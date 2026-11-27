Actualizarea vizează Calendarul de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la nivel național. ANRE a analizat documentațiile tehnice, investițiile și analizele cost-beneficiu pentru cele opt zone de concesiune.

„Ținta de 70% la nivel național, până la 31 decembrie 2028, reprezintă un angajament pe care operatorii de distribuție și l-au asumat prin planurile de implementare aprobate. ANRE va monitoriza atent respectarea calendarului și va verifica îndeplinirea obiectivelor asumate de fiecare operator”, a declarat George Niculescu, președintele autorității.

Acesta a avertizat că nerespectarea obligațiilor stabilite prin reglementările și deciziile ANRE poate atrage sancțiunile prevăzute de lege. Distribuitorii sunt încurajați să folosească finanțările europene disponibile pentru realizarea investițiilor.

Ce se schimbă pentru consumatorii cu un contor integrat în sistem

Sistemele de măsurare inteligentă permit preluarea automată a datelor necesare facturării. Pentru locurile de consum integrate, facturile pot fi calculate pe baza consumului real, fără ca utilizatorul să mai transmită periodic indexul autocitit.

Consumatorii pot urmări mai detaliat energia folosită. Accesul la aceste informații îi ajută să își analizeze consumul și să identifice posibilități de reducere a costurilor.

ANRE menționează și identificarea mai rapidă a întreruperilor în alimentarea cu electricitate. Extinderea sistemelor este legată astfel atât de facturare, cât și de îmbunătățirea serviciului de distribuție.

Investițiile fac parte din procesul de digitalizare a rețelelor electrice. Calendarul urmărește corelarea instalărilor cu necesarul de modernizare din fiecare zonă.

Citește și: La ce ore este curentul mai ieftin. Când ar trebui să pornești mașina de spălat pentru a plăti mai puțin