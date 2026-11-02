Când ninge în București, conform AccuWeather. Prognoza meteo pentru noiembrie, influențată de ciclonul care aduce o răcire bruscă în România
Noiembrie aduce o schimbare importantă a vremii în România, după temperaturile neobișnuit de ridicate din perioadele precedente. Un ciclon format în zona Mediteranei se îndreaptă spre țara noastră și aduce precipitații abundente, intensificări ale vântului și ninsori la munte. În București, temperaturile vor scădea, iar prognoza pe termen lung publicată de AccuWeather indică inclusiv apariția primelor ninsori spre finalul lunii.
Potrivit prognozei AccuWeather prezentate pentru Capitală, primele precipitații sub formă de ninsoare ar putea apărea pe 23 și 24 noiembrie. Estimarea este însă una pe termen lung și poate suferi modificări importante pe măsură ce datele respective se apropie.
Când ar putea ninge în București, potrivit AccuWeather
Prognoza AccuWeather indică o răcire accentuată în ultima parte a lunii noiembrie. Dacă în prima jumătate a lunii maximele se mențin în general în jurul valorilor de 9-13 grade Celsius, situația se schimbă semnificativ după 20 noiembrie.
Pentru 22 noiembrie sunt indicate ploi și o maximă de 11 grade, însă pe 23 noiembrie temperatura maximă ar urma să scadă până la numai 5 grade Celsius, iar minima la -1 grad. În prognoză apar precipitații mixte, inclusiv ninsoare.
O nouă zi cu precipitații sub formă de ninsoare este indicată pentru 24 noiembrie, când maxima ar urma să fie de numai 4 grade, iar minima să coboare până la -2 grade Celsius.
Ulterior, vremea ar rămâne rece, cu maxime de 4-5 grade și minime negative. Prognoza indică -3 grade în dimineața zilei de 26 noiembrie și -2 grade pe 27 noiembrie. Spre sfârșitul lunii, minimele ar putea ajunge chiar la -4 grade Celsius.
Ciclonul mediteranean aduce o răcire a vremii
Până la eventualele ninsori din Capitală, România va traversa un episod de vreme instabilă provocat de un ciclon mediteranean. Sistemul a adus deja precipitații abundente și risc de viituri în mai multe regiuni din sudul Europei.
Directorul general al ANM, Elena Mateescu, a avertizat că precipitațiile vor continua și la începutul acestei săptămâni, iar în unele zone cantitățile de apă pot depăși 30-40 de litri pe metru pătrat.
„Cantitățile de precipitații vor fi unele foarte importante”, a declarat Elena Mateescu.
Temperaturile vor scădea, de asemenea, iar maximele se vor situa în general între 10 și 15 grade Celsius. În București sunt așteptate valori de aproximativ 10-11 grade.
Roxana Bojariu: Pot apărea episoade de iarnă severă
Climatologul Roxana Bojariu atrage atenția că ciclonii mediteraneeni sunt obișnuiți în sezonul rece, dar cantitatea de vapori de apă disponibilă în atmosferă poate favoriza precipitații mai intense pe fondul încălzirii globale.
„Pe fondul încălzirii globale, acești cicloni sunt alimentați cu o cantitate mai mare de vapori de apă din atmosferă, de unde și intensitatea crescută a precipitațiilor în majoritatea zonelor în care ajung”, a explicat climatologul.
Bojariu avertizează și asupra posibilității unor fluctuații importante de temperatură în această iarnă. O eventuală perturbare a vortexului polar ar putea favoriza perioade scurte cu vreme deosebit de rece.
„Un vortex polar perturbat ar putea să-și propage efectele până în straturile joase ale atmosferei, iar atunci am putea avea episoade de iarnă severă, limitate în timp”, a explicat Roxana Bojariu.
Chiar dacă estimările sezoniere indică temperaturi medii mai ridicate decât în mod obișnuit în mare parte din Europa, acest lucru nu exclude episoade scurte de ger și ninsoare.
În ceea ce privește Bucureștiul, datele AccuWeather indică în acest moment 23 și 24 noiembrie pentru primele ninsori, însă o prognoză realizată cu câteva săptămâni înainte nu poate stabili cu certitudine dacă și cât va ninge. Drept urmare, Roxana Bojariu recomandă urmărirea prognozelor pe termen scurt, care oferă informații mult mai precise despre localizarea și intensitatea fenomenelor meteorologice.