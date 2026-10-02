Simona Halep se retrage din parteneriatul cu AnimaWings: „Nu am beneficiat din punct de vedere financiar” Ce urmează pentru pasageri

„Și eu am fost luată prin surprindere de ceea ce s-a întâmplat. Am intrat în acest parteneriat cu bună-credință, pe baza informațiilor și a contextului care mi-au fost prezentate la momentul respectiv și pentru că am crezut în potențialul acestui proiect românesc”, a transmis Simona Halep.

Sportiva subliniază că nu a avut „niciun rol în managementul companiei sau în deciziile sale comerciale, financiare sau operaționale” și anunță că a hotărât să rezilieze contractul.

Simona Halep spune că nu a beneficiat financiar de pe urma contractului

Simona Halep a ținut să clarifice și partea financiară a colaborării cu AnimaWings. Deși devenise imaginea companiei în luna mai, fosta jucătoare de tenis susține că, până la momentul rezilierii contractului, nu beneficiase financiar de pe urma parteneriatului.

„Țin să precizez și faptul că până în acest moment eu nu am beneficiat din punct de vedere financiar în urma acestui parteneriat”, a transmis Simona Halep.

Valoarea contractului de imagine încheiat între cele două părți nu a fost făcută publică. La momentul în care colaborarea a fost anunțată, în luna mai, nu au fost comunicate nici suma pe care urma să o primească sportiva, nici alte detalii financiare ale înțelegerii.

Prin urmare, nu se știe ce valoare avea contractul sau dacă acesta prevedea anumite plăți care urmau să fie efectuate ulterior. Cert este că Halep afirmă acum că nu a beneficiat financiar de pe urma parteneriatului până la momentul în care a decis să se retragă.

„Pentru mine, șocul este cu atât mai mare cu cât acest parteneriat, pe care îl vedeam ca pe unul de lungă durată, ajunge să se încheie atât de brusc”, a mai transmis sportiva.

Halep spune că a intrat în această colaborare cu bună-credință, pentru că a crezut în potențialul companiei românești, și subliniază că nu a avut niciun rol în managementul AnimaWings sau în deciziile comerciale, financiare și operaționale ale operatorului aerian.

Ce înseamnă, de fapt, situația AnimaWings

Situația juridică trebuie explicată cu o nuanță importantă. AnimaWings a depus pe 30 septembrie la Tribunalul București o cerere pentru deschiderea propriei proceduri de insolvență. Compania prezintă demersul drept o încercare de reorganizare judiciară, prin care vrea să obțină protecția legală necesară restructurării obligațiilor și continuării activității. Prima ședință în dosar este programată pentru 14 octombrie.

Pe înțelesul tuturor, insolvența nu înseamnă automat faliment sau dispariția companiei. Reorganizarea este mecanismul prin care o firmă aflată în dificultate încearcă să-și restructureze datoriile și activitatea astfel încât să poată continua să funcționeze.