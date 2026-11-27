Deși oamenii de Neanderthal au dispărut în urmă cu aproximativ 40.000 de ani, o parte din moștenirea lor genetică continuă să influențeze organismul uman. Cercetătorii au descoperit că o anumită secvență de ADN moștenită de la aceștia este asociată cu modificări ale structurii creierului și cu un risc mai redus de dezvoltare a schizofreniei, fără să afecteze semnificativ capacitățile cognitive.

Potrivit unui studiu publicat în revista științifică Proceedings of the National Academy of Sciences, această particularitate genetică influențează dezvoltarea lobului occipital, regiunea cerebrală responsabilă în mare parte de procesarea informațiilor vizuale.

Descoperirea oferă o nouă perspectivă asupra modului în care întâlnirile dintre speciile umane preistorice continuă să aibă consecințe asupra sănătății oamenilor moderni.

Cum influențează ADN-ul neanderthalian dimensiunea creierului uman

Pentru realizarea studiului, cercetătorii au analizat informații din baza de date Oxford BIG40, care conține date genetice și imagini cerebrale provenite de la zeci de mii de persoane din Marea Britanie. Această resursă permite identificarea unor legături între particularitățile genetice și structura creierului.

Oamenii de știință au descoperit că o secvență de ADN situată în apropierea genei DAAM1 este asociată cu reducerea volumului lobului occipital. Varianta genetică a ajuns în genomul oamenilor moderni în urma încrucișării dintre Homo sapiens și neanderthalieni, în urmă cu zeci de mii de ani.

Persoanele care poartă o singură copie a acestei variante prezintă, în medie, un volum al lobului occipital mai mic cu 0,85 centimetri cubi. În cazul celor care au moștenit două copii, diferența ajunge la 1,7 centimetri cubi.

Rezultatul este surprinzător inclusiv pentru specialiști. Hugo Zeberg, unul dintre autorii cercetării, explică faptul că neanderthalienii aveau un lob occipital relativ mai mare decât oamenii moderni. Efectul variantei genetice identificate pare, așadar, să contrazică particularitățile anatomice ale speciei de la care provine.

Cercetătorii consideră că dezvoltarea acestei regiuni cerebrale este influențată de numeroase alte particularități genetice, nu de o singură secvență de ADN.

Riscul de schizofrenie ar putea fi cu până la 10% mai mic

Un alt rezultat important al studiului privește sănătatea mintală. Persoanele care poartă două copii ale variantei genetice analizate prezintă un risc relativ de dezvoltare a schizofreniei cu aproximativ 10% mai redus.

Specialiștii nu au stabilit însă dacă modificările volumului cerebral și reducerea riscului de schizofrenie sunt direct conectate. O posibilă explicație ar putea fi rolul genei DAAM1 în dezvoltarea creierului.

Secvența moștenită de la neanderthalieni nu reprezintă o genă propriu-zisă, ci o regiune de reglare care influențează modul în care este exprimată o genă existentă la oamenii moderni.

Alte cercetări au evidențiat deja legătura complexă dintre moștenirea genetică a neanderthalienilor și anumite afecțiuni ale omului modern.

Este important de precizat că această particularitate genetică nu oferă imunitate împotriva schizofreniei. Apariția tulburării este influențată de numeroși factori genetici, biologici și de mediu, iar rezultatele studiului descriu asocieri statistice la nivelul populației.

Un creier mai mic nu înseamnă automat o inteligență mai redusă

În ciuda diferențelor anatomice observate, cercetătorii nu au identificat modificări semnificative ale capacităților cognitive în rândul persoanelor care poartă această variantă genetică.

Rezultatele întăresc ideea că dimensiunea unei regiuni cerebrale nu reprezintă, în sine, un indicator suficient al inteligenței. Funcționarea creierului depinde de numeroase mecanisme complexe, inclusiv de conexiunile dintre neuroni și de interacțiunile dintre diferitele regiuni cerebrale.

De altfel, cercetările recente au contestat și teoria potrivit căreia neanderthalienii ar fi fost mai puțin inteligenți decât oamenii moderni.

Autorii studiului avertizează însă că rezultatele nu permit formularea unor concluzii despre frecvența schizofreniei în rândul neanderthalienilor sau despre capacitățile lor creative. Efectul unei variante genetice poate fi diferit în funcție de contextul genomic în care aceasta se manifestă.

Noua cercetare demonstrează cât de complexe sunt consecințele întâlnirilor dintre speciile umane preistorice. Chiar și după zeci de mii de ani, fragmentele de ADN moștenite de la rudele noastre dispărute continuă să influențeze dezvoltarea organismului, structura creierului și predispoziția la anumite afecțiuni.