Aer polar la început de noiembrie. Cum se schimbă vremea până la sfârșitul lunii
Noiembrie începe cu temperaturi mai scăzute decât cele obișnuite în toată România, pe fondul unui transport de aer polar. Prognoza ANM pentru intervalul 2–30 noiembrie 2026 indică și precipitații peste medie în mai multe regiuni, în prima săptămână. Din 9 noiembrie, temperaturile medii vor reveni în jurul valorilor normale pentru această perioadă, tendință care se va păstra până la sfârșitul lunii.
Frig în toată țara în prima săptămână din noiembrie
În intervalul 2–9 noiembrie, valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice săptămânii în toate regiunile. Răcirea va marca astfel începutul lunii, iar abaterea față de mediile multianuale va caracteriza întreg teritoriul României, conform prognozei meteorologice.
Precipitațiile vor fi distribuite neuniform. Regiunile sudice și estice vor avea cantități peste cele obișnuite, la fel și unele zone din vestul și centrul țării. În schimb, în extremitatea de nord-vest, cantitățile estimate vor fi mai mici decât cele normale pentru acest interval.
Pentru cei care își organizează deplasările la început de lună, combinația dintre temperaturile sub medie și precipitațiile mai bogate va caracteriza mai ales sudul și estul. Prognoza pentru prima săptămână descrie evoluția generală a vremii, fără să indice în ce zile va ploua în fiecare localitate.
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Din 9 noiembrie, temperaturile revin la normal
Săptămâna 9–16 noiembrie aduce o schimbare a tendinței termice. Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale în toate regiunile, după începutul de lună mai rece decât în mod obișnuit.
În privința precipitațiilor, vestul și nord-vestul vor avea cantități peste mediile specifice perioadei. În celelalte regiuni, estimările arată valori apropiate de normal, fără un excedent la fel de pronunțat ca în zonele menționate.
Revenirea temperaturilor medii la normal nu echivalează cu o încălzire de aceeași intensitate în fiecare zi. Estimarea urmărește media întregii săptămâni, astfel că pentru temperaturile dintr-o anumită dimineață sau după-amiază rămân relevante prognozele de scurtă durată.
Ce arată estimările pentru a doua jumătate a lunii
Pentru intervalul 16–23 noiembrie, ANM estimează temperaturi medii apropiate de valorile normale la nivelul întregii țări. Tendința de la mijlocul lunii se menține, așadar, și în a treia săptămână analizată.
Cantitățile de precipitații se vor situa, în general, în jurul celor obișnuite. Sunt posibile diferențe regionale, cu un ușor deficit în sud și un ușor excedent în nord-vest, însă estimarea nu indică abateri importante la nivel național.
În ultima săptămână, 23–30 noiembrie, atât temperaturile medii, cât și cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele specifice perioadei în toate regiunile. Finalul lunii păstrează astfel un regim termic normal pentru sfârșitul toamnei.
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Cum urmărești vremea pentru zilele în care ai planuri
Prognoza pentru patru săptămâni arată tendințele temperaturii și precipitațiilor în raport cu mediile climatologice. Un regim pluviometric excedentar înseamnă cantități totale estimate peste normalul perioadei, fără să presupună că va ploua continuu pe parcursul săptămânii.
Dacă ai planificată o călătorie sau o activitate în aer liber, verifică și prognoza locală, mai aproape de data plecării. Estimarea lunară oferă perspectiva de ansamblu, în timp ce informațiile pentru următoarele zile permit urmărirea temperaturilor, a precipitațiilor și a eventualelor avertizări meteorologice.