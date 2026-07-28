O gaură neagră uriașă pare că „gătește” o galaxie din Universul timpuriu. Descoperirea explică un mister vechi al astronomilor
Astronomii au descoperit un fenomen spectaculos într-o regiune îndepărtată a Universului, unde o gaură neagră supermasivă pare să împiedice nașterea unor noi stele într-o galaxie supranumită „cartoful roșu” (Red Potato). Observațiile realizate cu telescopul spațial cu raze X Chandra sugerează că jeturile emise de gaura neagră încălzesc gazul din jurul galaxiei, blocând procesul normal de formare stelară.
Galaxia, cunoscută oficial sub numele MQN01 J004131.9-493704, se află la aproximativ 11,7 miliarde de ani-lumină de Pământ. Lumina observată astăzi a plecat spre noi când Universul avea doar aproximativ două miliarde de ani, oferind cercetătorilor o fereastră rară către începuturile evoluției galaxiilor, scrie revista Space.
De ce „cartoful roșu” i-a surprins pe astronomi
Galaxia a fost identificată inițial cu ajutorul Telescopului Spațial James Webb (JWST), iar aspectul său neobișnuit, asemănător unui cartof, i-a adus porecla care a devenit rapid populară în comunitatea științifică.
Ceea ce i-a intrigat însă pe cercetători nu a fost doar forma galaxiei. În jurul acesteia există cantități mari de gaz rece și dens, materia primă din care, în mod normal, se nasc stelele. Cu toate acestea, observațiile arătau că galaxia produce mult mai puține stele decât ar fi fost de așteptat.
Această contradicție i-a determinat pe astronomi să caute explicații suplimentare, iar răspunsul pare să fi venit din observațiile efectuate în domeniul razelor X.
Un jet emis de o gaură neagră ar putea opri formarea stelelor
Folosind observatorul spațial Chandra, echipa de cercetare a identificat un jet energetic provenit de la o gaură neagră supermasivă aflată într-o galaxie vecină. Potrivit analizei, acest jet lovește norul de gaz din jurul „cartofului roșu”, agitând și încălzind materialul din care ar trebui să apară noi stele.
În loc să se răcească și să se condenseze sub acțiunea gravitației, gazul rămâne turbulent și prea fierbinte pentru a forma obiecte stelare.
Cercetătorii compară fenomenul cu un vas pus pe foc. În loc ca ingredientele să se așeze și să permită apariția stelelor, energia injectată permanent de gaura neagră menține gazul într-o stare agitată. Din acest motiv, echipa de cercetare spune că ar putea exista „un bucătar în această bucătărie cosmică”.
Gaura neagră se află într-o altă galaxie
Unul dintre cele mai interesante aspecte ale descoperirii este faptul că gaura neagră nu se află în interiorul galaxiei afectate.
Ea este localizată într-o galaxie situată la aproximativ 200.000 de ani-lumină de „cartoful roșu”. În mod paradoxal, propria sa galaxie formează stele într-un ritm intens, iar alte galaxii din aceeași regiune a Universului par să evolueze normal.
Acest lucru sugerează că influența jetului este direcționată în mod special către galaxia vecină, unde modifică proprietățile gazului și încetinește acumularea de material necesar apariției unor noi generații de stele.
Descoperirea poate schimba modul în care înțelegem evoluția galaxiilor
Rezultatele studiului oferă indicii importante despre felul în care galaxiile pot influența dezvoltarea vecinelor lor în Universul timpuriu. Până acum, astfel de interacțiuni au fost studiate mai ales în interiorul unei singure galaxii, însă noile observații arată că efectele produse de o gaură neagră supermasivă se pot extinde și asupra altor galaxii aflate în apropiere.
Astronomii consideră că acest mecanism ar putea explica de ce unele galaxii încetează să mai formeze stele, chiar dacă dispun de cantități suficiente de gaz rece. În plus, cercetarea oferă noi informații despre modul în care structurile cosmice au evoluat în primele miliarde de ani după formarea Universului.
Deși porecla „cartoful roșu” poate părea amuzantă, galaxia MQN01 J004131.9-493704 ar putea ajuta oamenii de știință să răspundă unor întrebări fundamentale despre evoluția galaxiilor și rolul găurilor negre supermasive în modelarea Universului.