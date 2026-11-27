„Atât premierul, cât și președintele Camerei, și eu am spus în repetate rânduri că pensiile se vor indexa de la 1 ianuarie 2027, rămânând ca Guvernul să stabilească cu ce procent, în funcție de o decizie politică pe care trebuie s-o ia”, a declarat ministrul Muncii.

Reacția vine după informarea prezentată joi, 26 noiembrie, de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Documentul estimează că datoria publică va rămâne peste 60% din PIB în perioada 2026–2031 și invocă restricțiile legale asupra creșterii cheltuielilor de personal și de asistență socială.

Manole consideră că menținerea pensiilor la același nivel ar afecta suplimentar pensionarii, ale căror venituri au pierdut din puterea de cumpărare.

„Așa ceva nu se poate întâmpla, pentru că deja inflația a afectat grav puterea de cumpărare a tuturor cetățenilor, dar cu precădere a pensionarilor, după 2 ani în care pensiile au fost înghețate”, a spus acesta.

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Ministrul Muncii propune o derogare de la restricțiile fiscale

Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010 prevede măsuri de intervenție în funcție de nivelul datoriei publice. Depășirea pragurilor stabilite atrage obligații privind reducerea datoriei și limitarea cheltuielilor, inclusiv a celor salariale și de asistență socială.

În interpretarea prezentată de Ministerul Finanțelor, menținerea datoriei peste 60% din PIB împiedică aprobarea unor măsuri care majorează aceste categorii de cheltuieli. Manole susține însă că Guvernul poate interveni legislativ pentru a permite indexarea pensiilor.

„Așa cum în ultimii 2 ani s-a făcut derogare de la legea care prevedea majorarea pensiilor, cred că anul ăsta se poate face derogare de la legea la care faceți referire”, a afirmat ministrul.

Acesta a declarat că înțelege dificultățile bugetare și că toate ministerele trebuie să reducă acele cheltuieli care pot fi eliminate fără afectarea serviciilor publice esențiale. În opinia sa, respectarea angajamentelor privind deficitul nu trebuie să pună din nou povara asupra pensionarilor.

Întrebat de unde vor veni resursele pentru majorare, Manole a indicat Ministerul Finanțelor. El a invocat colectarea veniturilor și combaterea evaziunii fiscale, alături de intervențiile Inspecției Muncii împotriva muncii nedeclarate.