Ochelarii cu AI ar putea fi folosiți pentru copiat la Bacalaureat. Avertismentul ministrului Educației și regulile deja existente
Ochelarii inteligenți care pot afișa informații direct în câmpul vizual al purtătorului ridică noi probleme pentru supravegherea examenelor școlare. Dispozitivele au început să integreze ecrane discrete, asistenți AI și comenzi vocale, ceea ce le-ar putea transforma într-un instrument dificil de detectat în sălile de examen.
Ministrul Educației și Cercetării, Sorin Costreie, a atras atenția asupra acestui risc într-o intervenție la TVR, în emisiunea „Culoarele Puterii”. Oficialul a vorbit despre posibilitatea ca elevii să folosească ochelari cu aspect obișnuit pentru a solicita informații și a primi răspunsuri fără să scoată telefonul din buzunar.
Întrebat cât de sigură poate fi supravegherea în fața unor asemenea tehnologii, ministrul a răspuns: „Nu cred că putem fi 100% siguri nicăieri”. Declarația readuce în discuție limitele metodelor clasice de verificare, într-un moment în care dispozitivele inteligente devin tot mai greu de diferențiat de accesoriile obișnuite.
Cum pot ochelarii inteligenți să afișeze răspunsuri cu ajutorul AI
Tehnologia despre care vorbește ministrul nu este una ipotetică. Există deja produse comerciale care pot afișa informații în fața ochilor, pot interpreta comenzi vocale și pot interacționa cu asistenți bazați pe inteligență artificială.
Un exemplu este Meta Ray-Ban Display, un model care integrează un ecran color de mici dimensiuni în lentila dreaptă. Acesta poate afișa mesaje, traduceri, indicații de navigație și răspunsuri furnizate de asistentul Meta AI. Utilizatorul poate interacționa cu dispozitivul prin voce, atingere sau gesturi, inclusiv cu ajutorul unei brățări dedicate incluse în pachet.
Pentru anumite funcții, ochelarii trebuie conectați la un telefon compatibil și utilizați împreună cu aplicația Meta AI și un cont asociat. Funcțiile care presupun accesarea serviciilor online, inclusiv unele dintre cele bazate pe AI, necesită conexiune la internet. Prin urmare, capacitățile dispozitivului depind și de echipamentele și serviciile cu care este conectat.
O altă categorie este reprezentată de ochelarii care proiectează ecrane virtuale, precum Xreal Aura. Aceștia sunt concepuți pentru aplicații, productivitate și divertisment și folosesc un dispozitiv extern conectat prin cablu. Nu toate modelele de ochelari inteligenți funcționează în același mod, iar diferențele de construcție și conectivitate sunt importante atunci când este evaluat riscul folosirii lor la examene.
Ce reguli interzic deja dispozitivele electronice la Bacalaureat
Pentru Bacalaureatul din 2027 există deja prevederi care vizează utilizarea dispozitivelor electronice în sălile de examen. Potrivit Ordinului nr. 5.211/2026, candidații nu pot avea asupra lor telefoane mobile, căști audio sau dispozitive conectate de tip IoT.
Interdicția include și alte mijloace electronice de calcul sau comunicare care permit accesul la internet și care ar putea fi folosite pentru rezolvarea subiectelor ori pentru comunicarea cu persoane din exteriorul sălii. În această categorie pot intra și dispozitivele inteligente care oferă funcții de afișare a informațiilor sau de accesare a unor servicii online.
Regulamentul nu se limitează la folosirea efectivă a acestor echipamente. Încălcarea interdicției poate duce la eliminarea candidatului chiar dacă obiectul respectiv nu a fost utilizat în timpul probei.
Consecințele sunt importante: elevii eliminați pentru asemenea abateri nu mai pot participa la probele următoare și nu se pot înscrie la următoarele două sesiuni obișnuite ale examenului național de Bacalaureat.
Cum sunt verificați elevii înainte și în timpul probelor scrise
Procedura de organizare a examenului prevede măsuri menite să împiedice introducerea dispozitivelor interzise în sălile de examen. Înaintea începerii probelor, asistenții trebuie să le prezinte candidaților regulile și să le solicite predarea obiectelor care nu sunt permise.
Supravegherea nu se bazează însă exclusiv pe verificările efectuate la intrare. Ordinul prevede înregistrarea audio-video a activității din sălile de examen, precum și verificarea prin sondaj a înregistrărilor după desfășurarea probelor scrise.
Dacă sunt semnalate nereguli sau apar sesizări privind posibile abateri, verificările pot fi extinse la toate sălile din centrul de examen respectiv. Aceste măsuri sunt importante în contextul apariției unor dispozitive care pot fi folosite fără gesturi evidente sau fără ca elevul să privească un ecran de telefon.
Totuși, existența unor reguli generale privind dispozitivele electronice nu înseamnă că ministerul a introdus deja o procedură specială de verificare pentru ochelarii cu AI. Nici intervenția lui Sorin Costreie la TVR nu anunță o modificare distinctă a regulamentului pentru asemenea produse.
Ce planuri are Ministerul Educației în privința noilor tehnologii
Pe lângă avertismentul referitor la ochelarii inteligenți, Sorin Costreie a vorbit despre înființarea unei echipe de transformare digitală în cadrul Ministerului Educației și Cercetării. Printre domeniile de interes menționate se numără inteligența artificială, robotica și tehnologia informației.
Discuția are loc într-un context în care instrumentele digitale evoluează mai repede decât metodele tradiționale de supraveghere. Dacă până acum atenția era concentrată în principal asupra telefoanelor, căștilor și dispozitivelor electronice vizibile, ochelarii inteligenți introduc o problemă diferită: unele funcții pot fi accesate prin comenzi vocale, iar informațiile pot apărea direct în câmpul vizual.
Deocamdată, nu a fost prezentat un caz confirmat de fraudă la un examen din România în care să fi fost folosiți asemenea ochelari. Nici nu a fost anunțat un regulament nou dedicat exclusiv acestei categorii de produse.
Pentru Bacalaureatul din 2027, cadrul de organizare include deja interdicții suficient de largi pentru a acoperi dispozitivele electronice care ar putea facilita comunicarea sau accesul la informații în timpul probelor. Rămâne însă de văzut dacă evoluția tehnologiei va determina ministerul să introducă și proceduri suplimentare de identificare a acestor echipamente.