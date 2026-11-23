Ce spune Sorin Costreie despre salariile profesorilor în 2027. „Nu sunt foarte optimist”
Ministrul Educației și Cercetării, Sorin Costreie, nu promite creșteri salariale pentru profesori în 2027 și spune că așteaptă prezentarea situației financiare de către ministrul Finanțelor. Oficialul a declarat duminică seară, la TVR Info, că plata salariilor și asigurarea banilor pentru utilități reprezintă prioritățile de bază ale ministerului, în contextul dificultăților bugetare.
Ce le transmite ministrul profesorilor despre creșterile salariale
Sorin Costreie a fost întrebat, în emisiunea „Culoarele puterii”, ce perspective există pentru majorarea salariilor, în condițiile pregătirii unei noi rectificări bugetare și a bugetului pentru anul viitor. Ministrul a răspuns că nu poate prezenta încă o estimare concretă.
„Ce pot să le spun la creșteri, care ar trebui să fie? Nu sunt foarte optimist, dar încă nu vă pot spune nimic, pentru că abia la următoarea ședință de Guvern, colegul nostru, ministrul de Finanțe, ne va prezenta starea națiunii, să spun așa. Deci o radiografie financiară. Atunci noi ne vom putea configura mai bine și cererile”, a spus Costreie.
Ministrul nu a indicat un procent de creștere sau un calendar pentru eventualele majorări. Cererile ministerului urmează să fie conturate în funcție de situația financiară prezentată în Guvern.
Discuția despre salarii are loc înaintea celei de-a doua rectificări bugetare din 2026. Aceasta trebuie să acopere necesarul pentru finalul anului, în timp ce negocierile pentru bugetul pe 2027 vor stabili resursele disponibile pentru anul următor.
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Plata salariilor și utilitățile, prioritățile de bază
Sorin Costreie a descris situația financiară drept una dificilă și a spus că asigurarea veniturilor angajaților reprezintă limita peste care nu poate trece. El a invocat existența unor riscuri financiare în anumite zone.
„Pentru mine există o linie roșie, și anume ca oamenii din sistem, profesorii și tot personalul, să își primească salariile. Suntem într-o situație foarte dificilă și există și acest risc”, a declarat ministrul.
Solicitat să explice, Costreie a precizat că nu se referă neapărat la profesori. A folosit formulările „casele copiilor” și „casele elevilor”, iar când moderatoarea a întrebat dacă vorbește despre centrele de plasament, a confirmat.
Centrele de plasament nu se află însă în administrarea și finanțarea Ministerului Educației. Declarația nu a identificat o unitate de învățământ în care plata salariilor profesorilor ar fi fost suspendată.
O altă prioritate este acoperirea facturilor necesare funcționării școlilor.
„Gândiți-vă, într-o școală, dacă nu are căldură, nu poate să învețe. Ăsta-i basic-ul”, a afirmat Costreie.
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Ministerul a cerut fonduri înaintea noii rectificări
Întrebat ce sume ar putea primi Educația la următoarea rectificare, ministrul a răspuns că nu știe încă. El a precizat că instituția a formulat cereri pentru acoperirea unor necesități.
„Nu știm. Asta vom vedea”, a spus Costreie. Ministrul a adăugat că ministerul „în mare parte stă bine”, dar că urmărește asigurarea fondurilor în zonele unde pot apărea dificultăți.
Rectificarea ar urma să privească luna decembrie și, posibil, începutul anului viitor, dacă bugetul pe 2027 nu va fi adoptat la timp. Costreie nu a prezentat o sumă finală alocată instituției pe care o conduce.
În privința organizării ministerului, oficialul a explicat că deciziile cu impact bugetar rămân în responsabilitatea sa. Sorin Ionescu gestionează învățământul preuniversitar, iar cei doi miniștri se coordonează în privința măsurilor care implică finanțare.
Costreie cere bani pentru formarea profesorilor
Pentru bugetul pe 2027, ministrul vrea alocări consistente destinate pregătirii cadrelor didactice. Prioritățile menționate includ competențele digitale și folosirea inteligenței artificiale în educație.
„Marea discuție cred că ar trebui să fie pe cum proiectăm noul buget pentru 2027. Și aici cerința mea este să fie fonduri suficiente pentru această formare a profesorilor, că altfel nu se mai poate”, a declarat acesta.
Costreie a invocat și alte surse de finanțare, dacă banii de la bugetul de stat nu vor fi suficienți. Printre variante se află fondurile europene și o posibilă campanie privată.
„Putem să facem o campanie privată în care să se înțeleagă, știți, un leu pentru Ateneu, cum a fost, un leu pentru educație”, a spus ministrul.
El nu a prezentat detalii despre organizarea unei asemenea campanii.