Ce măsoară, de fapt, refractometrul

Un refractometru măsoară cum deviază lumina când trece printr-o probă. Pe baza unei scale corespunzătoare, instrumentul transformă citirea într-o estimare a protecției la îngheț. Multe aparate au scale distincte pentru etilenglicol și propilenglicol. Dacă folosești scala greșită sau proba conține un amestec necunoscut, o valoare afișată clar poate rămâne înșelătoare. Contează și calibrarea conform instrucțiunilor aparatului, precum și prelevarea unei probe reprezentative din circuitul rece.

Distinge și între un produs concentrat și unul gata preparat. Raportul de diluare se referă la concentrat, iar valoarea de pe ambalajul unui amestec gata preparat nu descrie lichidul din mașină după alte completări.

Ce înseamnă concret citirea? Dacă lichidul măsurat are o protecție estimată de minus 15 grade Celsius, nu trebuie considerat potrivit pentru o zonă în care sunt posibile nopți mai reci de atât. Compară rezultatul cu specificațiile mașinii și cu temperaturile la care o lași parcată. Nu trata o temperatură de îngheț ca pe un prag la care motorul se strică automat. Citirea îți arată de ce e mai bine să corectezi situația înainte ca frigul să pună problema în practică.

De ce tipul și vechimea lichidului rămân importante

Lichidul de răcire protejează și împotriva coroziunii, iar refractometrul nu măsoară starea aditivilor care îndeplinesc această funcție. Un rezultat bun pentru iarnă nu înlocuiește intervalul de schimb recomandat. În plus, două lichide cu aspect asemănător pot respecta specificații diferite. Verifică norma cerută de constructor și, dacă există, factura sau recipientul folosit la ultima intervenție.

E tentant să corectezi o citire slabă turnând concentrat în vas. În practică, trebuie cunoscute tipul lichidului și proporția admisă: concentrația mai mare nu înseamnă întotdeauna protecție mai bună și influențează transferul termic. Dacă nu știi ce s-a amestecat în instalație sau nivelul a tot scăzut, cere verificarea etanșeității și o soluție conformă cu procedura mașinii. Astfel rezolvi atât problema rezistenței la ger, cât și cauza eventualelor completări repetate.