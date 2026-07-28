O gaură neagră uriașă pare că „gătește” o galaxie din Universul timpuriu. Descoperirea explică un mister vechi al astronomilor

De ce „cartoful roșu” i-a surprins pe astronomi

Galaxia a fost identificată inițial cu ajutorul Telescopului Spațial James Webb (JWST), iar aspectul său neobișnuit, asemănător unui cartof, i-a adus porecla care a devenit rapid populară în comunitatea științifică.

Ceea ce i-a intrigat însă pe cercetători nu a fost doar forma galaxiei. În jurul acesteia există cantități mari de gaz rece și dens, materia primă din care, în mod normal, se nasc stelele. Cu toate acestea, observațiile arătau că galaxia produce mult mai puține stele decât ar fi fost de așteptat.

Această contradicție i-a determinat pe astronomi să caute explicații suplimentare, iar răspunsul pare să fi venit din observațiile efectuate în domeniul razelor X.

Un jet emis de o gaură neagră ar putea opri formarea stelelor

Folosind observatorul spațial Chandra, echipa de cercetare a identificat un jet energetic provenit de la o gaură neagră supermasivă aflată într-o galaxie vecină. Potrivit analizei, acest jet lovește norul de gaz din jurul „cartofului roșu”, agitând și încălzind materialul din care ar trebui să apară noi stele.

În loc să se răcească și să se condenseze sub acțiunea gravitației, gazul rămâne turbulent și prea fierbinte pentru a forma obiecte stelare.

Cercetătorii compară fenomenul cu un vas pus pe foc. În loc ca ingredientele să se așeze și să permită apariția stelelor, energia injectată permanent de gaura neagră menține gazul într-o stare agitată. Din acest motiv, echipa de cercetare spune că ar putea exista „un bucătar în această bucătărie cosmică”.

Gaura neagră se află într-o altă galaxie

Unul dintre cele mai interesante aspecte ale descoperirii este faptul că gaura neagră nu se află în interiorul galaxiei afectate.