Puzzle din lemn, pentru copii începând cu vârsta de 1 an – 19,99 lei ;

; Joc stivuibil / Puzzle Mozaic, pentru copii începând cu vârsta de 1 an – 19,99 lei ;

; Set alimente / Set veselă, pentru copii începând cu vârsta de 2 ani – 19,99 lei ;

; Puzzle / Labirint / Joc de șnuruit, pentru copii începând cu vârsta de 2 ani – 24,99 lei ;

; Jucărie motricitate din lemn, pentru copii începând cu vârsta de 1 an – 29,99 lei ;

; Puzzle educativ cu cifre, pentru copii începând cu vârsta de 1 an – 29,99 lei ;

; Set de joacă medic / mecanic / stilist, pentru copii începând cu vârsta de 3 ani – 29,99 lei (reducere de 14% cu Lidl Plus).

Jucării care invită la explorare

Dincolo de surpriza din ghetuțe, mulți părinți caută cadouri care să îi țină ocupați pe cei mici și după ce entuziasmul despachetării a trecut. În oferta Lupilu de la Lidl se regăsesc mai multe opțiuni menite să dezvolte abilitățile și creativitatea copiilor:

Jucării Montessori, pentru copii începând cu vârsta de 0 ani – 49,99 lei ;

; Puzzle cu sunete, pentru copii începând cu vârsta de 1 an – 49,99 lei ;

; Set de joacă electrocasnice, cu funcție de iluminare, pentru copii începând cu vârsta de 3 ani – 49,99 lei ;

; Casă de marcat de jucărie, cu lumină și sunet, pentru copii începând cu vârsta de 3 ani – 74,99 lei ;

; Bucătărie / Banc de lucru cu lumini și sunete, 77 de piese, pentru copii începând cu vârsta de 3 ani – 199 lei.

De la puzzle-uri și jocuri din lemn până la seturi pentru joaca de rol, selecția Lupilu transformă pregătirile pentru Moș Nicolae într-o ocazie de a găsi cadouri care îi vor bucura pe cei mici și după ce dulciurile din ghetuțe se termină. Cu accent pe materiale de calitate, activități creative și prețuri care pornesc de la doar 19,99 lei, oferta Lidl aduce inspirație pentru una dintre cele mai așteptate dimineți ale copilăriei.

Descoperă întreaga selecție de jucării Lupilu disponibile la Lidl aici.

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