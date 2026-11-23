Un fizician a construit o gaură neagră pe un cip. Experimentul a scos la iveală un fenomen neașteptat
Un fizician de la Universitatea Keio din Japonia a reușit să reproducă proprietățile unei găuri negre folosind un circuit digital alcătuit din porți logice și sute de milioane de biți. Experimentul a demonstrat că un astfel de sistem poate imita comportamentul unei găuri negre, inclusiv existența unui orizont de evenimente. Totuși, când cercetătorul a modificat un singur bit din interiorul acestuia, o parte din perturbarea produsă a reușit să iasă la exterior.
Rezultatul nu înseamnă că găurile negre reale permit materiei sau informației să scape dincolo de orizontul lor de evenimente. Experimentul arată însă că modelele artificiale folosite pentru studierea acestor obiecte cosmice pot avea proprietăți diferite, în funcție de regulile fizice care stau la baza lor.
Antonino Flachi a prezentat cercetarea într-un material publicat pe platforma arXiv, care nu a trecut încă prin procesul de evaluare științifică inter pares. Sistemul construit de fizician oferă o metodă nouă de investigare a fenomenelor asociate găurilor negre, fără a fi nevoie de fluide, curenți sau echipamente experimentale complexe.
Cum a construit fizicianul o gaură neagră folosind porți logice
Găurile negre sunt printre cele mai dificil de studiat obiecte din Univers. Gravitația lor este atât de puternică încât nimic, nici măcar lumina, nu poate scăpa din interiorul orizontului de evenimente. Din acest motiv, telescoapele care observă radiația electromagnetică nu pot surprinde direct ceea ce se întâmplă dincolo de această limită.
Fizicienii pot însă reproduce în laborator anumite proprietăți matematice ale găurilor negre. Una dintre metode presupune folosirea sunetului și a fluidelor aflate în mișcare. Undele sonore care se deplasează printr-un fluid pot avea un comportament asemănător luminii care traversează spațiu-timpul curbat în apropierea unei găuri negre.
Dacă fluidul se deplasează spre interior cu o viteză mai mare decât cea cu care sunetul poate înainta în direcția opusă, undele sonore rămân captive. Ele nu mai pot ajunge în exterior, fiind antrenate de curent. Astfel apare ceea ce fizicienii numesc o gaură neagră acustică.
Antonino Flachi a găsit o modalitate de a reproduce acest fenomen fără să folosească apă, difuzoare sau alte componente specifice experimentelor acustice. Cercetătorul a înlocuit întregul sistem cu un circuit digital compact, construit din porți logice.
Acesta funcționează asemenea unui automat celular, un model de calcul în care o rețea de celule își modifică starea în funcție de reguli prestabilite și de informațiile din celulele învecinate. În experiment, fiecare celulă stochează informație sub forma unor biți, valorile binare 0 și 1 care stau la baza funcționării calculatoarelor.
Sistemul a gestionat aproximativ 604 milioane de biți. La fiecare impuls de ceas, porțile logice actualizau informațiile din celule conform unor reguli inspirate din dinamica fluidelor. În acest fel, cercetătorul a obținut echivalentul digital al unui curent care se deplasează spre interior și antrenează perturbațiile din jur.
Ce este orizontul de evenimente și cum a fost testat sistemul
Elementul central al experimentului este orizontul de evenimente, limita dincolo de care o gaură neagră nu mai permite evadarea luminii. În circuitul construit de Flachi, această limită nu este o structură fizică, ci o proprietate care rezultă din starea și regulile de funcționare ale rețelei digitale.
Cercetătorul descrie sistemul drept o gaură neagră acustică digitală. Orizontul apare într-o rețea de cuvinte binare pe 32 de biți, de-a lungul unei curbe închise în care fluxul simulat transportă perturbațiile spre interior cu aceeași viteză cu care acestea s-ar putea propaga spre exterior.
Un avantaj important al metodei este controlul asupra condițiilor experimentale. Spre deosebire de fluidele reale, al căror comportament poate fi dificil de anticipat și reprodus, regulile unui circuit digital sunt definite cu precizie. Astfel, experimentul poate fi repetat în condiții identice, până la nivelul fiecărui bit.
Pentru a verifica funcționarea modelului, Flachi a analizat cinci caracteristici: stabilitatea orizontului de evenimente, structura acestuia, propagarea perturbațiilor prin sistem, comportamentul circuitului după o perturbare și fenomenul numit superradiație.
Superradiația este un proces prin care undele pot câștiga energie de la o gaură neagră aflată în rotație. Fenomenul este asociat unor proprietăți specifice ale găurilor negre și poate fi reprodus în anumite modele analogice.
Rezultatele au fost în concordanță cu predicțiile matematice. Orizontul de evenimente digital și-a păstrat stabilitatea timp de trei ore, iar circuitul a demonstrat atât fenomenul de superradiație, cât și comportamentul cunoscut sub numele de ringdown. Acesta din urmă descrie oscilațiile produse după ce o gaură neagră este perturbată, până când sistemul revine la o stare stabilă.
Un singur bit modificat a făcut ca gaura neagră digitală să piardă informație
După ce a confirmat funcționarea sistemului, Antonino Flachi a decis să testeze ce se întâmplă dacă modifică o singură informație din interiorul orizontului de evenimente. A schimbat valoarea unui singur bit dintre cele aproximativ 604 milioane stocate în circuit.
Efectul a fost neașteptat. Modificarea a produs o perturbație acustică, iar o mică parte din aceasta a reușit să ajungă în exteriorul orizontului. Cea mai mare parte a semnalului a rămas captivă în interior, conform comportamentului anticipat, însă anumite unde cu lungimi de undă scurte au reușit să depășească limita.
Explicația ține de viteza de propagare a diferitelor perturbații în sistemul digital. Undele scurte se puteau deplasa mai repede decât viteza efectivă a sunetului în circuit. Prin urmare, orizontul de evenimente nu a funcționat ca o barieră absolută pentru toate tipurile de semnale.
Flachi a observat și că poziția modificării influența cantitatea de perturbație care ajungea la exterior. Cu cât bitul era schimbat mai adânc în interiorul orizontului, cu atât mai puțin din semnal reușea să scape. Reducerea avea un caracter exponențial în raport cu distanța față de limita sistemului.
Fenomenul arată că un orizont de evenimente artificial nu se comportă neapărat la fel în toate condițiile. Proprietățile sale depind de regulile fizice și matematice ale mediului în care este construit. În cazul experimentului japonez, structura digitală permite observarea unor efecte care nu ar putea fi reproduse în același mod într-o gaură neagră reală.
Ce înseamnă experimentul pentru cercetarea găurilor negre
Rezultatul nu demonstrează că găurile negre din Univers au orizonturi de evenimente prin care pot scăpa perturbații sau informații. Relativitatea generală descrie orizontul unei găuri negre reale ca pe o limită dincolo de care nimic nu poate ajunge în exterior. Experimentul lui Flachi arată însă că modelele analogice pot avea comportamente suplimentare, influențate de modul în care sunt construite.
Importanța cercetării constă tocmai în posibilitatea de a modifica regulile sistemului și de a observa ce se întâmplă. Circuitul digital oferă un mediu în care fiecare parametru poate fi controlat, iar rezultatele pot fi reproduse cu un nivel ridicat de precizie.
Această abordare le-ar putea permite fizicienilor să testeze mai multe scenarii privind comportamentul orizonturilor de evenimente și propagarea perturbațiilor în condiții diferite. În loc să se bazeze exclusiv pe observații astronomice sau pe modele matematice, cercetătorii pot construi sisteme experimentale în care anumite proprietăți ale găurilor negre sunt imitate și analizate separat.
Flachi consideră că circuitele digitale reprezintă o categorie flexibilă de modele gravitaționale analogice. Posibilitatea de a reconfigura regulile de funcționare le transformă într-un instrument pentru explorarea unor situații în care comportamentul unui orizont de evenimente se modifică ușor față de predicțiile obișnuite.