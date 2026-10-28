Iarna a ajuns mai devreme pe Transfăgărășan. Peisaje albe la Bâlea Lac, înainte de noiembrie
Stratul de zăpadă a ajuns la 34 de centimetri la Vârful Omu și la 12 centimetri la Bâlea Lac, potrivit măsurătorilor din 27 octombrie, ora 15.00. Ninsorile au afectat și circulația rutieră, iar CNAIR a închis temporar, de marți seară, sectorul Transfăgărășanului dintre Piscul Negru și Bâlea Cascadă. Pentru deplasările pe drumurile montane deschise circulației, autoritățile recomandă verificarea traseului și pregătirea mașinii pentru condiții de iarnă.
Unde s-a depus cel mai consistent strat de zăpadă
În Munții Bucegi, zăpada este mai consistentă la altitudini de peste 2.200 de metri, unde grosimea stratului depășește local 30 de centimetri în apropierea crestelor. La stația meteorologică Vârful Omu, valoarea măsurată marți după-amiază a fost de 34 de centimetri.
La Bâlea Lac, în Munții Făgăraș, meteorologii au înregistrat 12 centimetri. Valorile apar în informarea nivometeorologică a Serviciului Regional de Prognoză a Vremii Sibiu, valabilă pentru intervalul 27 octombrie, ora 21.00 – 29 octombrie, ora 21.00.
Documentul indică și o ușoară încălzire în următoarele zile, cu temperaturi maxime predominant pozitive la altitudine. În aceste condiții, zăpada recent depusă în Făgăraș urmează să se taseze și să se topească treptat.
În Bucegi, meteorologii semnalează posibilitatea unor curgeri superficiale de zăpadă în apropierea crestelor. Pe pantele suficient de înclinate pot apărea, cu totul izolat, avalanșe de mici dimensiuni, pe fondul umezirii stratului.
Citește și: Când trebuie schimbate cauciucurile de iarnă în 2026. Regula legală și verificările de făcut înainte de montare
Circulația a fost oprită între Piscul Negru și Bâlea Cascadă
Ninsoarea, ceața și temperaturile scăzute au determinat închiderea temporară a circulației pe DN 7C, începând din 27 octombrie, ora 18.00. Restricția privește sectorul cuprins între kilometrii 108+000 și 130+800, între Piscul Negru, în județul Argeș, și Bâlea Cascadă, în județul Sibiu.
Potrivit anunțului CNAIR, relatat de Agerpres, evoluția vremii va stabili următoarea decizie. Autoritățile vor verifica starea drumului și condițiile de siguranță înainte de a hotărî redeschiderea sau închiderea sectorului pentru iarnă.
Anterior acestei măsuri, echipele DRDP Brașov au intervenit cu utilaje de deszăpezire și materiale antiderapante. Într-un mesaj relatat pe 23 octombrie, reprezentanții direcției anunțau lucrări pentru îndepărtarea zăpezii depuse pe carosabil.
„A nins din nou pe Transfăgărășan. Intervenim în acest moment cu utilajele de deszăpezire și cu materiale antiderapante pentru curățarea carosabilului”, au transmis atunci reprezentanții DRDP Brașov.
Citește și: Iarna a venit pe Transfăgărășan. Zăpada a depășit 10 centimetri, iar mai mulți șoferi au avut nevoie de ajutor
Ce trebuie să verifici înaintea unei deplasări la munte
Pe drumurile montane deschise circulației, pregătirea începe cu verificarea prognozei și a informațiilor rutiere pentru întregul traseu. Vremea din localitatea de plecare poate fi diferită de cea întâlnită la altitudine, unde temperaturile scăzute și precipitațiile pot schimba condițiile de deplasare.
Anvelopele de iarnă sunt obligatorii pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, indiferent de data din calendar. Obligația este prevăzută de articolul 102 alineatul (1) punctul 28 din OUG nr. 195/2002 și nu începe automat la 1 noiembrie.
Conform precizărilor Registrului Auto Român, marcajele care trebuie urmărite sunt M+S, M.S. sau M&S. Verificarea este necesară și pentru anvelopele comercializate sub denumirea „all season”, deoarece numele produsului nu înlocuiește marcajul de pe flanc.
Starea anvelopelor contează la fel de mult ca identificarea lor corectă. Înainte de montare trebuie urmărite uzura profilului și eventualele deteriorări, iar dacă există îndoieli asupra stării cauciucurilor, acestea trebuie evaluate de un specialist.
Poliția recomandă adaptarea vitezei la carosabil și păstrarea unei distanțe suficiente față de vehiculul din față. Pe zăpadă, gheață sau polei, distanța necesară opririi crește, astfel că manevrele trebuie făcute preventiv, fără frânări sau schimbări bruște de direcție.