Grupul Țiriac pregătește un spital cu 125 de paturi la Brașov. Proiectul include maternitate, bloc operator și grădiniță
Un spital cu aproximativ 125 de paturi, servicii pentru copii și adulți, maternitate și bloc operator este prevăzut în proiectul Grupului Țiriac de pe fosta platformă industrială Lemexim din Brașov. Planul Urbanistic de Detaliu pentru componenta medicală și educațională a investiției a ajuns în consultare publică, relatează Biz Brașov.
Ce servicii sunt prevăzute în viitorul spital
Clădirea destinată spitalului ar urma să aibă o suprafață desfășurată de 17.210 metri pătrați. Necesarul de personal medical este estimat la aproximativ 250 de persoane, pentru funcționarea serviciilor și secțiilor incluse în proiect.
Documentația prevede urgențe și consultații ambulatorii pentru adulți și copii, investigații imagistice, chirurgie, oncologie și terapie intensivă. Sunt incluse atât servicii de spitalizare de zi, cât și de spitalizare continuă.
Componenta medicală cuprinde și obstetrică, neonatologie, cardiologie intervențională și recuperare. Maternitatea și facilitățile chirurgicale fac parte din aceeași dezvoltare, alături de spațiile necesare îngrijirii pacienților din mai multe categorii de vârstă.
În apropierea spitalului este propusă construirea unei creșe sau grădinițe cu patru grupe, pentru aproximativ 40 de copii. Unitatea de educație timpurie și spitalul sunt cuprinse în PUD-ul supus consultării publice.
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Spitalul face parte dintr-o investiție estimată la 100 de milioane de euro
Dezvoltarea de pe terenul fostei platforme Lemexim este evaluată, în ansamblu, la aproximativ 100 de milioane de euro. Planurile Grupului Țiriac cuprind locuințe, o unitate medicală, o grădiniță și un parc, realizate în trei etape.
Primele două etape sunt dedicate construcțiilor rezidențiale. În prima este prevăzut un bloc cu parter și opt etaje, iar în a doua, trei turnuri cu câte 11 etaje și alte trei clădiri cu șase etaje.
Componenta rezidențială prezentată în planuri cuprinde 351 de apartamente, distribuite în clădiri cu regimuri de înălțime diferite. Spitalul, grădinița și amenajarea parcului sunt programate pentru ultima etapă a dezvoltării.
Ion Ion Țiriac a explicat anterior că partea rezidențială este gândită pentru a susține financiar investiția în sănătate. Clădirea spitalului ar urma să intre în proprietatea Fundației Țiriac.
Planul medical a pornit de la ideea unui spital de oncologie pediatrică. Ulterior, conceptul a fost extins către o unitate cu mai multe specialități, destinată atât copiilor, cât și adulților.
Potrivit explicațiilor oferite anterior de Ion Ion Țiriac, veniturile obținute din închirierea clădirii către operatorul medical ar urma să susțină tratamentele unor pacienți proveniți din cazuri sociale.
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Fosta platformă industrială a fost cumpărată în 2007
Familia Țiriac a intrat în posesia proprietății în urma unei tranzacții încheiate în 2007, evaluată la aproximativ 8,1 milioane de euro. Achiziția a fost realizată prin compania care deținea terenul fostei platforme industriale.
În 2015, Ion Țiriac a preluat integral participațiile companiei, devenind unicul proprietar. Terenul a trecut prin mai multe tentative de valorificare înainte de conturarea actualei dezvoltări imobiliare.
Proiectul inițial pentru această proprietate viza construirea unui centru comercial. Planul a fost abandonat după criza financiară din 2008–2009, iar ulterior investiția a fost regândită.
Actuala variantă combină construcțiile rezidențiale cu serviciile medicale și educaționale. Consultarea publică a documentației pentru spital și creșă sau grădiniță reprezintă cel mai recent demers urbanistic prezentat pentru această componentă a proiectului.