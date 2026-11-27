Potrivit informațiilor analizate de presa americană, autoritățile din SUA ar fi monitorizat contactele fostei directoare a companiei Megaspeed cu un ofițer al serviciilor chineze de informații. Până în prezent, însă, nu au fost prezentate public dovezi concludente că femeia ar fi primit misiunea de a-l aborda pe directorul Nvidia sau de a obține informații confidențiale de la acesta.

O analiză publicată de TechCrunch pe 26 noiembrie evidențiază contradicțiile dintre relatările presei, evaluările serviciilor americane de informații și declarațiile recente ale administrației Trump.

Cine este Alice Huang și de unde au pornit acuzațiile de spionaj

Alice Huang, cunoscută și sub numele de Huang Le, a ocupat o funcție de conducere în cadrul Megaspeed, o companie din Singapore specializată în infrastructură pentru inteligență artificială. Firma se află în atenția autorităților americane în cadrul unei investigații privind posibila redirecționare ilegală a cipurilor Nvidia către China.

Suspiciunile privind activitatea femeii au apărut într-un memorandum strict secret, redactat în martie 2026 sub coordonarea secretarului american de stat Marco Rubio. Documentul a circulat în interiorul administrației prezidențiale înaintea vizitei lui Donald Trump în China, din luna mai.

Conținutul memorandumului este însă interpretat diferit de publicațiile americane. În timp ce The Wall Street Journal susține că documentul nu stabilea categoric că Alice Huang era spioană, CNN a relatat că evaluarea o identifica drept o persoană care ar fi acționat în beneficiul serviciilor chineze de informații.

Potrivit The New York Times, femeia ar fi menținut legătura cu un ofițer al Ministerului Securității Statului din China din primăvara anului 2025 până în toamna anului 2026, perioadă care coincide parțial cu relația sa cu Jensen Huang.

Autoritățile chineze au respins acuzațiile de spionaj, iar reprezentanții Megaspeed susțin că activitățile companiei sunt legitime și că Alice Huang a părăsit firma în august 2025.

Donald Trump l-a readus pe Jensen Huang la conducerea Nvidia

Jensen Huang și-a anunțat demisia pe 12 noiembrie 2026, după ce a recunoscut relația extraconjugală. La mai puțin de două săptămâni distanță, pe 23 noiembrie, acesta a revenit în funcția de director general, beneficiind de sprijinul președintelui american.

Donald Trump a recunoscut că a intervenit direct și indirect pe lângă consiliul de administrație pentru a facilita revenirea lui Jensen Huang la conducerea Nvidia. Ulterior, liderul de la Casa Albă a declarat că o eventuală grațiere prezidențială ar fi posibilă, deși nu consideră că aceasta va fi necesară.

În paralel, oficiali americani din domeniul informațiilor le-ar fi transmis membrilor Congresului că nu există dovezi concrete potrivit cărora serviciile secrete chineze i-ar fi cerut lui Alice Huang să inițieze relația cu directorul Nvidia.

Această schimbare de ton a administrației americane a generat noi întrebări. Nu este clar dacă autoritățile au obținut informații suplimentare care modifică evaluările inițiale sau dacă diferențele dintre declarații reflectă divergențe interne privind interpretarea informațiilor disponibile.

Întrebările fără răspuns din scandalul care a zguduit industria inteligenței artificiale

Una dintre principalele necunoscute privește momentul în care autoritățile americane au aflat despre relație. Dacă Alice Huang era monitorizată de mai bine de un an, rămâne neclar de ce directorul Nvidia nu a fost avertizat mai devreme și în mod confidențial.

De asemenea, nu au fost prezentate public dovezi că femeia ar fi transmis Beijingului informații comerciale sensibile, documente confidențiale sau date referitoare la tehnologiile dezvoltate de Nvidia.

Controversa este cu atât mai sensibilă cu cât producătorul american se află în centrul disputei dintre Statele Unite și China privind accesul la cipurile pentru inteligență artificială. Deciziile companiei au implicații economice și strategice care depășesc cu mult industria semiconductorilor.

Jensen Huang urmează să fie audiat săptămâna viitoare în fața Comisiei bancare a Senatului american, unde ar putea fi nevoit să ofere explicații suplimentare privind relația sa cu Alice Huang și eventualele riscuri pentru companie.

Până atunci, suspiciunile de spionaj rămân nedovedite public. Existența unor presupuse contacte cu serviciile chineze de informații nu demonstrează automat că Alice Huang a acționat la ordinul acestora. Iar revenirea lui Jensen Huang la conducerea Nvidia nu închide nici investigațiile, nici controversa privind securitatea uneia dintre cele mai influente companii tehnologice din lume.