La începutul ședinței de tranzacționare, acțiunile NVIDIA au ajuns la aproximativ 165,57 dolari, după ce încheiaseră săptămâna precedentă la 125,53 dolari. Saltul a recuperat o parte importantă din pierderile acumulate în zilele de incertitudine, fără să readucă însă compania la maximele istorice atinse în octombrie.

De la demisia lui Jensen Huang la una dintre cele mai spectaculoase reveniri din tehnologie

Criza a început pe 12 noiembrie, când NVIDIA a anunțat că Jensen Huang demisionează din funcțiile de președinte, director general și membru al consiliului de administrație. Decizia a venit pe fondul controverselor legate de relații extraconjugale și de suspiciuni privind posibila implicare a unei persoane apropiate lui Huang într-o operațiune de informații atribuită Chinei. Acuzațiile de spionaj nu reprezintă fapte demonstrate, iar autoritățile chineze au respins aceste suspiciuni.

Pentru NVIDIA, problema depășea rapid dimensiunea unui scandal personal. Huang este cofondatorul companiei și omul care a coordonat transformarea acesteia dintr-un producător de procesoare grafice pentru jocuri într-un furnizor esențial pentru infrastructura globală de inteligență artificială. Plecarea sa a ridicat întrebări despre continuitatea strategiei, relațiile cu partenerii industriali și modul în care compania urma să gestioneze presiunile politice și restricțiile comerciale privind exportul tehnologiilor avansate.

Conducerea interimară a fost preluată de Colette Kress, directorul financiar al companiei, în timp ce Harvey C. Jones a devenit președintele consiliului de administrație. Inițial, revenirea lui Huang părea improbabilă. Cu numai câteva zile înaintea anunțului de luni, reprezentanții conducerii indicau că reinstalarea sa nu era luată în calcul.

Situația s-a schimbat însă radical. Potrivit comunicatului oficial NVIDIA din 23 noiembrie, consiliul de administrație a votat în unanimitate reinstalarea lui Jensen Huang, după mai multe discuții și întâlniri cu acesta. Hotărârea a fost adoptată pe 22 noiembrie și anunțată public în dimineața zilei următoare.

Compania a precizat că în procesul decizional au fost consultate inclusiv persoane de la niveluri înalte ale administrației americane. Donald Trump a susținut public revenirea lui Huang și a declarat ulterior că intervenția sa a avut un rol important în obținerea acestui rezultat. Consiliul NVIDIA a afirmat că, pe baza informațiilor primite, consideră că reinstalarea directorului general nu reprezintă un risc pentru securitatea națională.

Acțiunile NVIDIA cresc cu peste 30%, iar entuziasmul cuprinde întreaga industrie AI

Revenirea lui Jensen Huang a produs o reacție care a depășit cu mult evoluția acțiunilor NVIDIA. Creșterea de aproximativ o treime a valorii titlurilor companiei a contribuit la un val de optimism în întregul sector tehnologic american, după mai multe ședințe marcate de scăderi și incertitudine privind evaluările companiilor implicate în dezvoltarea inteligenței artificiale.