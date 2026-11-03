OpenAI pregătește o mutare surprinzătoare: ar putea cumpăra cipuri AI chiar de la Google. Dependența de Nvidia începe să se reducă

Potrivit publicației internaționale TechRadar, care citează informații publicate inițial de The Information, OpenAI analizează achiziționarea unor procesoare Google Tensor Processing Unit, cunoscute drept TPU. Deocamdată, niciuna dintre companii nu a confirmat oficial tranzacția, iar valoarea contractului, numărul de cipuri și calendarul livrărilor nu au fost dezvăluite.

OpenAI vrea procesoarele Google TPU, o alternativă la cipurile Nvidia

În ultimii ani, Nvidia a devenit unul dintre cei mai importanți furnizori de hardware pentru industria inteligenței artificiale. Acceleratoarele sale grafice sunt utilizate la scară largă pentru antrenarea și rularea modelelor lingvistice, inclusiv a sistemelor dezvoltate de OpenAI.

Creșterea rapidă a cererii a transformat aceste procesoare într-o resursă strategică, iar companiile de tehnologie investesc sume uriașe pentru a-și asigura accesul la suficientă putere de calcul.

Google încearcă însă să își consolideze poziția prin procesoarele TPU, dezvoltate special pentru operațiuni de inteligență artificială.

Spre deosebire de GPU-urile tradiționale, care pot executa o gamă largă de operațiuni grafice și de calcul paralel, TPU-urile sunt acceleratoare optimizate pentru anumite tipuri de calcule utilizate de rețelele neuronale.

Această specializare poate oferi avantaje privind eficiența energetică și costurile, în funcție de aplicație și de modul în care este configurată infrastructura. Potrivit informațiilor publicate de The Information pe 27 octombrie 2026, OpenAI intenționează să achiziționeze cipuri Google, după ce anterior ar fi utilizat deja TPU-uri prin servicii de infrastructură în cloud.

O eventuală achiziție directă ar reprezenta un pas suplimentar, deoarece i-ar permite companiei să integreze aceste acceleratoare în strategia proprie de infrastructură.

Totuși, mutarea nu ar însemna renunțarea la Nvidia. OpenAI are deja parteneriate cu mai mulți furnizori și încearcă să construiască o infrastructură diversificată, în care diferite tipuri de procesoare să fie utilizate pentru sarcini specifice.

De ce Google ar vinde cipuri unuia dintre cei mai mari rivali ai săi

La prima vedere, o colaborare comercială între Google și OpenAI poate părea neobișnuită. Cele două companii se confruntă direct pe piața asistenților AI, prin Gemini și ChatGPT, dar și în domeniul modelelor destinate dezvoltatorilor și companiilor.

Totuși, piața infrastructurii funcționează după reguli diferite de cea a produselor software.

Google nu urmărește doar dezvoltarea propriilor modele AI, ci și comercializarea tehnologiilor hardware și a serviciilor cloud către alte organizații.

Vânzarea de TPU-uri ar putea reprezenta o sursă importantă de venituri și o modalitate de a concura mai eficient cu Nvidia pe piața acceleratoarelor pentru inteligență artificială.

În octombrie 2026, Google și Oracle au anunțat extinderea colaborării pentru introducerea tehnologiei TPU în infrastructura Oracle Cloud, începând din 2027. Această evoluție ar putea facilita accesul companiilor la procesoarele Google fără să fie necesară utilizarea exclusivă a centrelor sale de date.

Pentru OpenAI, avantajul principal ar fi diversificarea surselor de putere de calcul și reducerea riscurilor asociate dependenței de un singur furnizor. Strategia nu este complet nouă. Compania a încheiat anterior acorduri și cu AMD, urmărind dezvoltarea unei infrastructuri capabile să susțină viitoarele generații de modele AI.

După cum Playtech a relatat anterior, colaborarea dintre AMD și OpenAI reprezintă deja un pas important către diversificarea acceleratoarelor utilizate în centrele de date.

Prin urmare, o eventuală achiziție de TPU-uri ar consolida o direcție strategică existentă, nu ar marca prima încercare a OpenAI de a găsi alternative la Nvidia.

OpenAI dezvoltă și propriul procesor AI, împreună cu Broadcom

Planurile privind utilizarea tehnologiei Google vin în paralel cu eforturile OpenAI de a dezvolta hardware propriu.

În iunie 2026, compania a prezentat, împreună cu Broadcom, primul său procesor dedicat inteligenței artificiale, numit Jalapeño.

Cipul a fost conceput special pentru inferență, procesul prin care un model AI deja antrenat generează răspunsuri și execută solicitările utilizatorilor.

Spre deosebire de antrenare, care presupune procesarea unor volume foarte mari de date pentru dezvoltarea modelului, inferența are loc permanent, de fiecare dată când cineva folosește un serviciu precum ChatGPT.

Optimizarea acestei etape este importantă deoarece poate reduce latența, consumul energetic și costurile necesare pentru deservirea unui număr mare de utilizatori.

OpenAI intenționează să înceapă implementarea procesoarelor Jalapeño până la sfârșitul anului 2026, urmând ca infrastructura să fie extinsă ulterior. Așa cum Playtech a explicat într-un material dedicat, primele teste prezentate de companie indică rezultate promițătoare privind eficiența energetică și viteza de procesare.

Totuși, dezvoltarea unui cip propriu nu înseamnă că OpenAI poate înlocui imediat toate acceleratoarele furnizate de partenerii săi.

Construirea unei infrastructuri de inteligență artificială presupune integrarea procesoarelor cu sisteme de memorie, rețele de mare viteză, soluții de răcire și software specializat.

Ce ar însemna această mutare pentru Nvidia și viitorul ChatGPT

O eventuală înțelegere între OpenAI și Google ar reprezenta o nouă provocare pentru Nvidia, care continuă să ocupe o poziție dominantă pe piața acceleratoarelor AI.

Totuși, succesul procesoarelor Google nu depinde doar de performanța hardware. Un avantaj important al Nvidia este ecosistemul software CUDA, utilizat pe scară largă de cercetători și dezvoltatori.

Trecerea la o altă arhitectură poate necesita adaptarea programelor, optimizarea modelelor și investiții suplimentare în infrastructură.

Din acest motiv, multe companii preferă să utilizeze mai multe tipuri de acceleratoare, în loc să înlocuiască integral tehnologia existentă.

OpenAI are deja o relație comercială importantă cu Nvidia. În septembrie 2025, cele două companii au anunțat un parteneriat strategic care prevedea dezvoltarea unei infrastructuri AI de până la 10 gigawați și o investiție potențială de până la 100 de miliarde de dolari.

Ulterior, au apărut incertitudini privind amploarea și implementarea acestui parteneriat, însă Nvidia rămâne un furnizor esențial pentru industria AI.

Pentru utilizatorii ChatGPT, diversificarea infrastructurii ar putea avea beneficii pe termen lung, precum o capacitate mai mare de procesare, răspunsuri mai rapide și costuri operaționale potențial mai reduse.

Aceste avantaje nu sunt însă garantate și depind de modul în care noile procesoare vor fi integrate. Deocamdată, achiziția de cipuri Google rămâne un plan relatat de presa internațională, fără confirmarea oficială a unui contract.

Dacă informațiile se vor concretiza, mutarea ar demonstra că rivalitatea dintre marile companii de inteligență artificială nu exclude colaborările comerciale. Google și OpenAI ar putea continua să concureze pentru utilizatorii ChatGPT și Gemini, în timp ce una dintre companii îi furnizează celeilalte infrastructura necesară dezvoltării viitoarelor modele.