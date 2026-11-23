Antonino Flachi a prezentat cercetarea într-un material publicat pe platforma arXiv, care nu a trecut încă prin procesul de evaluare științifică inter pares. Sistemul construit de fizician oferă o metodă nouă de investigare a fenomenelor asociate găurilor negre, fără a fi nevoie de fluide, curenți sau echipamente experimentale complexe.

Cum a construit fizicianul o gaură neagră folosind porți logice

Găurile negre sunt printre cele mai dificil de studiat obiecte din Univers. Gravitația lor este atât de puternică încât nimic, nici măcar lumina, nu poate scăpa din interiorul orizontului de evenimente. Din acest motiv, telescoapele care observă radiația electromagnetică nu pot surprinde direct ceea ce se întâmplă dincolo de această limită.

Fizicienii pot însă reproduce în laborator anumite proprietăți matematice ale găurilor negre. Una dintre metode presupune folosirea sunetului și a fluidelor aflate în mișcare. Undele sonore care se deplasează printr-un fluid pot avea un comportament asemănător luminii care traversează spațiu-timpul curbat în apropierea unei găuri negre.

Dacă fluidul se deplasează spre interior cu o viteză mai mare decât cea cu care sunetul poate înainta în direcția opusă, undele sonore rămân captive. Ele nu mai pot ajunge în exterior, fiind antrenate de curent. Astfel apare ceea ce fizicienii numesc o gaură neagră acustică.

Antonino Flachi a găsit o modalitate de a reproduce acest fenomen fără să folosească apă, difuzoare sau alte componente specifice experimentelor acustice. Cercetătorul a înlocuit întregul sistem cu un circuit digital compact, construit din porți logice.

Acesta funcționează asemenea unui automat celular, un model de calcul în care o rețea de celule își modifică starea în funcție de reguli prestabilite și de informațiile din celulele învecinate. În experiment, fiecare celulă stochează informație sub forma unor biți, valorile binare 0 și 1 care stau la baza funcționării calculatoarelor.

Sistemul a gestionat aproximativ 604 milioane de biți. La fiecare impuls de ceas, porțile logice actualizau informațiile din celule conform unor reguli inspirate din dinamica fluidelor. În acest fel, cercetătorul a obținut echivalentul digital al unui curent care se deplasează spre interior și antrenează perturbațiile din jur.