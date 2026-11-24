SUA investighează o companie din Singapore pentru posibila implicare în transferul ilegal de cipuri Nvidia către China
Autoritățile americane continuă investigația asupra companiei Megaspeed International și a lui Alice Huang, fostă figură importantă în conducerea firmei din Singapore, în contextul suspiciunilor privind posibila redirecționare către China a unor cipuri Nvidia supuse restricțiilor de export. Ancheta capătă o nouă dimensiune după ce presa americană a relatat că Li Ming, un asociat al lui Huang, ar fi participat la deciziile importante ale companiei. Între timp, cazul a atras atenția asupra relației dintre Alice Huang și Jensen Huang, fostul director general Nvidia, readus ulterior în funcție.
Jay Clayton, directorul serviciilor naționale de informații din SUA, a confirmat că investigația asupra lui Alice Huang și a fostei sale companii este în desfășurare. Declarația a fost făcută într-un interviu acordat postului ABC, în contextul întrebărilor privind securitatea lanțurilor de aprovizionare cu semiconductori și accesul Chinei la procesoare avansate pentru AI.
Ce rol ar fi avut Li Ming în activitatea companiei Megaspeed
Un nou element a apărut în investigație după ce The Wall Street Journal a relatat că Li Ming, cetățean chinez și apropiat al lui Alice Huang, ar fi fost implicat direct în activitatea Megaspeed. Potrivit persoanelor familiarizate cu situația citate de publicație, acesta participa la deciziile importante ale companiei și avea o influență semnificativă asupra operațiunilor sale.
Li Ming se află în prezent în libertate pe cauțiune în Singapore, unde este vizat de acuzații legate de presupuse declarații false făcute către Super Micro Computer, o companie americană care produce servere și are legături comerciale cu Nvidia. Acuzațiile vizează, printre altele, informații despre identitatea cumpărătorului și destinația echipamentelor comandate.
Megaspeed nu este menționată în mod direct în acuzațiile formulate împotriva lui Li. Cu toate acestea, implicarea sa în activitatea firmei, așa cum a fost descrisă de sursele citate de presa americană, adaugă o nouă piesă într-un dosar care urmărește să stabilească dacă procesoarele Nvidia au ajuns în China prin intermediari și cu încălcarea restricțiilor americane.
Investigația americană asupra Megaspeed a început în 2024, după ce autoritățile au identificat activități suspecte care ar fi putut indica redirecționarea unor semiconductori către destinatari neautorizați. În mai 2025, Departamentul Comerțului a solicitat Nvidia documente privind vânzările directe sau indirecte către compania din Singapore. O lună mai târziu, producătorul de cipuri a inclus Megaspeed pe lista firmelor către care nu mai vinde produse.
În iunie 2025, reprezentanți ai Biroului pentru Industrie și Securitate din cadrul Departamentului Comerțului, împreună cu autorități din Singapore, au efectuat o verificare la sediul Megaspeed și au discutat cu Alice Huang, care conducea compania la acel moment. Ulterior, Departamentul Justiției a preluat coordonarea anchetei penale.
Alice Huang, suspiciunile de spionaj și revenirea lui Jensen Huang la conducerea Nvidia
Cazul este urmărit cu atenție și din cauza legăturii personale dintre Alice Huang și Jensen Huang. Fostul director general Nvidia a demisionat pe 12 noiembrie, după ce au apărut informații despre relația sa cu femeia de afaceri. În spațiul public au fost formulate suspiciuni potrivit cărora Alice Huang ar fi avut legături cu serviciile de informații chineze, însă acestea nu reprezintă o concluzie judiciară privind implicarea sa în spionaj.
Pe 23 noiembrie, Jay Clayton a confirmat că autoritățile americane investighează atât compania, cât și persoana lui Alice Huang. Oficialul a explicat că procesoarele Nvidia sunt considerate tehnologii strategice, căutate de numeroase state și companii, motiv pentru care verificarea modului în care acestea ajung la destinatari este o prioritate pentru administrația americană.
Situația din Singapore are propriile nuanțe. Autoritățile locale au transmis că nu au identificat suficiente dovezi pentru a o urmări penal pe Alice Huang în legătură cu anumite presupuse nereguli, dar au precizat că aceasta le-ar fi furnizat informații despre care știa că sunt inexacte și ar fi încercat să își minimalizeze rolul în Megaspeed. Femeia a primit un avertisment oficial. Prin urmare, suspiciunile exprimate de serviciile americane trebuie diferențiate de constatările făcute de autoritățile din Singapore.
În aceeași zi în care Clayton a confirmat continuarea anchetei, Nvidia a anunțat revenirea lui Jensen Huang în funcția de președinte și director general. Consiliul de administrație a votat în unanimitate pentru reinstalarea sa, după o serie de discuții și după ce a primit informații de la oficiali de rang înalt din guvernul american. Compania a transmis că nu consideră revenirea lui Huang un risc pentru securitatea națională.
Nvidia a precizat însă că investigația internă privind posibilitatea ca directorul său să fi fost ținta unei operațiuni de influență străină va continua. Consiliul a înființat și un comitet special pentru supravegherea riscurilor legate de securitatea națională și de respectarea restricțiilor comerciale. În paralel, compania caută un director pentru conformitate, care să coordoneze acest domeniu la nivelul întregii organizații.
Washingtonul cere explicații despre vânzările de cipuri către China
Investigația nu se limitează la relațiile personale ale fostului director Nvidia. Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat că administrația americană vrea să afle cine a supravegheat respectarea regulilor privind exporturile de cipuri și ce niveluri de conducere din cadrul companiei cunoșteau activitățile investigate.
Întrebările vizează inclusiv modul în care Nvidia a verificat destinația finală a procesoarelor sale și dacă mecanismele de control au fost suficiente pentru a împiedica transferul către entități care nu aveau dreptul să le achiziționeze. Cipurile avansate sunt supuse unor restricții stricte de export, deoarece pot fi utilizate pentru dezvoltarea sistemelor de inteligență artificială, inclusiv în domenii cu aplicații militare.
Pe 23 noiembrie, Departamentul Comerțului din SUA a adăugat Megaspeed pe lista neagră comercială, ceea ce înseamnă că firma va avea nevoie de aprobări speciale pentru a primi produse și tehnologii americane. În condițiile actuale, obținerea unor astfel de aprobări este puțin probabilă. Decizia marchează o escaladare a măsurilor luate împotriva companiei, în timp ce ancheta penală continuă.