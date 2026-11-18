Accesul la infrastructuri de calcul de înaltă performanță ar putea deveni mai simplu pentru cercetători, dezvoltatori și instituții academice. NVIDIA a prezentat o soluție care permite realizarea unor experimente științifice complexe și rularea unor modele avansate de inteligență artificială direct pe birou, reducând dependența de centrele de date.

În cadrul conferinței Supercomputing 2026 (SC26), desfășurată în această săptămână la Chicago, NVIDIA a anunțat lansarea DGX Spark HPC Developer Kit, un sistem modular care reunește patru computere DGX Spark într-o singură infrastructură de calcul.

NVIDIA DGX Spark HPC Developer Kit vine cu 512 GB de memorie și 16 TB de stocare

Noua soluție se bazează pe supercomputerul personal NVIDIA DGX Spark, lansat în octombrie 2025 și echipat cu supercipul GB10 Grace Blackwell.

Cele patru unități sunt conectate într-o configurație de tip inel prin intermediul tehnologiei de rețea NVIDIA ConnectX-7, fără să fie necesară achiziționarea unui switch de rețea separat.

În configurația completă, sistemul oferă 512 GB de memorie cumulată și 16 TB de stocare NVMe. Utilizarea formatului de cuantizare NVFP4 permite rularea locală a unor modele de inteligență artificială cu până la 700 de miliarde de parametri, printre care DeepSeek V4.1.

Principalul avantaj al acestei abordări este reducerea timpului de așteptare pentru accesarea infrastructurilor de calcul partajate. Cercetătorii își pot dezvolta și testa aplicațiile local, rezervând resursele supercomputerelor convenționale pentru simulările de mare amploare.

Totodată, rularea locală permite păstrarea datelor confidențiale, a rezultatelor nepublicate și a informațiilor proprietare în cadrul organizațiilor care le utilizează.

Inteligența artificială ar putea accelera descoperirile științifice

NVIDIA pregătește și un ghid de instalare și configurare pentru NVIDIA HPC SDK, un pachet de instrumente software care include compilatoare accelerate prin GPU pentru limbajele C, C++ și Fortran, biblioteci și instrumente de comunicare între nodurile de calcul.

Printre aplicațiile deja validate pe platforma DGX Spark se numără LAMMPS pentru simularea materialelor, NAMD și GROMACS pentru dinamica moleculară, OpenFOAM pentru dinamica fluidelor și WRF pentru modelarea fenomenelor meteorologice.

Cercetătorii pot utiliza, de asemenea, agenți AI pentru pregătirea datelor necesare simulărilor, lansarea experimentelor și sintetizarea rezultatelor, urmând ca specialiștii să valideze concluziile.

O altă utilizare posibilă este antrenarea unor modele AI care aproximează simulările convenționale, reducând timpul necesar pentru optimizarea unor componente industriale, precum aripile aeronavelor.

Tendința de a muta procesarea inteligenței artificiale din cloud direct pe computerele utilizatorilor câștigă astfel teren inclusiv în mediul academic.

Cercetătorii au obținut deja rezultate de până la 15 ori mai repede

NVIDIA a prezentat și câteva exemple concrete de utilizare a platformei DGX Spark în cercetarea științifică.

Compania Kvantify a raportat realizarea unor simulări ale circuitelor de chimie cuantică de până la 70 de qubiți și 975 de porți cuantice, folosind o singură unitate DGX Spark. Experimentele au vizat inclusiv calcule asociate structurii energetice a penicilinei.

La Universitatea California din Berkeley, cercetătorii din cadrul Rubin Lab utilizează modelul NVIDIA Evo 2 pentru a prezice caracteristicile bacteriilor pornind de la secvențele genomice. Potrivit NVIDIA, eliminarea timpilor de așteptare pentru accesarea infrastructurii partajate a permis obținerea rezultatelor de 15 ori mai repede.

Tot la Berkeley, echipa Hartwig Group a reușit să ajusteze prin tehnica LoRA un model AI din clasa celor cu 120 de miliarde de parametri, folosind un singur dispozitiv DGX Spark și cuantizarea NVFP4.

Alte aplicații vizează analiza imaginilor satelitare și predicția structurilor moleculare pentru dezvoltarea de noi medicamente.

Când este disponibil noul sistem NVIDIA

NVIDIA DGX Spark HPC Developer Kit este deja disponibil comercial, componentele putând fi achiziționate prin NVIDIA Marketplace și prin intermediul partenerilor companiei, printre care Acer, ASUS, Dell Technologies, Gigabyte, H3C, HP, Lenovo, MSI și xFusion.

Producătorii de hardware investesc tot mai mult în această categorie de echipamente. Un exemplu este ASUS ExpertCenter Pro ET900N G3, un sistem capabil să ruleze modele AI cu până la un trilion de parametri.

NVIDIA nu a comunicat în cadrul acestui anunț un preț pentru configurația completă cu patru unități. Noua soluție nu își propune să înlocuiască supercomputerele convenționale, ci să ofere cercetătorilor mai multă autonomie în etapele de dezvoltare, experimentare și testare.