sau zero grade în nordul Moldovei, în timp ce valorile cele mai ridicate ar putea rămâne în jurul a 7 grade.
„Spre jumătatea săptămânii este posibil să înregistrăm maxime care să nu mai depășească 7 grade, să pornească de la minus 1 sau 0 grade în partea de nord a Moldovei”, a spus meteorologul.
Minimele ar putea coborî spre minus 8 grade în depresiuni.
Prognoza indică menținerea frigului pe parcursul mai multor zile. Scăderea temperaturilor nu se limitează, așadar, la intervalul cu vânt puternic și precipitații de la începutul săptămânii.
„Deci o săptămână care poate aduce primele aspecte de iarnă nu numai în zonele de munte, ci și în zonele joase. Și din păcate, vremea rece este foarte posibil să se mențină inclusiv în weekendul următor”, a avertizat Florinela Georgescu.
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Unde ar putea ninge joi și vineri
Un alt ciclon ar putea aborda România dinspre sud-vest în a doua parte a săptămânii. Acesta poate aduce un nou episod de precipitații, inclusiv în regiunile sudice, pe fondul temperaturilor scăzute.
Pentru joi și vineri, 26 și 27 noiembrie, meteorologul a indicat o probabilitate mai mare de ninsoare în Oltenia și în vestul Munteniei. Estimarea privește evoluția posibilă a vremii, iar zonele și cantitățile vor depinde de traseul ciclonului.
„Oltenia pare a fi zona care joi, vineri să aibă probabilitate mare de precipitații sub formă de ninsoare, dar chiar și partea de vest a Munteniei”, a declarat Florinela Georgescu.
Pentru cei care au drumuri planificate, prognoza aduce condiții diferite de la o regiune la alta: ploi în unele zone, precipitații mixte în altele și viscol la altitudine. Avertizările ANM vor fi actualizate în funcție de evoluția fenomenelor.