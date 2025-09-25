Nuvela „Rat” de Stephen King se transformă în film. Ce știm despre adaptarea cinematografică, șansele să devină un succes

Ultima ora
Cum ai putea să ai harta gropilor din asfalt direct în telefonul tău. Așa îți vei duce mașina la service mai rar
25 sept. 2025 | 09:55
de Iulia Kelt

Filme și seriale
Nuvela „Rat” de Stephen King se transformă în film / Foto: Collider

Nuvela „Rat” a lui Stephen King va fi ecranizată, proiectul fiind coordonat de o echipă cu experiență în genul horror și thriller.

Producția îi reunește pe Jay Van Hoy, cunoscut pentru The Witch și The Lighthouse, pe Fernando Ferro (The Birthday Cake) și pe Paul Perez (Father of the Bride), în timp ce scenariul este semnat de Jeff Howard, colaborator apropiat al lui Mike Flanagan la The Haunting of Hill House și Gerald’s Game, scrie Deadline.

Detalii despre poveste și echipa creativă

Filmul va fi regizat de Isaac Ezban, cineast mexican remarcat prin producții precum Mal de Ojo și Párvulos.

Ezban, cofondator al Red Elephant Films și un nume apreciat de Guillermo del Toro, a declarat că adaptarea unei lucrări de Stephen King este „un vis împlinit”, întrucât scriitorul i-a marcat încă din adolescență sensibilitatea artistică.

Povestea îl are în centru pe Drew Larson, un scriitor care și-a văzut fiecare încercare de roman sortită eșecului, fie din cauza bolii, fie din alte nenorociri.

Hotărât să rupă acest cerc vicios, el se retrage într-o cabană izolată din pădurile din Maine, unde o furtună violentă îl prinde singur, bolnav și epuizat. În mijlocul delirului, primește vizita unui străin misterios care îi promite succesul literar, însă pentru un preț greu de acceptat.

Ezban descrie nuvela drept „o poveste întunecată, bizară și profund neliniștitoare, dar și intimă și plină de umor negru”, pe care o vede ca pe „un film de supraviețuire despre blocajul scriitorului și conflictul dintre artă și viața personală”.

„Rat” în contextul adaptărilor după scrierile lui Stephen King

Publicată în volumul If It Bleeds (2020), nuvela „Rat” se alătură altor povești din aceeași colecție care au fost adaptate pentru ecran, precum The Life of Chuck (regizat de Mike Flanagan, cu Tom Hiddleston și Mark Hamill) și Mr. Harrigan’s Phone (Netflix).

Presa americană a descris textul ca „un narativ halucinatoriu și imprevizibil, una dintre cele mai clare explorări ale laturii întunecate a creației artistice”.

Producătorii au subliniat că proiectul are ambiția de a păstra atât tensiunea, cât și dimensiunea umană a poveștii: „Stephen King a fost mereu un reper pentru cinemaul de gen, iar cu Isaac și Jeff la cârmă credem că vom obține o adaptare care să redea atât groaza, cât și sensibilitatea personajelor.”

„Rat” se înscrie într-o listă lungă de adaptări recente și în lucru ale operei lui King, alături de The Long Walk (regizat de Francis Lawrence) și un viitor serial Carrie dezvoltat de Prime Video.

