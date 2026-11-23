Întrebat cât de sigură poate fi supravegherea în fața unor asemenea tehnologii, ministrul a răspuns: „Nu cred că putem fi 100% siguri nicăieri”. Declarația readuce în discuție limitele metodelor clasice de verificare, într-un moment în care dispozitivele inteligente devin tot mai greu de diferențiat de accesoriile obișnuite.

Cum pot ochelarii inteligenți să afișeze răspunsuri cu ajutorul AI

Tehnologia despre care vorbește ministrul nu este una ipotetică. Există deja produse comerciale care pot afișa informații în fața ochilor, pot interpreta comenzi vocale și pot interacționa cu asistenți bazați pe inteligență artificială.

Un exemplu este Meta Ray-Ban Display, un model care integrează un ecran color de mici dimensiuni în lentila dreaptă. Acesta poate afișa mesaje, traduceri, indicații de navigație și răspunsuri furnizate de asistentul Meta AI. Utilizatorul poate interacționa cu dispozitivul prin voce, atingere sau gesturi, inclusiv cu ajutorul unei brățări dedicate incluse în pachet.

Pentru anumite funcții, ochelarii trebuie conectați la un telefon compatibil și utilizați împreună cu aplicația Meta AI și un cont asociat. Funcțiile care presupun accesarea serviciilor online, inclusiv unele dintre cele bazate pe AI, necesită conexiune la internet. Prin urmare, capacitățile dispozitivului depind și de echipamentele și serviciile cu care este conectat.

O altă categorie este reprezentată de ochelarii care proiectează ecrane virtuale, precum Xreal Aura. Aceștia sunt concepuți pentru aplicații, productivitate și divertisment și folosesc un dispozitiv extern conectat prin cablu. Nu toate modelele de ochelari inteligenți funcționează în același mod, iar diferențele de construcție și conectivitate sunt importante atunci când este evaluat riscul folosirii lor la examene.

Ce reguli interzic deja dispozitivele electronice la Bacalaureat

Pentru Bacalaureatul din 2027 există deja prevederi care vizează utilizarea dispozitivelor electronice în sălile de examen. Potrivit Ordinului nr. 5.211/2026, candidații nu pot avea asupra lor telefoane mobile, căști audio sau dispozitive conectate de tip IoT.

Interdicția include și alte mijloace electronice de calcul sau comunicare care permit accesul la internet și care ar putea fi folosite pentru rezolvarea subiectelor ori pentru comunicarea cu persoane din exteriorul sălii. În această categorie pot intra și dispozitivele inteligente care oferă funcții de afișare a informațiilor sau de accesare a unor servicii online.