Manole respinge înghețarea pensiilor până în 2031. „Pensiile se vor indexa de la 1 ianuarie 2027”
Ministrul Muncii, Florin Manole, susține că pensiile vor crește de la 1 ianuarie 2027, în ciuda avertismentului prezentat de Ministerul Finanțelor privind restricțiile bugetare care s-ar putea menține până în 2031. Într-un interviu pentru Digi24, acesta a declarat că o nouă înghețare este „de neconceput” după doi ani fără indexare. Procentul majorării urmează să fie stabilit de Guvern.
Manole spune că raportul Finanțelor nu oprește indexarea pensiilor
Florin Manole a reafirmat că susține majorarea pensiilor de la începutul anului viitor. Ministrul a invocat declarațiile făcute anterior de premierul Luca Niculescu și de președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, precizând că procentul depinde de decizia Executivului.
„Atât premierul, cât și președintele Camerei, și eu am spus în repetate rânduri că pensiile se vor indexa de la 1 ianuarie 2027, rămânând ca Guvernul să stabilească cu ce procent, în funcție de o decizie politică pe care trebuie s-o ia”, a declarat ministrul Muncii.
Reacția vine după informarea prezentată joi, 26 noiembrie, de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Documentul estimează că datoria publică va rămâne peste 60% din PIB în perioada 2026–2031 și invocă restricțiile legale asupra creșterii cheltuielilor de personal și de asistență socială.
Manole consideră că menținerea pensiilor la același nivel ar afecta suplimentar pensionarii, ale căror venituri au pierdut din puterea de cumpărare.
„Așa ceva nu se poate întâmpla, pentru că deja inflația a afectat grav puterea de cumpărare a tuturor cetățenilor, dar cu precădere a pensionarilor, după 2 ani în care pensiile au fost înghețate”, a spus acesta.
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Ministrul Muncii propune o derogare de la restricțiile fiscale
Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010 prevede măsuri de intervenție în funcție de nivelul datoriei publice. Depășirea pragurilor stabilite atrage obligații privind reducerea datoriei și limitarea cheltuielilor, inclusiv a celor salariale și de asistență socială.
În interpretarea prezentată de Ministerul Finanțelor, menținerea datoriei peste 60% din PIB împiedică aprobarea unor măsuri care majorează aceste categorii de cheltuieli. Manole susține însă că Guvernul poate interveni legislativ pentru a permite indexarea pensiilor.
„Așa cum în ultimii 2 ani s-a făcut derogare de la legea care prevedea majorarea pensiilor, cred că anul ăsta se poate face derogare de la legea la care faceți referire”, a afirmat ministrul.
Acesta a declarat că înțelege dificultățile bugetare și că toate ministerele trebuie să reducă acele cheltuieli care pot fi eliminate fără afectarea serviciilor publice esențiale. În opinia sa, respectarea angajamentelor privind deficitul nu trebuie să pună din nou povara asupra pensionarilor.
Întrebat de unde vor veni resursele pentru majorare, Manole a indicat Ministerul Finanțelor. El a invocat colectarea veniturilor și combaterea evaziunii fiscale, alături de intervențiile Inspecției Muncii împotriva muncii nedeclarate.
„Dar Ministerul Finanțelor, cu siguranță, trebuie să aloce resursele. Ăsta este rolul său”, a declarat ministrul Muncii.
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Procentul de 7,3% rămâne o estimare
Florin Manole a spus că va propune aplicarea procentului rezultat din formula legală. Estimarea menționată în interviu este de 7,3%, dar ministrul a precizat că Guvernul va lua decizia după definitivarea calculelor.
„Eu voi propune să le indexăm cu procentul legal pe care îl vom calcula la momentul respectiv. La nivelul lunii august ar fi fost 7,3. Cifrele la decembrie le vom vedea în curând, dar decizia o va lua primul-ministru și Guvernul în ansamblu”, a explicat acesta.
O indexare de 7,3% ar însemna, ca exemplu de calcul, o creștere de 146 de lei pentru o pensie brută de 2.000 de lei. În cazul unei pensii brute de 5.000 de lei, majorarea ar fi de 365 de lei.