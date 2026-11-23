Acțiunile NVIDIA explodează după revenirea spectaculoasă a lui Jensen Huang. Compania recuperează sute de miliarde de dolari într-o singură zi
Uneori, pe Wall Street, câteva cuvinte pot valora sute de miliarde de dolari, iar cea mai recentă demonstrație vine de la NVIDIA, compania care a devenit unul dintre simbolurile revoluției inteligenței artificiale și care, în ultimele două săptămâni, a trecut printr-o criză de conducere pe care puțini ar fi anticipat-o. Luni, 23 noiembrie 2026, gigantul american a anunțat oficial revenirea lui Jensen Huang în funcția de director general, la numai 11 zile după demisia care a provocat îngrijorare în rândul investitorilor. Reacția pieței a fost spectaculoasă: acțiunile NVIDIA au urcat cu aproximativ 33% la deschiderea bursei americane, iar avansul a ajuns ulterior la 34,5%, potrivit Reuters.
Amploarea creșterii este cu atât mai impresionantă cu cât vorbim despre una dintre cele mai valoroase companii din lume, pentru care fiecare procent de variație bursieră poate reprezenta zeci de miliarde de dolari. Revenirea lui Huang nu a fost percepută de investitori doar ca o schimbare administrativă, ci ca restabilirea unei forme de stabilitate într-o companie a cărei identitate a devenit aproape inseparabilă de cea a fondatorului său.
La începutul ședinței de tranzacționare, acțiunile NVIDIA au ajuns la aproximativ 165,57 dolari, după ce încheiaseră săptămâna precedentă la 125,53 dolari. Saltul a recuperat o parte importantă din pierderile acumulate în zilele de incertitudine, fără să readucă însă compania la maximele istorice atinse în octombrie.
De la demisia lui Jensen Huang la una dintre cele mai spectaculoase reveniri din tehnologie
Criza a început pe 12 noiembrie, când NVIDIA a anunțat că Jensen Huang demisionează din funcțiile de președinte, director general și membru al consiliului de administrație. Decizia a venit pe fondul controverselor legate de relații extraconjugale și de suspiciuni privind posibila implicare a unei persoane apropiate lui Huang într-o operațiune de informații atribuită Chinei. Acuzațiile de spionaj nu reprezintă fapte demonstrate, iar autoritățile chineze au respins aceste suspiciuni.
Pentru NVIDIA, problema depășea rapid dimensiunea unui scandal personal. Huang este cofondatorul companiei și omul care a coordonat transformarea acesteia dintr-un producător de procesoare grafice pentru jocuri într-un furnizor esențial pentru infrastructura globală de inteligență artificială. Plecarea sa a ridicat întrebări despre continuitatea strategiei, relațiile cu partenerii industriali și modul în care compania urma să gestioneze presiunile politice și restricțiile comerciale privind exportul tehnologiilor avansate.
Conducerea interimară a fost preluată de Colette Kress, directorul financiar al companiei, în timp ce Harvey C. Jones a devenit președintele consiliului de administrație. Inițial, revenirea lui Huang părea improbabilă. Cu numai câteva zile înaintea anunțului de luni, reprezentanții conducerii indicau că reinstalarea sa nu era luată în calcul.
Situația s-a schimbat însă radical. Potrivit comunicatului oficial NVIDIA din 23 noiembrie, consiliul de administrație a votat în unanimitate reinstalarea lui Jensen Huang, după mai multe discuții și întâlniri cu acesta. Hotărârea a fost adoptată pe 22 noiembrie și anunțată public în dimineața zilei următoare.
Compania a precizat că în procesul decizional au fost consultate inclusiv persoane de la niveluri înalte ale administrației americane. Donald Trump a susținut public revenirea lui Huang și a declarat ulterior că intervenția sa a avut un rol important în obținerea acestui rezultat. Consiliul NVIDIA a afirmat că, pe baza informațiilor primite, consideră că reinstalarea directorului general nu reprezintă un risc pentru securitatea națională.
Acțiunile NVIDIA cresc cu peste 30%, iar entuziasmul cuprinde întreaga industrie AI
Revenirea lui Jensen Huang a produs o reacție care a depășit cu mult evoluția acțiunilor NVIDIA. Creșterea de aproximativ o treime a valorii titlurilor companiei a contribuit la un val de optimism în întregul sector tehnologic american, după mai multe ședințe marcate de scăderi și incertitudine privind evaluările companiilor implicate în dezvoltarea inteligenței artificiale.
Potrivit Reuters, indicele Nasdaq Composite avansa cu aproximativ 7,1% în prima parte a ședinței de luni, în timp ce S&P 500 înregistra o creștere de peste 5%. Alte companii importante din tehnologie, inclusiv Microsoft, Amazon și Alphabet, înregistrau la rândul lor aprecieri consistente. Indicele american dedicat industriei semiconductorilor urca cu aproape 15%, semn că investitorii interpretau revenirea fondatorului NVIDIA drept un eveniment pozitiv pentru întregul ecosistem AI.
Creșterea trebuie privită însă în contextul scăderilor precedente. În săptămâna încheiată pe 20 noiembrie, acțiunile NVIDIA pierduseră aproximativ 23%, pe fondul incertitudinii privind conducerea și al altor îngrijorări referitoare la companie. Recuperarea rapidă de luni nu a eliminat integral pierderile și nici nu a anulat riscurile care au contribuit la declinul anterior.
De altfel, revenirea lui Huang nu înseamnă încheierea investigațiilor. NVIDIA a confirmat că o comisie formată din administratori independenți va continua verificările referitoare la informațiile privind presupusa operațiune de informații străină. Compania a constituit și o structură specializată pentru supravegherea riscurilor de securitate națională și respectarea reglementărilor privind exporturile, urmând să creeze inclusiv o nouă funcție de director pentru conformitate.
Colette Kress își reia exclusiv responsabilitățile de director financiar, iar Harvey Jones rămâne președintele consiliului de administrație. Jensen Huang se întoarce astfel la conducerea operațională a companiei pe care a fondat-o în 1993, într-un moment în care competiția pentru infrastructura de inteligență artificială și capacitatea globală de calcul continuă să fie extrem de intensă.
Pentru investitori, revenirea sa reprezintă o schimbare importantă a perspectivei asupra viitorului imediat al NVIDIA, dar nu o garanție că dificultățile au dispărut. Cotațiile consemnate luni sunt valori intraday, iar procentul final al creșterii va depinde de închiderea ședinței bursiere.
Dincolo de cifre, episodul spune însă ceva interesant despre industria tehnologică actuală. Chiar și într-o companie care valorează mii de miliarde de dolari, cu zeci de mii de angajați și o infrastructură globală impresionantă, încrederea investitorilor poate rămâne legată într-o măsură extraordinară de un singur om. Iar în cazul NVIDIA, întoarcerea lui Jensen Huang a fost suficientă pentru a transforma una dintre cele mai dificile perioade recente într-o revenire bursieră spectaculoasă.