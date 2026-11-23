Un procesor de numai 21 MHz face posibil experimentul

Super Nintendo nu a fost proiectată pentru inteligență artificială. Consola utiliza un procesor principal Ricoh 5A22, de 16 biți, care funcționa la o frecvență de aproximativ 2,68 MHz. Prin comparație, procesoarele moderne ating frecvențe de ordinul gigahertzilor și pot executa incomparabil mai multe operațiuni.

Soluția a venit de la Super FX 2, un coprocesor dezvoltat inițial pentru îmbunătățirea graficii anumitor jocuri. Cipul utilizează o arhitectură RISC și funcționează la aproximativ 21,47 MHz. Tehnologia a fost folosită în titluri precum Super Mario World 2: Yoshi’s Island și versiunea pentru SNES a jocului Doom.

Edwards a adaptat acest hardware pentru a executa operațiunile necesare unui model lingvistic. În loc să accelereze grafica unui joc, procesorul este utilizat pentru generarea răspunsurilor chatbotului. Modelul produce text treptat, câte un cuvânt, într-un ritm mult mai lent decât serviciile AI moderne.

Chatbotul folosește un model inspirat de gpt-oss-120b, sistemul cu ponderi deschise dezvoltat de OpenAI. Conversațiile utilizate la antrenare au fost generate cu ajutorul acestui model, iar aplicația a fost programată folosind agenți AI. Proiectul nu reprezintă însă o versiune oficială ChatGPT și nu este afiliat cu OpenAI sau Nintendo.

Experimentul amintește de alte întâlniri neașteptate dintre tehnologia veche și AI. Pe Playtech am relatat anterior despre ChatGPT, care a fost învins la șah de o consolă Atari din 1977, demonstrând că hardware-ul retro poate avea încă surprize.

Chatbotul poate răspunde la întrebări, dar face și greșeli amuzante

Modelul AI integrat în Super Nintendo are aproximativ 2,2 milioane de parametri, o dimensiune minusculă față de cea a modelelor utilizate de serviciile moderne de inteligență artificială. Creatorul recunoaște că aplicația are limite serioase, inclusiv o bază de cunoștințe redusă și dificultăți în formularea unor răspunsuri coerente.

Chatbotul cunoaște aproximativ 8.000 de cuvinte și poate produce răspunsuri ciudate sau complet greșite. Cu toate acestea, faptul că generează text direct pe o consolă din 1990 reprezintă o realizare tehnică remarcabilă. Scopul experimentului nu este înlocuirea ChatGPT, ci demonstrarea posibilității de a executa un model lingvistic pe hardware extrem de limitat.