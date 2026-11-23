ChatGPT a ajuns pe o consolă Nintendo veche de 35 de ani. Cum a reușit un dezvoltator să ruleze inteligență artificială pe Super Nintendo din 1990
Cine ar fi crezut că o consolă Nintendo lansată înainte de apariția internetului modern ar putea purta conversații cu utilizatorii folosind inteligența artificială? Un dezvoltator pasionat de tehnologie retro a reușit să aducă un chatbot inspirat de ChatGPT pe Super Nintendo Entertainment System (SNES), consola lansată în Japonia în 1990. Experimentul demonstrează că, prin optimizări ingenioase, chiar și hardware-ul vechi de peste trei decenii poate executa versiuni extrem de mici ale unor tehnologii AI moderne.
Potrivit publicației internaționale Tom’s Hardware, proiectul a fost realizat de Benj Edwards, jurnalist specializat în istoria calculatoarelor și creatorul platformei Vintage Computing. Acesta a dezvoltat o versiune neoficială numită „ChatGPT for SNES”, care utilizează un model lingvistic cu aproximativ 2,2 milioane de parametri. Pentru a-l face să funcționeze, Edwards a apelat la un procesor suplimentar din cartușele unor jocuri Nintendo, cunoscut drept Super FX 2.
Un procesor de numai 21 MHz face posibil experimentul
Super Nintendo nu a fost proiectată pentru inteligență artificială. Consola utiliza un procesor principal Ricoh 5A22, de 16 biți, care funcționa la o frecvență de aproximativ 2,68 MHz. Prin comparație, procesoarele moderne ating frecvențe de ordinul gigahertzilor și pot executa incomparabil mai multe operațiuni.
Soluția a venit de la Super FX 2, un coprocesor dezvoltat inițial pentru îmbunătățirea graficii anumitor jocuri. Cipul utilizează o arhitectură RISC și funcționează la aproximativ 21,47 MHz. Tehnologia a fost folosită în titluri precum Super Mario World 2: Yoshi’s Island și versiunea pentru SNES a jocului Doom.
Edwards a adaptat acest hardware pentru a executa operațiunile necesare unui model lingvistic. În loc să accelereze grafica unui joc, procesorul este utilizat pentru generarea răspunsurilor chatbotului. Modelul produce text treptat, câte un cuvânt, într-un ritm mult mai lent decât serviciile AI moderne.
Chatbotul folosește un model inspirat de gpt-oss-120b, sistemul cu ponderi deschise dezvoltat de OpenAI. Conversațiile utilizate la antrenare au fost generate cu ajutorul acestui model, iar aplicația a fost programată folosind agenți AI. Proiectul nu reprezintă însă o versiune oficială ChatGPT și nu este afiliat cu OpenAI sau Nintendo.
Experimentul amintește de alte întâlniri neașteptate dintre tehnologia veche și AI. Pe Playtech am relatat anterior despre ChatGPT, care a fost învins la șah de o consolă Atari din 1977, demonstrând că hardware-ul retro poate avea încă surprize.
Chatbotul poate răspunde la întrebări, dar face și greșeli amuzante
Modelul AI integrat în Super Nintendo are aproximativ 2,2 milioane de parametri, o dimensiune minusculă față de cea a modelelor utilizate de serviciile moderne de inteligență artificială. Creatorul recunoaște că aplicația are limite serioase, inclusiv o bază de cunoștințe redusă și dificultăți în formularea unor răspunsuri coerente.
Chatbotul cunoaște aproximativ 8.000 de cuvinte și poate produce răspunsuri ciudate sau complet greșite. Cu toate acestea, faptul că generează text direct pe o consolă din 1990 reprezintă o realizare tehnică remarcabilă. Scopul experimentului nu este înlocuirea ChatGPT, ci demonstrarea posibilității de a executa un model lingvistic pe hardware extrem de limitat.
Edwards a pregătit și o versiune îmbunătățită, care include informații extrase din aproximativ 150.000 de articole ale enciclopediei Simple English Wikipedia. Această variantă poate consulta datele stocate local și include inclusiv o funcție de calculator, fiind mai utilă pentru întrebările factuale.
Diferența dintre cele două versiuni se vede și în dimensiunea fișierelor încărcate în emulator. Varianta simplă necesită aproximativ 4 MB, în timp ce versiunea cu informațiile Wikipedia ajunge la aproximativ 19 MB.
Experimentele de acest fel devin tot mai frecvente. Recent, inteligența artificială a fost utilizată inclusiv pentru modificarea consolelor Nintendo Switch 2 și PlayStation 5, arătând că agenții AI pot contribui la proiecte software neobișnuite.
Cum poți testa ChatGPT pe Super Nintendo, inclusiv direct din browser
Partea interesantă este că experimentul nu se limitează la o demonstrație video. Benj Edwards a pus proiectul la dispoziția publicului, iar chatbotul poate fi testat gratuit printr-un emulator SNES care rulează direct în browser.
După încărcarea paginii, selectează versiunea dorită, apasă Enter pentru a porni aplicația și introdu întrebările folosind tastatura calculatorului. Nu este necesar un controller separat, iar emulatorul reproduce inclusiv sunetele caracteristice consolei.
Pentru cei care dețin o consolă Super Nintendo originală, proiectul poate fi instalat prin intermediul unui cartuș special de tip flashcart, compatibil cu Super FX. Versiunea extinsă necesită și suport MSU-1 pentru accesarea informațiilor suplimentare.
Deși utilitatea practică a chatbotului este limitată, experimentul demonstrează cât de mult contează optimizarea software-ului. O consolă cu o putere de procesare infimă comparativ cu un calculator actual poate executa un model lingvistic real, fără conexiune la serverele unui serviciu AI.
Într-o perioadă în care companiile investesc miliarde de dolari în infrastructură pentru inteligență artificială, proiectul lui Benj Edwards oferă o perspectivă diferită: AI nu trebuie să însemne întotdeauna centre de date uriașe. Desigur, performanțele sunt incomparabile, dar faptul că un Super Nintendo poate genera răspunsuri folosind un model AI este, în sine, o demonstrație spectaculoasă.