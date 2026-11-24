Ce pui în ghete anul acesta? Descoperă cadouri de la 19,99 lei la Lidl
Moș Nicolae se apropie, iar pentru mulți părinți începe căutarea unor cadouri care să aducă bucurie celor mici fără să dezechilibreze bugetul de sărbători. Pentru cei care preferă să bifeze din timp lista de surprize și să evite aglomerația din ultimele zile, oferta disponibilă în magazinele Lidl până pe 29 noiembrie aduce o selecție de jucării Lupilu pentru diferite vârste, cu prețuri care pornesc de la doar 19,99 lei.
Idei de cadouri sub 30 de lei
Pentru cei care vor să umple ghetuțele cu surprize accesibile, Lidl propune mai multe opțiuni din lemn și jocuri cu rol educativ din gama Lupilu:
- Puzzle din lemn, pentru copii începând cu vârsta de 1 an – 19,99 lei;
- Joc stivuibil / Puzzle Mozaic, pentru copii începând cu vârsta de 1 an – 19,99 lei;
- Set alimente / Set veselă, pentru copii începând cu vârsta de 2 ani – 19,99 lei;
- Puzzle / Labirint / Joc de șnuruit, pentru copii începând cu vârsta de 2 ani – 24,99 lei;
- Jucărie motricitate din lemn, pentru copii începând cu vârsta de 1 an – 29,99 lei;
- Puzzle educativ cu cifre, pentru copii începând cu vârsta de 1 an – 29,99 lei;
- Set de joacă medic / mecanic / stilist, pentru copii începând cu vârsta de 3 ani – 29,99 lei (reducere de 14% cu Lidl Plus).
Jucării care invită la explorare
Dincolo de surpriza din ghetuțe, mulți părinți caută cadouri care să îi țină ocupați pe cei mici și după ce entuziasmul despachetării a trecut. În oferta Lupilu de la Lidl se regăsesc mai multe opțiuni menite să dezvolte abilitățile și creativitatea copiilor:
- Jucării Montessori, pentru copii începând cu vârsta de 0 ani – 49,99 lei;
- Puzzle cu sunete, pentru copii începând cu vârsta de 1 an – 49,99 lei;
- Set de joacă electrocasnice, cu funcție de iluminare, pentru copii începând cu vârsta de 3 ani – 49,99 lei;
- Casă de marcat de jucărie, cu lumină și sunet, pentru copii începând cu vârsta de 3 ani – 74,99 lei;
- Bucătărie / Banc de lucru cu lumini și sunete, 77 de piese, pentru copii începând cu vârsta de 3 ani – 199 lei.
De la puzzle-uri și jocuri din lemn până la seturi pentru joaca de rol, selecția Lupilu transformă pregătirile pentru Moș Nicolae într-o ocazie de a găsi cadouri care îi vor bucura pe cei mici și după ce dulciurile din ghetuțe se termină. Cu accent pe materiale de calitate, activități creative și prețuri care pornesc de la doar 19,99 lei, oferta Lidl aduce inspirație pentru una dintre cele mai așteptate dimineți ale copilăriei.
Descoperă întreaga selecție de jucării Lupilu disponibile la Lidl aici.
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