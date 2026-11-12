AI-ul ar putea ajuta oamenii să comunice cu păsările. De ce sunt importante cintezele zebră pentru cercetători
Cântecele păsărilor ar putea ascunde mult mai multe informații decât se credea până acum, iar inteligența artificială îi ajută pe cercetători să descifreze aceste forme de comunicare. Julie Elie, cercetătoare în comportamentul animalelor la Universitatea California din Berkeley, studiază vocalizările cintezelor zebră și încearcă să înțeleagă ce transmit acestea prin sunetele pe care le produc. Munca sa a fost recompensată cu unul dintre premiile importante dedicate comunicării între specii, se arată pe Live Science.
Cercetătoarea a câștigat în 2026 Coller Dolittle Challenge for Two-Way Interspecies Communication, o competiție care recompensează proiectele ce urmăresc să dezvolte metode de comunicare între oameni și alte specii. Distincția recunoaște eforturile de a înțelege mai bine semnalele transmise de animale și de a identifica modalități prin care oamenii ar putea interacționa cu acestea.
Cântecul păsărilor este mai mult decât un simplu sunet
Vocalizările păsărilor reprezintă forme complexe de comunicare, prin care acestea pot transmite informații despre mediul înconjurător și despre relațiile cu alte exemplare. Unele cântece sunt folosite pentru atragerea partenerilor, în timp ce anumite sunete de alarmă îi avertizează pe ceilalți membri ai grupului în cazul apariției unui pericol.
Analiza acestor semnale le poate oferi oamenilor de știință indicii despre inteligența păsărilor, modul în care învață și felul în care interacționează în grupuri. Cântecele pot dezvălui inclusiv informații despre organizarea socială și despre reacțiile animalelor la schimbările din mediul lor.
Cintezele zebră sunt deosebit de interesante pentru acest tip de cercetare. Aceste păsări formează legături de pereche, iar vocalizările lor oferă un subiect de studiu pentru înțelegerea comunicării și a comportamentului social. Cercetătorii pot analiza sunetele produse în diferite situații pentru a identifica tipare și posibile semnificații.
Cum ajută inteligența artificială la descifrarea limbajului păsărilor
Julie Elie este cercetătoare în etologie, domeniul care studiază comportamentul animalelor, și ocupă funcția de associate project scientist la Universitatea California din Berkeley. Activitatea sa se concentrează asupra comunicării cintezelor zebră și asupra modului în care tehnologia poate ajuta la interpretarea vocalizărilor acestora.
Inteligența artificială poate analiza cantități mari de înregistrări audio și poate identifica tipare care ar fi dificil de observat prin ascultarea individuală a fiecărui sunet. În cazul cercetării păsărilor, asemenea instrumente pot contribui la clasificarea vocalizărilor și la identificarea unor diferențe între semnalele produse în contexte distincte.
Totuși, identificarea unui tipar acustic nu înseamnă automat că sensul unui sunet este cunoscut. Pentru a înțelege ce comunică o pasăre, cercetătorii trebuie să coreleze vocalizările cu situațiile în care apar și cu reacțiile celorlalte exemplare. Interpretarea comportamentului rămâne esențială, chiar dacă AI poate accelera analiza datelor.
Ar putea păsările să fie primele animale cu care oamenii vor comunica vocal
Una dintre perspectivele interesante ale acestui domeniu este posibilitatea ca oamenii să ajungă să interacționeze direct cu anumite animale prin intermediul sunetelor. În prezentarea cercetării sale, Julie Elie sugerează că păsările ar putea fi printre primele specii cu care oamenii ar putea comunica vocal.
Această perspectivă nu înseamnă că oamenii vor putea purta conversații cu păsările în sensul obișnuit al termenului. Pentru început, obiectivul este înțelegerea semnalelor pe care animalele le folosesc deja și identificarea unor modalități prin care oamenii ar putea răspunde într-un mod relevant pentru acestea.
Un asemenea progres ar putea schimba modul în care sunt studiate comportamentul și inteligența animalelor. În loc să fie analizate doar reacțiile la stimuli controlați de cercetători, păsările ar putea deveni participante la experimente mai complexe, în care comunicarea are un rol central.
Premiul Coller Dolittle recunoaște cercetarea comunicării între specii
Premiul câștigat de Julie Elie în 2026 face parte din Coller Dolittle Challenge for Two-Way Interspecies Communication, o inițiativă care susține cercetarea metodelor de comunicare bidirecțională între oameni și animale. Competiția urmărește să încurajeze proiecte care depășesc simpla recunoaștere a sunetelor și încearcă să identifice modalități prin care semnalele animalelor pot fi înțelese și folosite într-un schimb de informații.
Interesul pentru acest domeniu a crescut pe măsură ce tehnologiile de analiză audio și inteligența artificială au devenit mai performante. Cercetătorii pot examina acum colecții ample de înregistrări și pot compara vocalizările în funcție de context, comportament și relațiile dintre animale.
Studiul cintezelor zebră oferă un punct de plecare pentru o întrebare mult mai amplă: cât de mult pot oamenii să înțeleagă din comunicarea altor specii? Dacă metodele dezvoltate în cercetare vor putea fi extinse și la alte animale, păsările ar putea deveni un prim pas către o interacțiune vocală mai apropiată între oameni și lumea animală.