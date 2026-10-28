Iarna a ajuns mai devreme pe Transfăgărășan. Peisaje albe la Bâlea Lac, înainte de noiembrie

Anterior acestei măsuri, echipele DRDP Brașov au intervenit cu utilaje de deszăpezire și materiale antiderapante. Într-un mesaj relatat pe 23 octombrie, reprezentanții direcției anunțau lucrări pentru îndepărtarea zăpezii depuse pe carosabil.

„A nins din nou pe Transfăgărășan. Intervenim în acest moment cu utilajele de deszăpezire și cu materiale antiderapante pentru curățarea carosabilului”, au transmis atunci reprezentanții DRDP Brașov.

Citește și: Iarna a venit pe Transfăgărășan. Zăpada a depășit 10 centimetri, iar mai mulți șoferi au avut nevoie de ajutor

Ce trebuie să verifici înaintea unei deplasări la munte

Pe drumurile montane deschise circulației, pregătirea începe cu verificarea prognozei și a informațiilor rutiere pentru întregul traseu. Vremea din localitatea de plecare poate fi diferită de cea întâlnită la altitudine, unde temperaturile scăzute și precipitațiile pot schimba condițiile de deplasare.

Anvelopele de iarnă sunt obligatorii pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, indiferent de data din calendar. Obligația este prevăzută de articolul 102 alineatul (1) punctul 28 din OUG nr. 195/2002 și nu începe automat la 1 noiembrie.

Conform precizărilor Registrului Auto Român, marcajele care trebuie urmărite sunt M+S, M.S. sau M&S. Verificarea este necesară și pentru anvelopele comercializate sub denumirea „all season”, deoarece numele produsului nu înlocuiește marcajul de pe flanc.

Starea anvelopelor contează la fel de mult ca identificarea lor corectă. Înainte de montare trebuie urmărite uzura profilului și eventualele deteriorări, iar dacă există îndoieli asupra stării cauciucurilor, acestea trebuie evaluate de un specialist.

Poliția recomandă adaptarea vitezei la carosabil și păstrarea unei distanțe suficiente față de vehiculul din față. Pe zăpadă, gheață sau polei, distanța necesară opririi crește, astfel că manevrele trebuie făcute preventiv, fără frânări sau schimbări bruște de direcție.