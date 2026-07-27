Stephen King aduce pe Amazon Prime coșmarul liceului: bullying, sânge și puteri mortale în noul serial creat de Mike Flanagan„Carrie”

Carrie Red transformă bullyingul într-un spectacol online

Teaserul prezintă una dintre cele mai cunoscute scene din poveste. Carrie are prima menstruație în vestiarul liceului. Adolescenta nu înțelege ce i se întâmplă. Colegele încep să râdă de ea și să o umilească.

În versiunea modernă, momentul este filmat. Imaginile ajung pe internet. Colegii creează și un cont de Instagram numit „Carrie Red”. Pagina este folosită pentru a o ridiculiza constant. Hărțuirea nu mai este limitată la câteva persoane aflate într-un vestiar.

Carrie devine subiectul unei campanii virale. Fiecare comentariu și distribuire amplifică trauma. Serialul adaptează astfel conflictul central pentru generația rețelelor sociale. Adolescenții pot continua atacul la orice oră. Victima nu mai are un loc în care să se ascundă.

Povestea creată de Stephen King rămâne ușor de recunoscut. Carrie începe să descopere că are puteri telekinetice. Obiectele se mișcă atunci când ea este speriată sau furioasă. Puterile devin tot mai greu de controlat pe măsură ce presiunea crește.

Summer H. Howell devine noua Carrie White

Rolul principal este interpretat de Summer H. Howell. Actrița a fost aleasă după un proces amplu de selecție. Peste 1.000 de persoane ar fi dat probe pentru personaj. Howell este cunoscută din producții horror precum „Curse of Chucky” și „Clouds”.

Samantha Sloyan o interpretează pe Margaret White. Aceasta este mama extrem de religioasă a lui Carrie. Personajul vede păcatul și pedeapsa peste tot. Relația dintre mamă și fiică rămâne una dintre cele mai întunecate părți ale poveștii.

Distribuția îi mai include pe Siena Agudong în rolul Sue Snell și Alison Thornton în rolul Chris Hargensen. Joel Oulette îl joacă pe Tommy Ross. Josie Totah apare în rolul Tinei, iar Arthur Conti îl interpretează pe Billy Nolan.