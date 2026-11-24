Potrivit publicației The Register, ministrul bulgar al Inovării și Transformării Digitale, Ivan Vasilev, a declarat că hackerii au descărcat peste 130 GB de informații în decursul celor cinci ani. Incidentul reprezintă cea mai îndelungată campanie de spionaj cibernetic cunoscută împotriva administrației bulgare.

Autoritățile nu au dezvăluit identitatea atacatorilor și nici țările din care aceștia ar fi putut opera.

Cum au reușit hackerii să rămână nedetectați timp de cinci ani

Conform Ministerului Inovării și Transformării Digitale din Bulgaria, atacatorii au obținut acces neautorizat la infrastructura utilizată de instituțiile guvernamentale pentru schimbul de informații încă din 2021.

Unul dintre principalele motive pentru care activitatea acestora a rămas nedetectată atât de mult timp a fost lipsa unui sistem integrat de securitate informatică. Soluțiile de protecție utilizate anterior funcționau separat, fără să ofere autorităților o imagine de ansamblu asupra activității din rețelele guvernamentale.

Operațiunea de spionaj a fost descoperită în vara anului 2026, odată cu modernizarea sistemului național de securitate cibernetică. Specialiștii au petrecut ulterior între trei și patru luni pentru a elimina accesul neautorizat al atacatorilor.

Reprezentanții ministerului susțin că, în absența noii infrastructuri de protecție, activitatea hackerilor ar fi putut continua pe termen nedeterminat.

Incidentul amintește de o situație recentă din România, unde hackeri afiliați serviciilor secrete ruse au spionat o instituție guvernamentală, urmărind interceptarea unor mesaje electronice și documente.

Echivalentul a 62 de milioane de pagini de informații, în mâinile atacatorilor

Ministrul Ivan Vasilev a estimat că volumul informațiilor descărcate de hackeri depășește 130 GB, echivalentul a aproximativ 62 de milioane de pagini, conform calculelor prezentate de oficial.

Acesta a mai precizat că mai multe grupări internaționale de hackeri ar fi accesat sistemele guvernamentale începând din 2021. Autoritățile nu au oferit însă detalii despre identitatea acestora sau despre o eventuală implicare a unor state străine.

Ministerul a confirmat că atacatorii au accesat informații sensibile referitoare la activitatea statului, fără să precizeze natura exactă a documentelor compromise sau instituțiile afectate.

În ceea ce privește datele personale ale cetățenilor bulgari, autoritățile susțin că, până în prezent, nu au identificat dovezi care să indice compromiterea acestora. Totuși, absența unor dovezi în această etapă nu exclude complet posibilitatea identificării unor probleme în urma investigațiilor ulterioare.

Sistemele afectate vor fi monitorizate suplimentar pentru o perioadă de 90 de zile, pentru a identifica eventualele tentative ale atacatorilor de a redobândi accesul.

Incidentul vine la scurt timp după dezvăluirile privind un atac cibernetic masiv asupra Comisiei Europene, în cadrul căruia hackerii ar fi utilizat inclusiv instrumente bazate pe inteligență artificială.

Instabilitatea politică ar fi contribuit la vulnerabilitatea sistemelor informatice

Într-un interviu acordat postului bulgar de televiziune bTV, Ivan Vasilev a atribuit o parte dintre problemele de securitate informatică instabilității politice și schimbărilor frecvente de conducere din ministere.

Potrivit acestuia, lipsa continuității administrative a împiedicat implementarea unor proiecte importante pentru protejarea infrastructurii digitale a statului. Aceasta reprezintă explicația oferită de ministru, însă autoritățile nu au publicat încă o analiză tehnică exhaustivă a tuturor cauzelor incidentului.

Cazul Bulgariei evidențiază diferența dintre atacurile cibernetice care provoacă perturbări imediate și operațiunile de spionaj concepute pentru a rămâne ascunse perioade îndelungate. În cel de-al doilea scenariu, obiectivul atacatorilor poate fi colectarea sistematică a informațiilor, fără întreruperea vizibilă a activității instituțiilor compromise.

Pentru România, incidentul reprezintă un avertisment suplimentar privind necesitatea modernizării infrastructurii informatice guvernamentale. Autoritățile române au în vedere inclusiv introducerea unor recompense financiare pentru hackerii etici care descoperă breșe de securitate în sistemele instituțiilor publice.

Rămâne de stabilit ce informații au ajuns efectiv în posesia atacatorilor și ce consecințe ar putea avea compromiterea acestora asupra securității naționale a Bulgariei.