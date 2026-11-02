Când ninge în București, conform AccuWeather. Prognoza meteo pentru noiembrie, influențată de ciclonul care aduce o răcire bruscă în România

Când ar putea ninge în București, potrivit AccuWeather

Prognoza AccuWeather indică o răcire accentuată în ultima parte a lunii noiembrie. Dacă în prima jumătate a lunii maximele se mențin în general în jurul valorilor de 9-13 grade Celsius, situația se schimbă semnificativ după 20 noiembrie.

Pentru 22 noiembrie sunt indicate ploi și o maximă de 11 grade, însă pe 23 noiembrie temperatura maximă ar urma să scadă până la numai 5 grade Celsius, iar minima la -1 grad. În prognoză apar precipitații mixte, inclusiv ninsoare.

O nouă zi cu precipitații sub formă de ninsoare este indicată pentru 24 noiembrie, când maxima ar urma să fie de numai 4 grade, iar minima să coboare până la -2 grade Celsius.

Ulterior, vremea ar rămâne rece, cu maxime de 4-5 grade și minime negative. Prognoza indică -3 grade în dimineața zilei de 26 noiembrie și -2 grade pe 27 noiembrie. Spre sfârșitul lunii, minimele ar putea ajunge chiar la -4 grade Celsius.

Ciclonul mediteranean aduce o răcire a vremii

Până la eventualele ninsori din Capitală, România va traversa un episod de vreme instabilă provocat de un ciclon mediteranean. Sistemul a adus deja precipitații abundente și risc de viituri în mai multe regiuni din sudul Europei.

Directorul general al ANM, Elena Mateescu, a avertizat că precipitațiile vor continua și la începutul acestei săptămâni, iar în unele zone cantitățile de apă pot depăși 30-40 de litri pe metru pătrat.

„Cantitățile de precipitații vor fi unele foarte importante”, a declarat Elena Mateescu.

Temperaturile vor scădea, de asemenea, iar maximele se vor situa în general între 10 și 15 grade Celsius. În București sunt așteptate valori de aproximativ 10-11 grade.