Șeful Nvidia ar fi avut o relație intimă cu o spioană chineză, cred serviciile americane, iar Congresul cere explicații

Ce vor să afle parlamentarii americani

Alice Huang, cunoscută și ca Huang Le, a fost asociată companiei Megaspeed, un furnizor de infrastructură pentru AI din Singapore și client al Nvidia. În ciuda numelui comun, aceasta nu este rudă cu Jensen Huang.

Potrivit comunicatului oficial al Comisiei pentru afaceri externe, solicitarea este semnată de trei președinți republicani de comisii: Brian Mast, John Moolenaar și Rick Crawford. Aceștia coordonează structurile responsabile de afacerile externe, relația cu China și supravegherea serviciilor de informații.

Parlamentarii vor detalii despre interacțiunile lui Huang cu executiva Megaspeed, precum și despre procedurile prin care Nvidia se apără de spionaj. Ei susțin că relatările ridică probleme de securitate națională privind accesul Chinei la tehnologie și informații sensibile. Companiei i s-a cerut să confirme până pe 11 noiembrie participarea sau să propună o altă dată.

Cazul se suprapune peste disputa privind vânzarea cipurilor Nvidia către China. Aceste procesoare sunt folosite pentru antrenarea și funcționarea modelelor AI, iar Washingtonul limitează exportul celor mai avansate produse către piața chineză. Accesul la ele are astfel o miză comercială și strategică.

Nvidia respinge suspiciunile privind divulgarea secretelor

În reacțiile la primele relatări despre caz, Nvidia a susținut că întâlnirile lui Huang cu Alice Huang se înscriau în relațiile obișnuite cu clienții. Compania a explicat că directorul său discută anual cu mii de reprezentanți ai firmelor care cumpără produsele Nvidia.

Într-un răspuns transmis agenției AFP, Nvidia a afirmat că partenerii regionali primesc informații comerciale obișnuite, fără secrete tehnologice sensibile sau informații relevante pentru securitatea națională. Compania a mai susținut că acuzațiile privind trimiterea ilegală de cipuri de către Megaspeed către China fuseseră investigate și infirmate în cadrul verificărilor sale.

Pentru noua relatare, Nvidia a refuzat să comenteze memorandumul și presupusa relație sentimentală.