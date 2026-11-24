Potrivit TechCrunch, reinstalarea lui Huang în funcțiile de CEO și președinte al Nvidia vine în contextul unui scandal privind mai multe relații extraconjugale, dintre care una cu o femeie suspectată de autoritățile americane de activități de spionaj în favoarea Chinei. Investigațiile nu s-au încheiat, iar suspiciunile privind securitatea națională nu reprezintă, în sine, dovezi ale unei infracțiuni.

Decizia consiliului de administrație marchează o schimbare radicală de poziție, la mai puțin de două săptămâni după demisia lui Huang, din 12 noiembrie.

Elon Musk, printre cei mai vocali susținători ai lui Jensen Huang

Elon Musk nu și-a ascuns entuziasmul după anunțul revenirii cofondatorului Nvidia. Miliardarul a publicat un mesaj scurt pe platforma X, afirmând că greșeala a fost corectată.

Șeful Tesla și SpaceX s-a numărat printre cei mai vocali susținători ai lui Huang încă de la începutul scandalului. Săptămâna trecută, în cadrul conferinței DealBook Summit, Musk a comparat îndepărtarea acestuia cu eliminarea baschetbalistului Michael Jordan dintr-o echipă aflată într-o serie de victorii, argumentând că o asemenea decizie nu servește intereselor acționarilor.

La rândul său, Sam Altman, CEO-ul OpenAI, a reacționat printr-un mesaj extrem de scurt pe X, în care a menționat prenumele lui Huang. Anterior, acesta declarase că îi este greu să își imagineze industria inteligenței artificiale fără fondatorul Nvidia.

Altman cunoaște foarte bine o asemenea situație. În noiembrie 2023, acesta a fost îndepărtat de la conducerea OpenAI, pentru ca, la numai câteva zile distanță, să revină în funcție, în urma presiunilor exercitate de angajați și investitori.

Susținerea manifestată de liderii tehnologici reflectă și importanța strategică a Nvidia pentru întregul ecosistem AI. Numeroase companii depind de procesoarele sale, chiar dacă, în ultima perioadă, AMD și Google au încercat să atragă clienții gigantului american.

Miliardarii din Silicon Valley și investitorii salută decizia Nvidia

Printre personalitățile care au reacționat favorabil se numără și Changpeng Zhao, cofondatorul și fostul director general al platformei de tranzacționare a criptomonedelor Binance, precum și Tim Sweeney, CEO-ul Epic Games.

Acesta din urmă s-a numărat printre aproximativ 200.000 de semnatari ai unei scrisori deschise prin care se solicita reinstalarea lui Jensen Huang. Sweeney consideră că revenirea acestuia demonstrează capacitatea Statelor Unite de a depăși greșelile comise la nivel corporativ, politic și jurnalistic.

Și Travis Kalanick, cofondatorul și fostul CEO al Uber, și-a exprimat susținerea. La rândul său, Kalanick a fost nevoit să renunțe la conducerea companiei pe care a fondat-o, în urma unor scandaluri și a presiunilor investitorilor.

Miliardarul Bill Ackman, cunoscut pentru investițiile sale pe Wall Street, criticase anterior decizia consiliului de administrație al Nvidia, considerând că aceasta nu respecta interesele acționarilor.

Acțiunile Nvidia au început să își revină după anunțul de luni, însă, potrivit Reuters, creșterea nu a fost suficientă pentru a recupera integral pierderile înregistrate după demisia lui Jensen Huang.

Politicienii americani nu sunt convinși. Jensen Huang va fi audiat în Congres

Entuziasmul din Silicon Valley nu este împărtășit și la Washington. Mai mulți membri ai Congresului american, inclusiv politicieni republicani, contestă afirmațiile președintelui Donald Trump potrivit cărora revenirea lui Huang nu reprezintă un risc pentru securitatea națională.

Senatorul republican John Cornyn a cerut explicații privind fundamentul acestei concluzii, în timp ce senatorul Pete Ricketts a subliniat că reinstalarea directorului general nu înlătură obligația acestuia de a răspunde întrebărilor Congresului.

Autoritățile americane continuă să analizeze inclusiv suspiciunile privind posibila deturnare a unor cipuri Nvidia către China, în pofida restricțiilor comerciale impuse de Washington.

Jensen Huang este așteptat să depună mărturie în cadrul unei audieri publice a Comisiei bancare a Senatului american, programată pentru 3 decembrie 2026. Acesta urmează să participe și la audieri cu ușile închise în fața a trei comisii ale Camerei Reprezentanților.

Prin urmare, revenirea spectaculoasă a lui Jensen Huang rezolvă, cel puțin momentan, criza de leadership a Nvidia, dar nu pune capăt controverselor. Dincolo de reacțiile entuziaste ale miliardarilor și de evoluția acțiunilor la bursă, rămân întrebări importante despre guvernanța corporativă, influența politică și protejarea tehnologiilor strategice americane.