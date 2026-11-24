Documentația prevede urgențe și consultații ambulatorii pentru adulți și copii, investigații imagistice, chirurgie, oncologie și terapie intensivă. Sunt incluse atât servicii de spitalizare de zi, cât și de spitalizare continuă.

Componenta medicală cuprinde și obstetrică, neonatologie, cardiologie intervențională și recuperare. Maternitatea și facilitățile chirurgicale fac parte din aceeași dezvoltare, alături de spațiile necesare îngrijirii pacienților din mai multe categorii de vârstă.

În apropierea spitalului este propusă construirea unei creșe sau grădinițe cu patru grupe, pentru aproximativ 40 de copii. Unitatea de educație timpurie și spitalul sunt cuprinse în PUD-ul supus consultării publice.

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Spitalul face parte dintr-o investiție estimată la 100 de milioane de euro

Dezvoltarea de pe terenul fostei platforme Lemexim este evaluată, în ansamblu, la aproximativ 100 de milioane de euro. Planurile Grupului Țiriac cuprind locuințe, o unitate medicală, o grădiniță și un parc, realizate în trei etape.

Primele două etape sunt dedicate construcțiilor rezidențiale. În prima este prevăzut un bloc cu parter și opt etaje, iar în a doua, trei turnuri cu câte 11 etaje și alte trei clădiri cu șase etaje.

Componenta rezidențială prezentată în planuri cuprinde 351 de apartamente, distribuite în clădiri cu regimuri de înălțime diferite. Spitalul, grădinița și amenajarea parcului sunt programate pentru ultima etapă a dezvoltării.