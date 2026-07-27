Stephen King aduce pe Amazon Prime coșmarul liceului: bullying, sânge și puteri mortale în noul serial creat de Mike Flanagan„Carrie”
Carrie White revine într-o adaptare modernă a celebrului roman scris de Stephen King. Prime Video a publicat primul teaser al serialului creat de Mike Flanagan. Toate cele opt episoade vor fi lansate pe 7 octombrie 2026, potrivit anunțului oficial Amazon.
Noua producție păstrează momentele esențiale ale poveștii. Carrie este în continuare o adolescentă izolată. Este crescută de o mamă fanatică. Este batjocorită de colegi. De această dată, cruzimea nu se oprește însă la ușa școlii. Umilința ajunge pe rețelele sociale și devine virală.
Carrie Red transformă bullyingul într-un spectacol online
Teaserul prezintă una dintre cele mai cunoscute scene din poveste. Carrie are prima menstruație în vestiarul liceului. Adolescenta nu înțelege ce i se întâmplă. Colegele încep să râdă de ea și să o umilească.
În versiunea modernă, momentul este filmat. Imaginile ajung pe internet. Colegii creează și un cont de Instagram numit „Carrie Red”. Pagina este folosită pentru a o ridiculiza constant. Hărțuirea nu mai este limitată la câteva persoane aflate într-un vestiar.
Carrie devine subiectul unei campanii virale. Fiecare comentariu și distribuire amplifică trauma. Serialul adaptează astfel conflictul central pentru generația rețelelor sociale. Adolescenții pot continua atacul la orice oră. Victima nu mai are un loc în care să se ascundă.
Povestea creată de Stephen King rămâne ușor de recunoscut. Carrie începe să descopere că are puteri telekinetice. Obiectele se mișcă atunci când ea este speriată sau furioasă. Puterile devin tot mai greu de controlat pe măsură ce presiunea crește.
Summer H. Howell devine noua Carrie White
Rolul principal este interpretat de Summer H. Howell. Actrița a fost aleasă după un proces amplu de selecție. Peste 1.000 de persoane ar fi dat probe pentru personaj. Howell este cunoscută din producții horror precum „Curse of Chucky” și „Clouds”.
Samantha Sloyan o interpretează pe Margaret White. Aceasta este mama extrem de religioasă a lui Carrie. Personajul vede păcatul și pedeapsa peste tot. Relația dintre mamă și fiică rămâne una dintre cele mai întunecate părți ale poveștii.
Distribuția îi mai include pe Siena Agudong în rolul Sue Snell și Alison Thornton în rolul Chris Hargensen. Joel Oulette îl joacă pe Tommy Ross. Josie Totah apare în rolul Tinei, iar Arthur Conti îl interpretează pe Billy Nolan.
Amber Midthunder o joacă pe profesoara Desjardin. Matthew Lillard apare în rolul directorului Grayle. Teaserul oferă doar imagini scurte cu aceste personaje. Accentul rămâne pe monologul lui Carrie și pe fragmentele care pregătesc noaptea balului.
Serialul este scris și coordonat de Mike Flanagan. Regizorul semnează și patru dintre cele opt episoade. El este cunoscut pentru „The Haunting of Hill House”, „Midnight Mass”, „Doctor Sleep” și „The Fall of the House of Usher”.
Prima adaptare Carrie realizată ca serial
Romanul „Carrie” a fost publicat în 1974. A fost prima carte lansată de Stephen King. Povestea a devenit celebră după filmul regizat de Brian De Palma în 1976. Sissy Spacek a interpretat atunci personajul principal.
Au urmat un film de televiziune în 2002 și o nouă adaptare cinematografică în 2013. Chloë Grace Moretz a jucat rolul lui Carrie în ultima versiune. Acea producție a introdus deja telefoanele și internetul în poveste. Serialul Prime Video va pune însă rețelele sociale în centrul hărțuirii.
Noua producție este prima adaptare a romanului realizată sub forma unui serial. Cele opt episoade îi permit lui Flanagan să dezvolte mai mult personajele. Pot fi explorate familia lui Carrie, viața din liceu și alegerile mici care duc la dezastrul final.
Stephen King este producător executiv. Implicarea sa poate fi un semn bun pentru fanii cărții. Autorul și Flanagan au mai colaborat la „Gerald’s Game”, „Doctor Sleep” și „The Life of Chuck”. În paralel, continuă să apară și alte adaptări după textele lui Stephen King.
„Carrie” va fi lansat pe Prime Video pe 7 octombrie 2026. Toate cele opt episoade vor fi disponibile în aceeași zi. Teaserul arată că povestea nu va renunța la sânge, telekinezie și balul de absolvire. Doar că, în 2026, cruzimea ajunge online înainte ca răzbunarea să înceapă.