Ce rol ar fi avut Li Ming în activitatea companiei Megaspeed

Un nou element a apărut în investigație după ce The Wall Street Journal a relatat că Li Ming, cetățean chinez și apropiat al lui Alice Huang, ar fi fost implicat direct în activitatea Megaspeed. Potrivit persoanelor familiarizate cu situația citate de publicație, acesta participa la deciziile importante ale companiei și avea o influență semnificativă asupra operațiunilor sale.

Li Ming se află în prezent în libertate pe cauțiune în Singapore, unde este vizat de acuzații legate de presupuse declarații false făcute către Super Micro Computer, o companie americană care produce servere și are legături comerciale cu Nvidia. Acuzațiile vizează, printre altele, informații despre identitatea cumpărătorului și destinația echipamentelor comandate.

Megaspeed nu este menționată în mod direct în acuzațiile formulate împotriva lui Li. Cu toate acestea, implicarea sa în activitatea firmei, așa cum a fost descrisă de sursele citate de presa americană, adaugă o nouă piesă într-un dosar care urmărește să stabilească dacă procesoarele Nvidia au ajuns în China prin intermediari și cu încălcarea restricțiilor americane.

Investigația americană asupra Megaspeed a început în 2024, după ce autoritățile au identificat activități suspecte care ar fi putut indica redirecționarea unor semiconductori către destinatari neautorizați. În mai 2025, Departamentul Comerțului a solicitat Nvidia documente privind vânzările directe sau indirecte către compania din Singapore. O lună mai târziu, producătorul de cipuri a inclus Megaspeed pe lista firmelor către care nu mai vinde produse.

În iunie 2025, reprezentanți ai Biroului pentru Industrie și Securitate din cadrul Departamentului Comerțului, împreună cu autorități din Singapore, au efectuat o verificare la sediul Megaspeed și au discutat cu Alice Huang, care conducea compania la acel moment. Ulterior, Departamentul Justiției a preluat coordonarea anchetei penale.

Alice Huang, suspiciunile de spionaj și revenirea lui Jensen Huang la conducerea Nvidia

Cazul este urmărit cu atenție și din cauza legăturii personale dintre Alice Huang și Jensen Huang. Fostul director general Nvidia a demisionat pe 12 noiembrie, după ce au apărut informații despre relația sa cu femeia de afaceri. În spațiul public au fost formulate suspiciuni potrivit cărora Alice Huang ar fi avut legături cu serviciile de informații chineze, însă acestea nu reprezintă o concluzie judiciară privind implicarea sa în spionaj.

Pe 23 noiembrie, Jay Clayton a confirmat că autoritățile americane investighează atât compania, cât și persoana lui Alice Huang. Oficialul a explicat că procesoarele Nvidia sunt considerate tehnologii strategice, căutate de numeroase state și companii, motiv pentru care verificarea modului în care acestea ajung la destinatari este o prioritate pentru administrația americană.