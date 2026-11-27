Peste 3,3 milioane de locuri de consum vor primi contoare inteligente. Calendarul aprobat de ANRE pentru 2027–2028
Peste 3,35 milioane de locuri de consum din România sunt programate să fie integrate în sisteme de măsurare inteligentă a energiei electrice în 2027 și 2028. Calendarul aprobat joi, 26 noiembrie, de ANRE urmărește ca, până la sfârșitul lui 2028, șapte din zece locuri de consum să beneficieze de tehnologia care permite facturarea consumului real, fără transmiterea periodică a indexului.
Câte locuri de consum sunt programate pentru fiecare an
Operatorii de distribuție au planificat integrarea a 1.361.182 de locuri de consum în 2027. Pentru anul 2028, calendarul prevede alte 1.996.633, totalul celor doi ani fiind de 3.357.815.
Actualizarea vizează Calendarul de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la nivel național. ANRE a analizat documentațiile tehnice, investițiile și analizele cost-beneficiu pentru cele opt zone de concesiune.
„Ținta de 70% la nivel național, până la 31 decembrie 2028, reprezintă un angajament pe care operatorii de distribuție și l-au asumat prin planurile de implementare aprobate. ANRE va monitoriza atent respectarea calendarului și va verifica îndeplinirea obiectivelor asumate de fiecare operator”, a declarat George Niculescu, președintele autorității.
Acesta a avertizat că nerespectarea obligațiilor stabilite prin reglementările și deciziile ANRE poate atrage sancțiunile prevăzute de lege. Distribuitorii sunt încurajați să folosească finanțările europene disponibile pentru realizarea investițiilor.
Ce se schimbă pentru consumatorii cu un contor integrat în sistem
Sistemele de măsurare inteligentă permit preluarea automată a datelor necesare facturării. Pentru locurile de consum integrate, facturile pot fi calculate pe baza consumului real, fără ca utilizatorul să mai transmită periodic indexul autocitit.
Consumatorii pot urmări mai detaliat energia folosită. Accesul la aceste informații îi ajută să își analizeze consumul și să identifice posibilități de reducere a costurilor.
ANRE menționează și identificarea mai rapidă a întreruperilor în alimentarea cu electricitate. Extinderea sistemelor este legată astfel atât de facturare, cât și de îmbunătățirea serviciului de distribuție.
Investițiile fac parte din procesul de digitalizare a rețelelor electrice. Calendarul urmărește corelarea instalărilor cu necesarul de modernizare din fiecare zonă.
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Dobrogea, Muntenia și Banat au cele mai ridicate ținte pentru 2028
Obiectivul național este de 70%, dar ponderea planificată diferă între zonele de concesiune. Pentru sfârșitul anului 2028, țintele sunt cuprinse între 52% și 86%.
Cele mai mari valori sunt prevăzute pentru Rețele Electrice Dobrogea, cu 86%, Rețele Electrice Muntenia, cu 81%, și Rețele Electrice Banat, cu 80%. Procentele reprezintă țintele de acoperire cu sisteme de măsurare inteligentă din fiecare zonă.
La 31 decembrie 2025, în România erau integrați în aceste sisteme 3.578.830 de utilizatori. Aceștia reprezentau 34,54% din totalul locurilor de consum.
Raportat la instalările planificate până la acea dată, gradul cumulat de realizare era de aproximativ 98%. Ritmul de implementare varia însă semnificativ de la un operator la altul.
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Unde au fost depășite planurile și unde au rămas întârzieri
Patru zone de concesiune depășiseră la sfârșitul lui 2025 țintele cumulate din calendar. Distribuție Energie Oltenia avea un grad de realizare de 115%, Rețele Electrice Muntenia de 114%, Rețele Electrice Banat de 112%, iar Rețele Electrice Dobrogea de 110%.
Delgaz Grid înregistrase 93% din planificare. În zonele administrate de Distribuție Energie Electrică România, gradul de realizare se situa între 52% și 71%.
Pentru accelerarea lucrărilor, ANRE indică oportunitățile de finanțare nerambursabilă, inclusiv Fondul pentru modernizare. Ghidul de finanțare aprobat în 2026 oferă un cadru suplimentar pentru susținerea investițiilor în măsurarea inteligentă.
Autoritatea urmărește ca folosirea acestor resurse să contribuie și la reducerea diferențelor dintre regiuni. Respectarea calendarului va fi verificată pentru fiecare operator de distribuție.