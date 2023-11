Regizori din mâinile cărora ies mai mereu filme și seriale bune. La cine să fii atent

Există anumiți regizori, în lumea aceasta, care rareori dau rateuri, atunci când vine vorba despre filmele pe care le fac.

În acest material îți voi prezenta, evident, foarte subiectiv, tranșat de gusturile din dotare în materie de filme și seriale, o parte dintre regizorii pe care ar trebui și tu să-i urmărești, dacă, din întâmplare, te pliezi pe nișe.

Frații Coen, câștigători ai premiului Oscar

Cu o carieră lungă și diversificată, filmele lor acoperă o gamă largă de genuri și stiluri, pe care deseori le subminează sau le parodiază cu pricepere.

Lucrările lor cele mai aclamate includ Blood Simple (1984), Raising Arizona (1987), Miller’s Crossing (1990), Barton Fink (1991), Fargo (1996), The Big Lebowski (1998), O Brother, Where Art Thou? (2000), No Country for Old Men (2007), A Serious Man (2009), True Grit (2010) și Inside Llewyn Davis (2013).

Un aspect notabil al carierei lor este faptul că frații Coen scriu, regizează și produc filmele în colaborare. Cu toate acestea, începând cu The Tragedy of Macbeth (2021), regizat de Joel fără implicarea lui Ethan, au început să regizeze filme și individual.

Jerry Lee Lewis: Trouble in Mind (2022) a fost primul film regizat de Ethan fără implicarea lui Joel, urmat de Drive-Away Dolls (2023).

Înainte de The Ladykillers (2004), Joel primea creditul exclusiv pentru regie, în timp ce Ethan primea credit pentru producție sau împărțea creditul de montaj sub pseudonimul Roderick și Reginald Jaynes.

Au fost nominalizați la 13 premii Oscar împreună și la câte un premiu fiecare individual. Ambii frați au câștigat premiul pentru Cel Mai Bun Scenariu Original pentru filmul Fargo, iar pentru No Country for Old Men au obținut premii la categoriile Cel Mai Bun Film, Cel Mai Bun Regizor și Cel Mai Bun Scenariu Adaptat.

De asemenea, au câștigat prestigiosul premiu Palme d’Or la Festivalul de Film de la Cannes din 1991 pentru Barton Fink.

Un alt aspect al carierei lor este faptul că au scris numeroase filme pe care nu le-au regizat, inclusiv drama biografică de război a lui Angelina Jolie, Unbroken (2014), filmul istoric despre Războiul Rece regizat de Steven Spielberg, Bridge of Spies (2015), și comedii mai puțin cunoscute și cu succes comercial redus, cum ar fi Crimewave (1985), The Naked Man (1998) și Gambit (2012).

David Fincher s-a lansat cu Alien 3

Filmele lui David Fincher, majoritatea fiind thrillere psihologice, au avut la un loc încasări de peste 2,1 miliarde de dolari la nivel mondial și au primit 40 de nominalizări la premiile Oscar, inclusiv trei nominalizări la categoria Cel Mai Bun Regizor pentru el.

De asemenea, a primit patru premii Emmy în timpul programului TV, două premii Grammy, un premiu BAFTA și un Glob de Aur.

A primit două premii Grammy pentru Cel Mai Bun Videoclip Muzical pentru Love Is Strong (1994) de la The Rolling Stones și Suit & Tie (2013) de la Justin Timberlake cu Jay-Z.

Și-a făcut debutul regizoral în lumea filmului cu Alien 3 (1992) și a obținut succesul critic și comercial cu Seven (1995).

De atunci, a regizat The Game (1997), Fight Club (1999), Panic Room (2002), Zodiac (2007), The Girl with the Dragon Tattoo (2011) și Gone Girl (2014).

Fincher a primit nominalizări la Oscar pentru cel mai bun regizor pentru dramele The Curious Case of Benjamin Button (2008), The Social Network (2010) și Mank (2020).

În televiziune, Fincher a fost producător executiv și regizor pentru seria Netflix House of Cards (2013-2018) și Mindhunter (2017-2019), câștigând premiul Emmy pentru Cel Mai Bun Regizor într-o Seri e Dramatică pentru episodul pilot al primului.

De asemenea, a fost producător executiv și co-creator al seriei animate Netflix Love, Death & Robots (2019-prezent), care a primit trei premii Emmy pentru Cel Mai Bun Program Animat în Formă Scurtă.

Mike Flanagan, un obișnuit al rețelei de streaming Netflix

Mike Flanagan este cunoscut în special pentru filmele și serialele de groază, fiind lăudat adesea de Stephen King, Quentin Tarantino și William Friedkin pentru regie și pentru faptul că nu se bazează pe momente de spaimă bruscă.

Filmele lui Flanagan, pe care le-a regizat, scris și montat, includ titluri ca Absentia (2011), Oculus (2013), Hush, Before I Wake, Ouija: Origin of Evil (toate din 2016), Gerald’s Game (2017) și Doctor Sleep (2019).

De asemenea, a creat, produs și a fost showrunner pentru seria Netflix de groază supranaturală The Haunting, care cuprinde The Haunting of Hill House (2018), un sezon bazat pe romanul cu același nume al lui Shirley Jackson, și The Haunting of Bly Manor (2020), un sezon bazat pe nuvela de groază The Turn of the Screw de Henry James, ambele regizate, scrise și montate de el.

Flanagan a creat și regizat de asemenea miniseria Netflix de groază Midnight Mass (2021), The Midnight Club (2022) și The Fall of the House of Usher (2023).

Ryan Murphy, omul din spatele American Horror Story

Ryan Murphy a creat și produs numeroase seriale de televiziune, printre care Nip/Tuck (2003-2010), Glee (2009-2015), American Horror Story (2011-prezent), American Crime Story (2016-prezent), Pose (2018-2021), 9-1-1 (2018-prezent), 9-1-1: Lone Star (2020-prezent), Ratched (2020-prezent), American Horror Stories (2021-prezent) și Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story (2022).

Murphy a regizat, de asemenea, adaptarea cinematografică a memoriei lui Augusten Burroughs, Running with Scissors din 2006, adaptarea cinematografică a memoriei lui Elizabeth Gilbert, Eat, Pray, Love din 2010, adaptarea cinematografică a piesei lui Larry Kramer, The Normal Heart din 2014, și adaptarea cinematografică a musicalului The Prom din 2020.

Murphy a primit șase premii Primetime Emmy din 36 de nominalizări, un premiu Tony din două nominalizări și două nominalizări la premiile Grammy.

M. Night Shyamalan, maestrul răsturnărilor de situație

M. Night Shyamalan este cunoscut în special pentru realizarea de filme originale cu intrigi supranaturale contemporane și finaluri neașteptate.

Shyamalan s-a născut în Mahé, India, și a crescut în Penn Valley, Pennsylvania. Filmele sale timpurii includ nume ca Praying with Anger (1992) și Wide Awake (1998) înainte de succesul The Sixth Sense (1999), care i-a adus nominalizări la Premiile Oscar pentru Cel Mai Bun Regizor și Cel Mai Bun Scenariu Original.

Ulterior, a lansat filme precum Unbreakable (2000), Signs (2002) și The Village (2004).

După o perioadă de eșecuri, care au inclus mai multe filme prost primite precum Lady in the Water (2006), The Happening (2008), The Last Airbender (2010) și After Earth (2013), a avut parte de un nou succes în carieră cu filmele The Visit (2015), Split (2016), Glass (2019), Old (2021) și Knock at the Cabin (2023).

Robert Eggers, regizorul la început de drum care promite

Robert Eggers și-a început cariera ca designer și regizor de producții de teatru în New York înainte de a face tranziția către industria filmului.

În 2015, Eggers a debutat ca regizor cu filmul de groază The Witch, bazat pe propriul său scenariu și cu Anya Taylor-Joy în rol principal.

Următorul său film, The Lighthouse (2019), a fost la fel de aclamat de critici. Eggers a regizat filmul și a scris scenariul în colaborare cu fratele său, Max Eggers, iar în rolurile principale i-a ales pe Robert Pattinson și Willem Dafoe.

În 2022, a fost lansat The Northman, inspirat de Amleth, cu Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, Ethan Hawke, Björk și Willem Dafoe în distribuție.

În iulie 2015, s-a raportat că Eggers va scrie și regiza un remake al filmului mut din 1922, Nosferatu, bazat pe mitologia lui Dracula.

În septembrie 2022, s-a raportat că filmul îi va avea în rolul principal pe Bill Skarsgård alături de Lily-Rose Depp, iar Eggers are acum în plan să facă din Nosferatu al patrulea său film.

