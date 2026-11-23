„Ce pot să le spun la creșteri, care ar trebui să fie? Nu sunt foarte optimist, dar încă nu vă pot spune nimic, pentru că abia la următoarea ședință de Guvern, colegul nostru, ministrul de Finanțe, ne va prezenta starea națiunii, să spun așa. Deci o radiografie financiară. Atunci noi ne vom putea configura mai bine și cererile”, a spus Costreie.

Ministrul nu a indicat un procent de creștere sau un calendar pentru eventualele majorări. Cererile ministerului urmează să fie conturate în funcție de situația financiară prezentată în Guvern.

Discuția despre salarii are loc înaintea celei de-a doua rectificări bugetare din 2026. Aceasta trebuie să acopere necesarul pentru finalul anului, în timp ce negocierile pentru bugetul pe 2027 vor stabili resursele disponibile pentru anul următor.

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Plata salariilor și utilitățile, prioritățile de bază

Sorin Costreie a descris situația financiară drept una dificilă și a spus că asigurarea veniturilor angajaților reprezintă limita peste care nu poate trece. El a invocat existența unor riscuri financiare în anumite zone.

„Pentru mine există o linie roșie, și anume ca oamenii din sistem, profesorii și tot personalul, să își primească salariile. Suntem într-o situație foarte dificilă și există și acest risc”, a declarat ministrul.

Solicitat să explice, Costreie a precizat că nu se referă neapărat la profesori. A folosit formulările „casele copiilor” și „casele elevilor”, iar când moderatoarea a întrebat dacă vorbește despre centrele de plasament, a confirmat.

Centrele de plasament nu se află însă în administrarea și finanțarea Ministerului Educației. Declarația nu a identificat o unitate de învățământ în care plata salariilor profesorilor ar fi fost suspendată.

O altă prioritate este acoperirea facturilor necesare funcționării școlilor.