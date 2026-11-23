Cum va fi vremea până pe 6 decembrie. ANM anunță răcire, precipitații mixte și nopți cu temperaturi negative
Temperaturile vor scădea în următoarele două săptămâni, iar ploile se vor transforma treptat în lapoviță și ninsoare în mai multe regiuni, potrivit prognozei ANM pentru perioada 23 noiembrie – 6 decembrie. În Moldova, media maximelor ar putea ajunge la minus 4 – minus 5 grade spre finalul intervalului. În vestul și centrul țării este estimată și o încălzire temporară, urmată de o nouă răcire.
În Moldova, temperaturile scad spre valori negative și ziua
În Moldova, tendința generală va fi de răcire, chiar dacă în prima săptămână vor exista variații ușoare. Media temperaturilor maxime va coborî de la aproximativ 5 grade spre minus 4 – minus 5 grade, iar media minimelor va scădea de la zero spre minus 8 grade.
Probabilitatea precipitațiilor rămâne ridicată pe aproape tot parcursul intervalului. Acestea vor fi treptat predominant ninsori, iar în zilele de 27, 28 și 29 noiembrie sunt posibile cantități mai însemnate.
Valorile prezentate de ANM sunt medii regionale ale temperaturilor maxime și minime. Ele descriu evoluția estimată pentru întreaga regiune, nu temperatura exactă din fiecare localitate sau dintr-o anumită zi.
În Transilvania, media maximelor va coborî inițial de la 5 grade spre zero, iar minimele vor ajunge de la 3 la minus 4 grade. Va urma o încălzire spre mijlocul intervalului, până la medii diurne de 6 grade și nocturne de zero–1 grad.
Ulterior, răcirea revine. Spre finalul celei de-a doua săptămâni, media maximelor va ajunge la zero – minus 1 grad, iar cea a minimelor spre minus 6 grade. Precipitațiile vor fi treptat mai ales ninsori, local moderate cantitativ pe 28 și 29 noiembrie.
Banatul, Crișana și Maramureșul au și o perioadă de încălzire
În Banat, maximele medii vor scădea la început de la 6 la aproximativ 4 grade. Spre sfârșitul primei săptămâni, acestea vor urca în jurul a 7 grade, iar minimele medii vor ajunge la 3–4 grade, după o coborâre inițială până la minus 4 grade.
Până pe 6 decembrie, temperaturile vor scădea din nou. Media maximelor va ajunge la aproximativ 2 grade, iar cea a minimelor va reveni spre minus 4 grade. Sunt prognozate temporar ploi, lapoviță și ninsori, cu precipitații local moderate mai ales spre finalul primei săptămâni.
În Crișana, media maximelor va coborî de la 6 spre 2 grade, apoi va urca la 7–8 grade. Nopțile se vor încălzi și ele temporar, până la medii de 2–3 grade. Finalul intervalului aduce din nou maxime medii de aproximativ 2 grade și minime de minus 4 grade.
În Maramureș, răcirea inițială va duce media maximelor de la 5 la 1 grad. După o creștere temporară spre 6–7 grade, valorile diurne vor reveni în jurul unui grad, iar minimele medii vor coborî spre minus 6 grade. Precipitațiile vor deveni treptat predominant ninsori.
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Cum evoluează vremea în Muntenia, Oltenia și Dobrogea
În Muntenia, media maximelor va scădea de la 11–12 grade spre zero grade până la finalul intervalului. Minimele medii vor coborî de la 1–3 grade spre minus 6 grade, cu oscilații de la o zi la alta în prima săptămână.
Vor fi temporar ploi, lapoviță și ninsori. Probabilitatea unor cantități mai importante de precipitații crește la sfârșitul primei săptămâni, în special pe 27, 28 și 29 noiembrie.
Oltenia va avea o evoluție asemănătoare. Media valorilor diurne va coborî de la 10 grade spre zero–1 grad, iar cea a minimelor de la 2–3 grade spre minus 4 – minus 6 grade. Și aici, zilele de 27–29 noiembrie sunt indicate pentru o probabilitate mai mare de precipitații însemnate.
În Dobrogea, maximele medii vor scădea inițial de la 15 la 8 grade, apoi vor urca temporar spre 10 grade. Spre finalul prognozei, media maximelor va coborî spre zero, iar cea a minimelor spre minus 4 grade. Vor apărea ploi, lapoviță și, trecător, ninsoare.
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La munte, minimele medii ajung spre minus 10 grade
În zona montană, primele zile aduc o scădere a mediei maximelor de la zero spre minus 7 grade. Media minimelor va coborî de la minus 1 la minus 10 grade.
Până spre mijlocul intervalului este estimată o încălzire ușoară, cu maxime medii de aproximativ 1 grad și minime de minus 2 grade. Ulterior, temperaturile scad din nou, spre maxime medii de minus 4 grade și minime apropiate de minus 10 grade.
Precipitațiile vor apărea temporar pe aproape tot parcursul celor două săptămâni, mai ales sub formă de ninsoare. Pe 28 și 29 noiembrie, acestea pot fi local moderate cantitativ.
Prognoza indică tendințele până pe 6 decembrie, inclusiv pentru intervalul care cuprinde minivacanța de Ziua Națională. Nu stabilește însă, pentru fiecare oraș, dacă va ninge exact pe 1 Decembrie.