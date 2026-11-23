Probabilitatea precipitațiilor rămâne ridicată pe aproape tot parcursul intervalului. Acestea vor fi treptat predominant ninsori, iar în zilele de 27, 28 și 29 noiembrie sunt posibile cantități mai însemnate.

Valorile prezentate de ANM sunt medii regionale ale temperaturilor maxime și minime. Ele descriu evoluția estimată pentru întreaga regiune, nu temperatura exactă din fiecare localitate sau dintr-o anumită zi.

În Transilvania, media maximelor va coborî inițial de la 5 grade spre zero, iar minimele vor ajunge de la 3 la minus 4 grade. Va urma o încălzire spre mijlocul intervalului, până la medii diurne de 6 grade și nocturne de zero–1 grad.

Ulterior, răcirea revine. Spre finalul celei de-a doua săptămâni, media maximelor va ajunge la zero – minus 1 grad, iar cea a minimelor spre minus 6 grade. Precipitațiile vor fi treptat mai ales ninsori, local moderate cantitativ pe 28 și 29 noiembrie.

Banatul, Crișana și Maramureșul au și o perioadă de încălzire

În Banat, maximele medii vor scădea la început de la 6 la aproximativ 4 grade. Spre sfârșitul primei săptămâni, acestea vor urca în jurul a 7 grade, iar minimele medii vor ajunge la 3–4 grade, după o coborâre inițială până la minus 4 grade.

Până pe 6 decembrie, temperaturile vor scădea din nou. Media maximelor va ajunge la aproximativ 2 grade, iar cea a minimelor va reveni spre minus 4 grade. Sunt prognozate temporar ploi, lapoviță și ninsori, cu precipitații local moderate mai ales spre finalul primei săptămâni.

În Crișana, media maximelor va coborî de la 6 spre 2 grade, apoi va urca la 7–8 grade. Nopțile se vor încălzi și ele temporar, până la medii de 2–3 grade. Finalul intervalului aduce din nou maxime medii de aproximativ 2 grade și minime de minus 4 grade.