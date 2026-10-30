Aer polar la început de noiembrie. Cum se schimbă vremea până la sfârșitul lunii

Precipitațiile vor fi distribuite neuniform. Regiunile sudice și estice vor avea cantități peste cele obișnuite, la fel și unele zone din vestul și centrul țării. În schimb, în extremitatea de nord-vest, cantitățile estimate vor fi mai mici decât cele normale pentru acest interval.

Pentru cei care își organizează deplasările la început de lună, combinația dintre temperaturile sub medie și precipitațiile mai bogate va caracteriza mai ales sudul și estul. Prognoza pentru prima săptămână descrie evoluția generală a vremii, fără să indice în ce zile va ploua în fiecare localitate.

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Din 9 noiembrie, temperaturile revin la normal

Săptămâna 9–16 noiembrie aduce o schimbare a tendinței termice. Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale în toate regiunile, după începutul de lună mai rece decât în mod obișnuit.

În privința precipitațiilor, vestul și nord-vestul vor avea cantități peste mediile specifice perioadei. În celelalte regiuni, estimările arată valori apropiate de normal, fără un excedent la fel de pronunțat ca în zonele menționate.

Revenirea temperaturilor medii la normal nu echivalează cu o încălzire de aceeași intensitate în fiecare zi. Estimarea urmărește media întregii săptămâni, astfel că pentru temperaturile dintr-o anumită dimineață sau după-amiază rămân relevante prognozele de scurtă durată.

Ce arată estimările pentru a doua jumătate a lunii

Pentru intervalul 16–23 noiembrie, ANM estimează temperaturi medii apropiate de valorile normale la nivelul întregii țări. Tendința de la mijlocul lunii se menține, așadar, și în a treia săptămână analizată.